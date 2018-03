Frp om danske forslag: – Som musikk i mine ører

Den danske regjeringa lanserte i dag en rekke forslag for å bli kvitt gettoer.

Regjeringa vil rive gettoer, gi fengselsstraff til foreldre som sender barna utenlands og ta barnetrygden fra foreldre hvis barna skulker skolen.

– Dette er musikk i mine ører og helt i tråd med Frps tilnærming, sier Helgheim, om planen fra den danske regjeringa for å motvirke såkalte parallellsamfunn.

– Må slå hardt ned på det

Barn som sendes til utlandet for oppdragelse er debattert i Norge etter flere NRK-avsløringer om koranskoler i Somalia. Også her i landet har straff av foreldrene vært tema, i saker der de foreldrene vet at barna utsettes for vold ved skolen de sendes til.

Helgheim mener det er på tide å diskutere, også i Norge, om selve handlinga med å sende barna til utlandet for oppdragelse skal være straffbart. Uansett om barna utsettes for vold eller ikke ved stedet de blir sendt til.

– Vi må slå hardt ned på dette. Det er omsorgssvikt å hindre barn å integreres. Utsending kan hindre barna i å integreres, hindre dem i å utvikle det norske språket og hindre deres skolegang i Norge. Det fratar dem muligheter, selv om det ikke er vold inn i bildet, sier Helgheim.

– Må tenke på barnas beste

BARNAS BESTE: Karin Andersen (SV) frykter at straff av foreldre som sender barna til utlandet, også vil være en straff av barna. Hun mener vi alltid må tenke på barnas beste og at Norge er forpliktet av barnekonvensjonen. Foto: NRK

Karin Andersen i SV sier de er imot alle forslag som gjør folk med utenlandsk bakgrunn til annenrangs innbyggere. Og sier at dersom man straffer foreldre som sender barna ut av landet, går det også ut over barna.

– Barn trenger kontakt med foreldrene sine. Om foreldrene straffes med fengsel eller utsendelse fordi de har sendt barna ut av landet, vil det også gå ut over barna. Det er en barnefaglig vurdering i hver sak.

Hun er uenig i mange av tiltakene til den danske regjeringen, men hun er glad for at Danmark ikke vil straffe barna. Og viser blant annet til et forslag om at barna ikke skal miste oppholdstillatelsen om de holdes tilbake i utlandet. Dette er et forslag som også SV har fremmet, men som ble stemt ned i Stortinget.

MELDEPLIKT: Masud Gharahkhani (Ap) mener samfunnet må bli mer bevisst hvilket ansvar man har for å hindre at barn sendes til utlandet for å gå på koranskoler. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Innvandringspolitisk talsmann i Ap, Masud Gharahkhani, mener det er straffbart å sende barn til koranskoler med tortur. I tillegg kan også barnetrygden i Norge stoppes om barn uteblir fra barnehage eller skole. Han mener også at moskeer bør trekkes inn i integreringspolitikken, og bevisstgjøres meldeplikten de har.

– For barn er det en straff å bli sendt på koranskole i utlandet. Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre både moskeer og samfunnet ellers hvilket ansvar de har, og at de har meldeplikt når slike utsendelser skjer.