Frp støtter ikke forslag fra Frp

– Det er ikke igjen noen beitedyr i ulvesona – og da er det heller ikke noe der noe ulven kan spise. Men det er ikke det samme som at det ikke er et skadepotensial. Logikken er enkel: Jo, høyere vi går over bestandsmålet jo større mulighet er det for at skade oppstår, sa en oppildnet Morten Ørsal Johansen (Frp) fra Stortingets talerstol.

– Det oppleves som en uvirkelig situasjon at min egen statsråd er mer interessert i å bekjempe Stortingets forlik i ulvesaken enn å virkeliggjøre det. Gunnar Gundersen (H)

Tirsdag la de fire partiene bak rovviltforlike Høyre, Frp, KrF og Ap fram et felles forslag i den betente ulvesaken.

Ørsal Johansen (Frp) gikk så langt som til å si han ikke kan stille seg bak forslaget fra eget parti, han nevner to grunner:

Tidsfristen for lang: Jakttida løper ut i slutten av mars, så skal saken behandles i Stortinget 10. mars, Ørsal Johansen mener da at de 14 dagene som er igjen av mars er altfor kort tid til å jakte ulv.

Jakttida løper ut i slutten av mars, så skal saken behandles i Stortinget 10. mars, Ørsal Johansen mener da at de 14 dagene som er igjen av mars er altfor kort tid til å jakte ulv. Formulering – en hån: Han kan heller ikke stå inne for formulering i forslaget som han mener insinuerer at det per i dag ikke er bevist skadepotensial. Ørsal Johansen kaller dette en hån og sier det er «å tråkke på folk.»

Høyre mot Høyre

Det var ikke bare Frp som gikk ut mot sine egne, ulvesaken har også skapt mye intern uro i Høyre.

– Det oppleves som en uvirkelig situasjon at min egen statsråd er mer interessert i å bekjempe Stortingets forlik i ulvesaken enn å virkeliggjøre det. Det er et spill som skaper enorm avstand og mistillit til forvaltning og autoriteter. Menneskers livskvalitet og næringsgrunnlag skal gå foran ulv, sa Gunnar Gundersen (H).

MOT EGEN MINISTER: Gunnar Gundersen (H) gikk hardt ut mot egen minister og kritisterte miljøminister Vidar Helgesen for å skape mistillit og avstand til forvaltning og autoriteter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Begge regjeringspartiene fikk altså ramsalt kritikk fra egne partifeller i den opphetede debatten i Stortingssalen.

Frps representant Jan Henrik Fredriksen svarte også kontant på direkte spørsmål om måten hans eget parti har håndtert saken i regjering.

– Synes Frp på Stortinget at regjeringen har gjort en god jobb med å følge opp Stortingets ulveforlik? spurte Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Det synes vi ikke, var svaret fra Fredriksen (Frp)