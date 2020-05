Onsdag møttes Frp og regjeringspartiene for første gang på Stortinget for å se om de kan bli enige om hvor den politiske iskanten, grensen for oljeleting i Barentshavet, skal ligge.

Samtidig benyttet Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale anledningen til å fyre av en real breiside mot Venstre og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Jeg skjønner at det for Venstre er det opportunt å konstruere en seier som ikke er der, sa Dale kort tid før møtet.

Han og Frp har irritert seg over at Rotevatn og Venstre har skrytt av gjennomslag de etter Dales mening er langt fra å ha fått da ny forvaltningsplan for Barentshavet ble lagt frem.

Rotevatn peker på grense Stortinget har sagt nei til

Årsaken til angrepet fra Dale, er at Rotevatn og Venstre har skrytt av at de har fått gjennomslag for å trekke den såkalte iskanten sørover (se faktaboks). Problemet er at den iskanten Rotevatn og klima- og miljøverndepartementet viser til på hjemmesidene sine, ikke er vedtatt på Stortinget. Den er heller ikke nevnt i stortingsmeldingen med den nye forvaltningsplanen.

Iskanten Rotevatn og departementet skryter av å ha flyttet sørover ble tvert imot avvist da regjeringen sendte den til Stortinget i 2015. Sist gang Stortinget formelt vedtok en iskant var i 2011. Den er nær identisk med den regjeringen og Rotevatn nå har lagt frem (se kart).

ISKANTEN: Her er de forskjellige iskantene forvaltningsplanen har tatt for seg.

Likevel holder Rotevatn på at både regjeringen og departementet for alle praktiske formål har forholdt seg til den avviste iskanten fra 2015. Det er også denne det vises til i pressemeldingen om iskanten som departementet har sendt ut.

Det imponerer ikke Dale.

– Er dette et forsøk fra Venstre for å selge inn en større seier enn de egentlig har fått?

– Definitivt, sier Dale.

STUSSER: Lars Haltbrekken (SV) ønsket svar fra klima- og miljøministeren. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Også SVs Lars Haltbrekken stusser på påstanden til Rotevatn. I dagens spørretime i Stortinget ville han ha svar på hvilket grunnlag regjeringen føler de har hatt for å trosse Stortingets klare beskjed og styrt etter en iskant som ble avvist av Stortinget.

– Det er tildelt letekonsesjoner nord for 2011-grensen. Det betyr én av to ting. Enten gjelder den ikke, eller så har det aldri vært en grense, svarte Rotevatn.

Etter spørretimen var klima- og miljøministeren klar på at 2015-grensen har vært gjeldende de siste fem årene.

– Det er den siste grensen en regjering har lagt frem og lagt til grunn for sitt arbeid, sier Rotevatn til NRK.

Dale: – Ikke sant

Jon Georg Dale (Frp) var selv statsråd i regjeringen før Frp valgte å gå ut. Han er ikke enig i fremstillingen til Rotevatn om at regjeringen har lagt grensen fra 2015 til grunn for sitt arbeid.

– Det er ikke sant. Det er Frp som har hatt olje- og energiministeren i alle disse periodene. Vi vet hva vi har forholdt oss til, og det er føringene fra 2011, sier Dale.

Rotevatn mener uansett at den iskanten regjeringen nå har lagt frem, gir bedre vern mot petroleumsvirksomhet i nord uansett om du ser på grensen var 2011 eller 2015. I dagens spørretime på Stortinget, sa han blant annet:

– Når isen går frem og tilbake så mye som den gjør over år, må man ta noen valg om hvor man skal trekke en grense for hvor man skal drive petroleumsaktivitet. Den grensen går nå lenger sør enn den har gjort noen gang. Den går betydelig lenger sør enn 2015, den går lenger sør enn 2011-grensen, og den gir et bedre vern enn iskanten som naturfenomen.