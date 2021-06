Frp og regjeringen er enige om revidert budsjett

Fremskrittspartiet har fått flere gjennomslag de er fornøyd med.

Det kom frem på en kort pressekonferanse med Hans Andreas Limi og Bård Hoksrud søndag.

De to har forhandlet med regjeringspartiene på vegne av Frp og ramser opp partiets gjennomslag:

– Vi får til en avvikling av avgiften på alkoholfri drikke. Frp har tidligere fått redusert denne avgiften. Nå får vi den bort i sin helhet. Det betyr veldig mye for norske arbeidsplasser og norsk industri, sier Hans Andreas Limi.

Svenskehandelen har vært den vanskeligste nøtta å knekke i forhandlingene mellom Frp og regjeringen om revidert nasjonalbudsjett.

– Nå fjerner vi nesten 2 milliarder kroner i bompenger bare i år, sier Bård Hoksrud.

Han forteller også at partene har blitt enige om å redusere fergeprisene med 25 prosent.

– Det betyr at folk kommer til å merke det skikkelig på billettprisen, sier han.

– Når det gjelder psykisk helse får vi til en mer enn fordobling av det regjeringen hadde lagt inn i sitt budsjett, sier Limi.

– Vi har fått gjennomslag for å øke satsingen på bredbånd med 100 millioner, forteller Hoksrud.

Når det gjelder jordbruksavtalen sier Limi at Frp skal bidra til å etablere flertall sammen med regjeringspartiene.

Hovedpunkter det er enighet om i revidert nasjonalbudsjett Ekspandér faktaboks Fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021.

Ferjetakstene reduseres med ytterligere 15 pst., altså totalt 25 pst. fra 1. juli 2021.

750 millioner til å avvikle bomprosjekter

Totalt 450 millioner til ulike tiltak innenfor psykisk helse og nye medisiner.

124 millioner i kapitaltilskudd til private barnehager.

300 millioner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen.

100 millioner til økt utbygging av bredbånd

90 millioner til oppheving av makstaket i nettolønnsordningen.

35,3 millioner til verdiskapningstiltak i skogbruket

25 millioner til Sirkulærøkonomi/Grønn Plattform..

10,5 millioner til økt tilskuddssats for planting av skog, fra 1,20 til 1,50 per plante.

Private barnehagers adgang til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31.12.2021 eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget.

Forslaget om å slå sammen Innovasjon Norge og Siva utsettes, slik at Stortinget kan få forelagt en helhetlig vurdering før endelig beslutning om en slik organisatorisk endring eventuelt tas.

150 mill. i øremerkede midler til styrking av BUP

100 mill. i øremerkede midler til psykiatri, gjennom økt kjøp av privat behandlingskapasitet.

65 mill. ekstra til kommunale behandlingstilbud innenfor psykisk helse, gjennom en økning i den midlertidige tilskuddsordningen for kommunene.

10 mill. til midlertidig tilskuddsordning for frivillige aktører for å nå frem til barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte områder.

10 mill. til midlertidig tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for styrkning av forebyggende tiltak for ensomme unge og eldre, inkludert forebyggende hjemmebesøk for eldre.

5 mill. i økte bevilgninger til opprettholdelse, gjenåpning og etablering av viktige lavterskeltilbud for personer med psykiske lidelser og ruslidelser under pandemien

5 mill. til styrkning av kriseteamenes rolle under gjenåpningen av samfunnet i etterkant av pandemien.

2,5 mill. for å sikre helårsvirkning av psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad.

1 million til Mental Helse Ungdom

0,5 mill. til Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

1 million til organisasjonen Leve.

100 mill. i økt bevilgning til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder.

Regjeringen skal utrede konsekvensene for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler og de helseøkonomiske gevinstene av legemidlene

Regjeringen skal fremme et lovforslag om at naprapater og osteopater gis offentlig autorisasjon innen utgangen av september, samt sikre at det midlertidige momsfritaket videreføres frem til autorisasjon er på plass

Regjeringen skal ifm høstens statsbudsjett legge frem en plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene fremover 179 mill. til å redusere ferjetakstene med ytterligere 15% utover regjeringens forslag, altså med totalt 25% fra 1. juli 2021

100 mill. til drift og vedlikehold riksveier

36 mill. til E6 Sluppen

1 mill. til nødmudring av Borg Havn

713 mill. til å avvikle følgende bomprosjekter fra 1.7.2021: Fv 255 Jørstad - Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet) E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken) Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark) Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet) T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland) Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland) Kilde: Regjeringen

Regjeringen takker Frp for enigheten

Regjeringspartiene er fornøyd med å ha fått på plass en avtale om revidert budsjett med Fremskrittspartiet.

– Jeg ønsker å takke de andre regjeringspartiene og Frp for at vi har kommet til enighet, etter gode og konstruktive samtaler, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Både KrF og Venstre uttrykker også lettelse over enigheten. KrF er særlig fornøyd med tiltakspakken for barn og unge. Mens Venstre er fornøyd med økt støtte til klima- og miljøtiltak.

Som mindretallsregjering er Høyre, Venstre og KrF avhengige av støtte i Stortinget for å få godkjent revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen søkte derfor støtte hos tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Men spesielt når det gjaldt avgiftene på varer som utgjør mye av grensehandelen har det vært stor avstand.

NHO er glad for avgiftskutt

NHO Mat og Drikke er svært lettet over at Fremskrittspartiet har sørget for at avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir fjernet. Fordi det ikke er en slik avgift i Sverige.

– Dette bidrar til å redusere avgiftsulempen norske mat- og drikkeprodusenter har overfor svenske konkurrenter, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Brubakk ønsker likevel ytterligere avgiftskutt på alkohol, snus og tobakk for å styrke norske butikkers evne til å konkurrere med svenske.

Arbeiderpartiet er ikke imponert

Budsjettenigheten på borgerlig side møter ikke mye begeistring hos det største opposisjonspartiet.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik mener budsjettet ikke hjelper dem som er hardest rammet av pandemien.

– Frp svikter de arbeidsledige. Midt i den største langtidsledigheten på lenge, klarer ikke Frp å plusse på en eneste krone til tiltak som hjelper ledige tilbake i jobb, sier hun.

Tajik mener budsjettet øker forskjellene mellom folk.

– Norge trenger ikke mer av høyrepartienes politikk for privatisering og økte forskjeller, men sterkere fellesskap, sier hun.

Tajik er likevel fornøyd med noen punkter som mer penger til psykisk helse og kutt i fergepriser.