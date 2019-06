Frp støtter bompengeopprøret bare dager etter å stemt for bompengeøkning i milliardklassen

– Frp er glad for opprøret ettersom begeret åpenbart er fullt.

Det sier Frps nestleder Terje Søviknes til NRK. Det er under én uke etter at Frps egne veipolitikere i komiteen på Stortinget stemte for å øke innkrevingen av bompenger fra norske bilister med mer enn 10 milliarder kroner. Det kommer partiets politikere etter alle solemerker også til å gjøre når saken ferdigbehandles i plenum på Stortinget onsdag.

Søviknes legger ansvaret for økte bompenger på lokalpolitikere når han skal forsvare at Frp stemmer for mer bompenger slik:

– Jeg forstår at de er frustrert over at Frp ikke har fått fullt gjennomslag, men det har ikke kommet ett eneste bompengeforslag til Stortinget det ikke har vært flertall for lokalt. Det er ganske viktig å få med seg i lokalvalg.

Utelukker ikke å gå ut av regjering

Siv Jensen (Frp) har innkalt til ekstraordinært landsstyremøte i Frp. Foto: JOHAN B. SÆTTEM / NRK

Onsdag har partileder Siv Jensen innkalt til ekstraordinært landsstyremøte i Frp. Tema for møtet er bompengeopprøret, og flere har tatt til orde for at partiet må få en bomseier eller trekke seg fra regjeringssamarbeidet.

Ifølge Søviknes skal møtet blant annet diskutere hvordan partiledelsen og partiet skal forholde seg til landsmøtevedtaket om å gå inn for å bruke flere milliarder kroner av oljefondet for å fjerne bomstasjonene.

– I det mandatet inngikk at vi skulle ta opp saken med de andre regjeringspartiene, og Siv Jensen har begynt drøftinger med disse.

– Hvilke løsninger kan man se for seg?

– På kort sikt kan man slette bompengegjeld, og på lang sikt kan vi se på bompengefinansieringen. For Frp er det en gåte at du skal finansiere infrastruktur som veibygging med avgifter, mens annen type infrastruktur som barnehager, sykehus og skoler skal dekkes av statlige midler. Da er det skatteseddelen og andre inntekter som gjelder.

– Dere har nettopp stemt for en slik finansiering som du kaller en gåte i Stortinget. Hvorfor har dere stemt ja?

– Frp har vært mot bompenger som et prinsipp. Så er det slik at i alle samarbeid så må man gi og ta. Vi skulle gjerne fått større gjennomslag når det gjelder bompenger ...

– Det forstår alle, men ber du om omkamp i regjering?

– Vi ber regjeringen ta innover seg det opprøret vi ser der ute. Det har ikke oppstått uten grunn. Det er summen av alle prosjekter som har blitt så høy at det ikke lenger er bærekraftig. Da må vi se på finansieringen.

– Og hvis de øvrige samarbeidspartnerne ikke vil, hva da?

– Vi skal ha en god diskusjon på landsstyremøtet og diskutere ulike modeller for å redusere bompengetrykket. Så får vi diskutere hvilke konsekvenser det vil ha for Frps regjeringsdeltakelse.

– Så dere er villige til å diskutere om dere skal sitte i regjering?

– Det må ethvert parti som sitter i regjering gjøre, sier Søviknes.

Venstre vil ikke ha omkamp om bompenger

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier nivået på bompengene er nødvendig for å få finansiert bypakkene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ola Elvestuen er både klime- og miljøminister, og nestleder i Venstre. Han sier bompenger er nødvendig for å finansiere bypakkene i og rundt de største byene.

– Vi må legge til grunn det vi ble enige om på Granavolden, og vi må tenke på hva vi får ut av bompengene. Bypakkene har vært en stor suksess. Langt flere reiser kollektivt og langt flere sykler, samtidig som vi holder nullvekstmålet som også er en forutsetning for regjeringsplattformen, sier Elvestuen.

Han sier det ikke er mulig å nå målene regjeringen har satt seg dersom man reduserer bompengene.

– I finansieringen ligger en brukerfinansiering med bompenger. Den finansieringen trenger vi. Det er ikke slik at vi nå bare kan ta bort dette systemet. Da ville ikke kollektivsystemet fungert i Bergen, Trondheim eller Oslo, sier Elvestuen.