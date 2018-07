Frp-Siv: Norge bør ikke frivillig ta imot migranter fra EU-land

EUs felles asylpolitikk knaker i sammenføyningene. Særlig har Italia, som siden 2013 har tatt imot mer en 600.000 flyktninger og migranter, satt seg på bakbeina.

For en snau uke siden åpnet statsminister Erna Solberg for at Norge kan være med å avlaste landene som har tatt imot flest søknader fra migranter og flyktninger om opphold:

– Det er jo sånn at får vi en enighet som gjør at presset på flyktninger mot andre land i Europa blir mindre fordi at noen tar mer av det, så må vi alle være med på en fordelingsmekanisme, det mener jeg er riktig, det gjorde vi også da vi hadde relokaliseringer i 2015, sa Solberg til NRK.

Etter et dramatisk toppmøte i EU, kom det på plass en avtale som nettopp åpner for at land som har tatt imot få flyktninger kan avlaste land som har tatt imot mange.

Det har tydeligvis ikke regjeringskollega og Frp-leder Siv Jensen tenkt å gi sin støtte til:

I en Facebook-post nå i ettermiddag skriver hun blant annet:

«De siste dagene har mange spurt om Norge frivillig nå bør ta imot flere migranter som kommer til EU land. Frp er motstander av det.»

– Nærmer oss grensen

Siv Jensens Facebook-post kommer dagen etter at Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen raslet med sablene. Amundsen sa til NRK i går at FrPs landsstyre bør vurdere å gå ut av regjering dersom Erna Solberg skulle si ja til at Norge frivillig kan hjelpe land som Italia gjennom å ta imot flere migranter/asylsøkere.

VIL SETTE NED FOTEN: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke at Norge skal hjelpe land i Sør-Europa gjennom å la flere migranter søke asyl i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg sender et tydelig signal på vegne av flere i stortingsgruppen i Fremskrittspartiet om at det går en grense for hva Frp kan akseptere. Vi begynner å nærme oss den grensen sterkt nå, sa Amundsen i går.

Dagens Facebook-post fra Frp-leder Siv Jensen går lenger i å støtte enn det Jensen svarte til NRK så sent som i går.

Da var kommentaren kun at Frp er for en restriktiv innvandringspolitikk, men at forhandlinger i regjeringen «ikke skjer gjennom media».

NRK ba Siv Jensen utdype dagens uttalelse, men hennes statssekretær Cecilie Brein-Karlsen skriver i en SMS at Siv Jensen er på ferie og at «hun har ikke noe mer å legge til utover det hun skriver selv på Facebook».

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med statsminister Erna Solberg, men hun hadde ikke anledning til å kommentere saken onsdag.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund skriver imidlertid følgende i en epost til NRK:

– Jeg blir ikke overrasket over at lederen for Fremskrittspartiet er kritisk til å ta imot flere migranter. Like lite overrasket som jeg blir av å høre Bergen AP si at de vil ta imot 25.000. Dette er Fremskrittspartiets primærpolitikk, sier Heggelund og legger til:

– En eventuell migrasjonsavtale med EU ligger fortsatt langt fremme. Men det er helt klart i Norges interesse at Europa og EU finner en felles politikk på området. Det vil avhjelpe trykk mot det norske asylsystemet.»