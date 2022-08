Partilederen for Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere behovet for å skaffe nye gasskraftverk.

– Nå må alle steiner snus. Vi står i en situasjon der vi kan få strømrasjonering i energinasjonen Norge. Det vil være en skandale, sier Listhaug til NRK.

Fremskrittspartiet kommer med flere forslag til hvordan å løse strømproblemet i Norge. Her er partileder Sylvi Listhaug avbildet under landsmøtet til partiet i april. Foto: Javad Parsa / NTB

Derfor mener hun at nye gasskraftverk også må være en del av vurderingen til regjeringen, som skal finne løsninger på strømkrisa.

– Først og fremst må gasskraftverket på Mongstad reddes, og det forventer vi at regjeringen raskt sørger for at skjer, sier hun.

Oppfordringen fra Frp om å vurdere gasskraftverk kommer sammen med en rekke forslag til regjeringen om hva de bør gjøre for å sikre kraftforsyningen og begrense strømprisene.

Dagen før presidentskapet i Stortinget skal vurdere å avbryte sommerferien for på grunn av strømsituasjonen kom regjeringen med nye tiltak:

Maks pris på strøm

Gasskraftverkene er et grep for å hjelpe beredskapen slik at vi ikke havner i en situasjon hvor strømrasjoneringer er nødvendig, mener Listhaug.

– Gasskraftverk har vi i Norge og de kan vi ta i bruk, dersom det blir nødvendig. Vi bør også se om vi skal anskaffe flere, dersom vi kommer i en så presset situasjon, sier hun.

Kraftforslag fra Frp Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen innføre en makspris for strøm på 0,50 kr pr. kWt eks mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger og næringsliv fra 1. september 2022. Strømstøtten settes da til 100 prosent over 50 øre. Stortinget ber regjeringen fjerne elavgiften fra 1. september 2022. Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge norsk, nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land, og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfylling er på en fyllingsgrad lavere enn normalt for sesongen, hvor også framtidsprognosene for kraftproduksjon og kraftreserver i motpart land tas med i betraktningene Stortinget ber regjeringen reforhandle avtalene om strømkablene til Tyskland og England med de nevnte land. Regjeringen gis mandat til å si opp avtalen hvis ikke endringer som reduserer prissmitte og reduserer risikoen for kraftrasjonering innrømmes. Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft. Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land. Stortinget ber regjeringen stanse nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad, og vurdere om andre gasskraftverk i Norge kan brukes i en beredskapssituasjon. Stortinget ber regjeringen arbeide for å øke kraftberedskapen ved for eksempel å flytte mobile gasskraftverk til region sør (eks. det mobile gasskraftverket på Nyhavna som er til salgs) Stortinget ber regjeringen vurdere behov for anskaffelse av nye gasskraftverk for å styrke kraftberedskapen og komme tilbake til Stortinget før utgangen av oktober 2022.

Frp krever at det blir et hastemøte i stortinget om kraftsituasjonen i Norge, sier partilederen.

Stortinget må ha saker til behandling hvis det blir et hastemøte. Derfor blir disse forslagene lagt frem på nytt, selv om flere av dem har blitt stemt ned tidligere, forklarer Listhaug.

– Nå ser vi at flere partier snur, og støtter de tankene vi har hatt tidligere.

Det viktigste forslaget blant de som er presentert av Frp er å innføre makspris på strøm for alle, mener Listhaug.

Frp vil at dette skal også gjelde bedrifter i tillegg til private husholdninger.

Vurderer hastemøte

I dag vil det være flere møter på Stortinget som dreier seg om strøm.

De parlamentariske lederne fra partiene skal møtes i Stortinget. Deretter skal statsministeren møte partene i næringslivet. På dette møtet vil også flere statsråder være til stede. Presidentskapet skal også møtes for å avgjøre om det blir hastemøte om strøm i Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre kom med nye strømtiltak i går kveld. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Både privatpersoner og bedrifter har kommet med kritikk av regjeringen.

Regjeringen kom med nye strømtiltak i går, der de blant annet flyttet strømstøtteordningen til husstander en måned frem og øker støtten til 90 prosent.

– Det blir et litt større kutt i regninga i september, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK i går.