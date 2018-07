Frp-profiler åpner for samarbeid med Sverigedemokratene

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, åpner for Frp-samarbeid med Sverigedemokratene.

– Ja, det synes jeg er naturlig på mange måter, sier han til NRK.

Partitopper i Fremskrittspartiet har tidligere markert tydelig avstand til det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet.

Etter Riksdagsvalget i 2014 kalte Frp-leder Siv Jensen Sverigedemokratenes oppslutning for et «sykdomstegn».

– Det interessante med valgresultatet i Sverige er at dette først og fremst uttrykker et sykdomstegn på en debatt man har forsøkt å feie under teppe i Sverige, men som man har tatt på en åpen og ordentlig måte i de fleste andre land, sa Siv Jensen til NRK.

Fire år etter sier Christian Tybring-Gjedde at det er mange likheter mellom Frp og Sverigedemokratene.

– Det er ingen tvil om at vi begge ønsker en restriktiv innvandringspolitikk. De ønsker å bevare svensk kultur og fellesskap, på samme måte som vi ønsker å bevare den norske nasjonalstaten, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Amundsen enig med Tybring-Gjedde

Tidligere justisminister Per Willy Amundsen har også uttrykt et ønske om samarbeid. Han bekrefter til NRK at han støtter Tybring-Gjedde.

I en valgomat som han delte på Facebook 2. juli, kommer det frem at han er 93 prosent enig med Sverigedemokratene.

– Sverigedemokratene​ 93 prosent. Det overrasker ikke. SD og Jimmie Åkesson​ er Sveriges siste skanse, skriver han.

I kommentarfeltet skriver han videre

– Jeg ser ingen grunn til at FrP ikke skal ha noe å gjøre med SD.

Foto: Skjermdump

Les også: Svenske tilstander

– Alle partier har sin bakgrunn

Sverigedemokratene har nå like stor oppslutning som Moderaterna i Sverige.

Det høyrepopulistiske partiet har en oppslutning på 20,5 prosent, en framgang på 4,9 prosentpoeng fra årsskiftet, viser en måling Inizion har utført for Aftonbladet. Det kan man ikke ignorere, mener Tybring-Gjedde.

– Man kan ikke ignorere Sveriges kanskje største parti, fordi man ikke liker dem. Det er helt naturlig for Frp å snakke med andre partier. Det er ikke noe verre å snakke med Sverigedemokratene enn sosialdemokratene, sier han.

Årsaken til at Fremskrittspartiet tidligere har holdt seg unna Sverigedemokratene har vært partienes ideologiske utgangspunkt.

– Vi ble til i kampen mot offentlige inngrep og høye skatter og kjempet for en mindre stat, mens de er stiftet som et rent fremmedfiendtlig parti. Frp er et liberalistisk parti, og det er ikke de, sa Frp-leder Siv Jensen til VG i 2014.

Christian Tybring-Gjedde sier at bakgrunn ikke er nok til å fryse ut et parti.

– Alle partier har ulik bakgrunn. Det vi forholder oss til er det partiet er i dag. I dag er ikke Sverigedemokratene et rasistisk parti, sier han.

Frp-leder Siv Jensen har kalt Sverigedemokraterna for et sykdomstegn, og hennes parti har tatt sterkt avstand fra det høyrepopulistiske partiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avviser samarbeid

Helge André Njåstad, parlamentariske nestleder i Frp, avviser et tettere samarbeid med Sverigedemokratene. Han mener det først og fremst er på innvandringsspørsmålet man kan se likheter.

Helge André Njåstad (Frp) avviser et enda tettere samarbeid med Sverigedemokratene. Foto: Johan Moen / NRK

– Det er ikke et tema for oss å inngå et forpliktende samarbeid med Sverigedemokratene nå. Vi snakker med alle der det er naturlig, fra sak til sak, slik vi blant annet gjør i Nordisk råd med Sverigedemokratene, sier Njåstad.

Han understreker at Frp ikke normalt har søsterparti i andre land, slik som Arbeiderpartiet og Høyre har, men at Frp har tradisjon for å stå alene.

– Skulle vi hatt et tettere samarbeid med noen parti, så er ikke Sverigedemokratene det første vi ville ha samarbeidet med. Da har vi nok mer til felles med Venstre i Danmark, sier Njåstad.

Stor oppslutning

Sverigedemokratene har den siste tiden opplevd sterk medvind og kan, etter riksdagsvalget i september, bli Sveriges største parti. Christian Tybring-Gjedde mener svenskene kan takke eliten for dette.

– Slik jeg har forstått det, er det stor frustrasjon blant svenskene. Deres oppslutning skyldes at eliten har ignorert grasrota så lenge. Derfor er det god plass til Sverigedemokratene nå, sier han.

Helge André Njåstad sier at Sverigedemokratenes oppslutning, og eventuell deltagelse i en svensk regjering, har vært vanskelig å unngå.

– De har stått alene om å advare mot svenske tilstander, som er mye verre enn det vi ser i Norge. Jeg er ikke overrasket over at de styrker seg, og det er vanskelig for de andre partiene å komme unna dette, sier han.

Søndag 9. september går svenskene til valgurnene. Tiden vil vise om Sverigedemokratene vil få en enda større plass i det politiske Sverige.