Frp-profiler om Støre: – Han har skapt en enorm splittelse mellom frontene

I forrige uke kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med kraftig kritikk av regjeringa og avtroppende justisminister Sylvi Listhaug.

– Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli, sa Støre fra talerstolen i landsstyremøte forrige tirsdag.

Noen timer etter at Listhaug i dag varsla at hun trekker seg, går Frp-profilene Jon Helgheim og Mazyar Keshvari til motangrep på Ap-lederen.

– Det er nok lett å se nå, at Støre ønska seg ett oppgjør om 22. juli. Det står han i sin fulle rett til, men å bruke oss i det oppgjøret, det mener jeg var veldig feil. Det har skapt en enorm splittelse mellom frontene nå, sier Helgheim, som er innvandringspolitisk talsmann for Frp.

Hans kollega på Stortinget, Keshvari, mener det er på tide med «en real meningsutveksling» om tema knytta til terrorangrepet som ramma Norge 22. juli 2011.

– Det Støre beskyldte Listhaug for, er langt verre enn det Listhaug noen gang har sagt. Med så drøye påstander er det klart at så er vi nødt til å ta den debatten etter hvert, sier Keshvari.

Ap-er: – Vi beskylder dem for å vite hva de gjør

De to Frp-erne mener Støre med sine utsagn stempler Frp-ere som høyreekstreme. Men det avviser Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

– Ap tok ikke tak i denne saken for å få flere velgere, men fordi vi synes det var riktig. Noen ganger må man sette en grense, sier Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Se hans fulle svar lenger ned i artikkelen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vi beskylder dem ikke for å være høyreekstreme. Vi beskylder dem for å vite hva de gjør, sier Aukrust, og utdyper:

– Man kan bare ta en titt i kommentarfeltet under Listhaugs innlegg på Facebook. Der er det et utbredt hat mot Ap. Listhaug har vært med på å spre konspirasjonsteorier med sitt innlegg. Det er derfor vi ikke har tillit til hennes om justisminister, sier Aukrust.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre via hans rådgiver, uten hell.

Mener Ap har stempla vanlige folk som høyreekstreme

Utspillet som starta Listhaug-debatten var et Facebook-innlegg fra justisminister Listhaug, der hun skrev at Ap var mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn av nasjonens sikkerhet.

Overlevende og pårørende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli, har reagert kraftig på justisministerens påstand. Den nasjonale støttegruppa for 22. juli ba etter hvert om et møte med statsministeren.

Listhaug har også beklaga utspillet i Stortinget, men mange har satt spørsmålstegn ved om unnskyldninga var ektefølt.

Helgheim kaller i dag Listhaugs Facebook-utspill for «upresist» og understreker at hun har beklaga. Svaret fra Støre, mener han, er det samme som å sammenlikne Frps sympatisører som høyreekstreme.

– Det Støre sa er mye grovere enn den upresise meldinga Listhaug la ut, sier Helgheim.

– Det Støre har gjort nå, ved å sette Frp i sammenheng med høyreekstreme krefter, det har skapt en enorm splittelse, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim. Du trenger javascript for å se video. – Det Støre har gjort nå, ved å sette Frp i sammenheng med høyreekstreme krefter, det har skapt en enorm splittelse, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

– De har forsøkt å stemple Frp og alle som sympatiserer med Frp, helt vanlige menn og kvinner, som høyreekstreme. Det er veldig grovt, sier han.

Ifølge Helgheim føler mange Frp-ere nå en frustrasjon over Støres utsagn, noe han mener Støre må ta ansvar for.

– Han har bevisst ført debatten inn på det sporet og kommet med disse påstandene som ikke har rot i virkeligheten, sier han.

Maner til en «real meningsutveksling» om 22. juli

Keshvari og Helgheim sier begge til NRK at de mener det trengs en ny diskusjon om høyreekstreme krefter og 22. juli.

Ap-leder Støre sa under Debatten på NRK at Ap kommer til å «bruke 22. juli mer». Keshvari vil vite hva Støre vil diskutere om temaet.

– Jeg mener det er på tide med en real meningsutveksling. Først må vi finne ut hva konkret Støre ønsker mer debatt om. Det var han som reiste temaet, sier han.

– Men det er fortsatt noe som er uavklart rundt 22. juli?

– Det er Ap-lederen som opplagt mener det, i og med at han har kommet med uttalelsene, sier Keshvari.

Åsmund Aukrust (Ap) sier han ikke skjønner hva Frp-erne vil debattere.

– Det jeg er enig i, er at vi må diskutere 22. juli mer. Er det noe vi har lært de siste ukene, så er det at vi ikke ordentlig har diskutert holdningene som lå bak massedrapene 22. juli. Det har kommet fram med full styrke at det er en debatt Norge er nødt til å ta når vi ser hvilket hat som ligger på nettet. Jeg er glad for at det politiske Norge ser ut til å være klar for å diskutere også motivene bak 22. juli på en ny måte, sier han.