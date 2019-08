Frp om Raymond Johansen (Ap): – Grådig skatteprofitør

– Du oppfører deg som en grådig skatteprofitør.

Det sa Frps nestleder og ordfører i Os kommune Terje Søviknes til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo. Han gikk til frontalangrep på Johansen fordi byrådet i Oslo krever inn eiendomsskatt i hovedstaden, til tross for at kommunen har overskudd på driften.

– Man går 2,7 milliarder i overskudd i Oslo i 2018 uten eiendomsskatt, slo Søviknes fast.

Han mente det betyr at Oslo ikke trenger de 600 millioner kronene kommunen får inn på å skattlegge eiendom.

Til frontalangrep på kommuner med eiendomsskatt

DYNAMISK DUO: Både partileder Siv Jensen (Frp) og nestleder Terje Søviknes (Frp) har angrepet eiendomsskatten den siste uken. Foto: Bergit Sønsteby Svendseid / NRK

Det er andre gang på under en uke at Frp tar et oppgjør med denne typen skattlegging av egne innbyggere i landets kommuner.

I partilederdebatten på NRK mandag sa finansminister og partileder Siv Jensen i Frp at hun vil forby eiendomsskatt, og at kommuner som krever eiendomsskatt lider av politisk latskap.

– Kommunene får 137 milliarder kroner fra staten og 165 milliarder i skatteinntekter. Eiendomsskatten på hus og hytter er skarve 7,5 milliarder, sa Jensen i debatten.

Skatteangrep fikk Johansen til å se rødt

RØDE RAYMOND: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo mener Terje Søviknes (Frp) bør sette seg inn i situasjonen i Oslo før han uttaler seg om hovedstaden. Foto: Andreas de Brito Jonassen / Andreas de Brito Jonassen

Raymond Johansen var lite imponert av Søviknes og Frps kritikk.

– Du har frekkhetens nådegave. Jeg synes du skal vise litt ydmykhet når du ikke kjenner alle detaljene i Oslo kommune, sa Johansen.

Han sa at overskuddet i Oslo kommune skyldtes engangsbevilgninger som er brukt til å nedbetale gjeld.

– Vi har ikke penger på bok. Vi har vært helt avhengige av å bruke de pengene vi har fått fra eiendomsskatt på bedre barnehager og eldreomsorg. 25 prosent av Oslos befolkning betaler landets mest moderate eiendomsskatt, og det skal vi fortsette med, sa Johansen til NRK etter debatten.

Han sier pengene blant annet har blitt brukt til:

å bygge 3 000 barnehageplasser.

å ansette 5 000 flere i hjemmetjenesten.

Oslo kommune skal tilbakebetale flere hundre millioner kroner i feil innkrevet eiendomsskatt i 2016 og 2017.