– Sånn som saken er nå, mener jeg det er meget vanskelig å bli værende i regjeringen, for jeg mener det er en direkte uansvarlig handling, sier Erlend Wiborg til NRK.

– Å bruke skattebetalernes penger til å hente en person som ikke burde være i Norge i det hele tatt, en som kan utgjøre en trussel for oss alle, mener jeg er et så grovt overtramp fra Høyre, KrF og Venstre at Frp bør sette ned foten her.

Derfor tror han Frp trekker seg ut av regjeringen Du trenger javascript for å se video.

Flere Frp-ere vil ut

Wiborg har vært stortingsrepresentant for Frp siden 2013 – året Frp ble et regjeringsparti. I løpet av de årene har Frp-ere flere ganger truet med å forlate regjeringen.

Denne gangen kan det imidlertid være alvor. NRK har tidligere meldt at flere fylkesledere vil ha Frp ut av regjeringen.

Bakgrunnen er regjeringens beslutning om å hente den terrorsiktede, norske IS-kvinnen og hennes to barn til Norge – en beslutning som gjorde at Frp tok dissens i regjeringen.

Frp har etter beslutningen ble kjent, kommet med ramsalt kritikk av egen regjering og gjort det klart at partiet vil stille klare krav til statsministeren som kompensasjon for nederlaget.

Det er denne kravlisten Frp-leder Siv Jensen skal overlevere statsminister Erna Solberg i dag.

– Er dette en riktig sak å gå ut av regjeringen på?

– Jeg mener stortingsflertallet har sviktet så fundamentalt i den viktigste jobben til våre politikere, som er å ivareta sikkerheten og tryggheten til våre borgere, sier Wiborg.

Vil ha unnskyldning fra statsministeren

Fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, sier hun ikke vet hva partiledelsen har kommet frem til.

KREVER UNNSKYLDNING: Fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larsen, vil ha en unnskyldning fra statsministeren. Foto: NRK

– Slik jeg ser det nå, ser det ut som at vi er på vei ut, sier hun.

Larssen reagerer spesielt på at advokat Nils Christian Nordhus ikke ville kommentere guttens helsetilstand i går.

– Det gjør at jeg føler at vi har latt oss presse av en terrorist for å få henne hjem, og da gjør det saken enda verre, sier Larssen.

Hun forteller at det er mye frustrasjon og sinne i Frp, også rettet mot statsminister Erna Solberg.

– Så kom dette utspillet fra Erna Solberg som har opprørt utrolig mange Frp-ere, der vi føler at det stilles spørsmål ved vår moral. Det håper jeg det kommer en unnskyldning, for det var ganske hard kost, sier Larssen.

Njåstad vil at Frp blir i regjering

UENIG MED WIBORG: Helge André Njåstad mener det vil være fril av Frp å gå ut av regjering. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Den 29 år gamle kvinnen som ble hentet ut av Syria sammen med sine to barn, er siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, Nusra-fronten og IS, i perioden 2013-2019.

Hun er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Hun skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, ifølge hennes advokat Nils Christian Nordhus, men samtykker til varetektsfengsling i fire uker.

Helge André Njåstad, også han stortingsrepresentant for Frp siden 2013, er uenig med sin kollega Wiborg og mener situasjonen nå bør ende med at Frp bli værende rundt kongens bord.

– Jeg mener at både partiet og landet er best tjent med at vi fortsetter i regjering og er med på å styre. Så jeg håper jo at vi får solide gjennomslag i fremtiden, og at vi fortsetter i regjering, sier Njåstad til NRK.

– Hvis man går ut, taper man å være med å styre politikken fra dag til dag og å kunne være med å legge premissene.

Njåstad sier han er skuffet over regjeringskollegaene i Høyre, Venstre og KrF som besluttet å hente kvinnen og barna hjem til Norge.

– Vi kan ikke fortsette å være i en regjering der Høyre gjør mer for å tekkes KrF og Venstre, som de har gjort i denne saken. Det er ikke noen farbar vei for fremtiden, mener han.