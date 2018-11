Frp om alkoholmerking: – Det har ingen effekt

– Alle innbyggerne i Norge vet at det å kombinere alkohol med kjøring eller graviditet er farlig. Å merke alkoholenheter med helseadvarsler vil ikke ha noen effekt. Det er bare symbolpolitikk, sier helsepolitisk talskvinne for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til NRK.

Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra KrF om det partiet kaller «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk».

– Hva blir det neste

Der fikk KrF, Sp, og Ap blant annet flertall for at regjeringen må «innføre en merkeordning for alkoholholdig drikk med helseadvarsler om alkoholforbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring».

– Det som bekymrer meg veldig, er linjen som venstresiden har lagt seg på. Det er en forbudslinje. I forrige uke diskuterte vi om vi skulle forby reklame for solarium, denne uken er det advarsler på alt av alkoholholdig drikke. Hva blir det neste? Alt i dette samfunnet er farlig, sier Bruun-Gundersen.

Vi må «sette en grense», mener Frps helsepolitiske talskvinne. I Dagsnytt 18 på NRK tirsdag sier hun at Senterpartiet nå «begynner å ta opp kampen for å bli Norges største forbudsparti».

– Det må vi sette ned foten for. Det er ikke alle forbud som har helseeffekt, sier hun.

Kjersti Toppe i Sp mener at ikke alle innbyggerne i Norge er like bevisste på helsefarene ved alkohol, og at helseadvarsler kan bidra til å øke bevisstheten. Du trenger javascript for å se video. Kjersti Toppe i Sp mener at ikke alle innbyggerne i Norge er like bevisste på helsefarene ved alkohol, og at helseadvarsler kan bidra til å øke bevisstheten.

– Ingen grunn til å ikke ha advarsler

Senterpartiets helsepolitiske talsperson og nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, sier forslaget om helseadvarsler ikke har noe med forbud å gjøre.

– Andre helsefarlige varer som tobakk har advarsler, og det er ingen grunn til at det ikke skal være det på alkohol, når vi vet at det for eksempel er skadellig for fosteret. Vi ber om helseadvarsler når det gjelder gravide og sjåfører, sier hun.

Toppe mener det ikke er så opplagt at alle nordmenn er klar over helsefarene ved alkohol som Frp vil ha det til.

– 15 prosent av kvinnene i Norge drikker under graviditet. Vi har ifølge Folkehelseinstituttet 2–300 barn som hvert år blitt født med alkoholrelaterte skader, 60 stykker med alvorlige, sier hun.

– Vi må ta det på alvor, og helseadvarsler vil ikke være det eneste virkemiddelet. Men sammen med andre tiltak kan det øke bevisstheten hos befolkningen.

I Frankrike er det innført helseadvarsler på alkohol. De ser enten slik ut som på dette bildet eller består av en tekst. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Vet ikke hvordan advarslene blir seende ut

Ifølge nettsiden til International Alliance for Responsible Drinking (IARD) er Frankrike et av få land i Europa som har slike helseadvarsler på alkoholflaskene som selges i landet.

Der er de enten merket med en tekst som sier at alkohol under svangerskap, selv i små mengder, kan ha alvorlige konsekvenser for barnets helse eller et symbol som viser det samme.

Toppe sier at hun ikke vet enda hvordan disse advarslene skal se ut i Norge.

– Det har nok helsemyndighetene gode forslag til. Vi kan se til hvordan de ser ut i andre land som Frankrike der det er enkle symbol. Men de må være av en viss størrelse for at de skal være synlige, sier hun.