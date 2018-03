Frp-Njåstad: – Terje har fått nok oppmerksomhet om «Søviknes-saken»

2000: Jenta var 16 år, sterkt beruset og hadde sex med daværende Frp-nestleder Terje Søviknes på Fremskrittpartiets Ungdoms landsmøte.

I helga fortalte den nå 34 år gamle kvinnen sin historie. Der kom det fram at mannen som skulle trøste henne også endte opp med å ha sex med henne. Denne mannen skal ha vært stortingsrepresentant for Frp.

Etter landsmøtet i FPU ble hun akuttinnlagt på psykiatrisk institusjon. Siden har hun slitt med angst, skam, rus og selvskading, fortalte kvinnen til Aftenposten.

Frps kronprins trakk seg fra rikspolitikken frem til han ble utnevnt til statsråd i 2016.

– Gjelder ikke i politikken

– Det er selvfølgelig sterkt å lese hennes historie. På den andre siden er det et interessant spørsmål: Hvor lenge skal man «sone» for noe som ikke skulle ha skjedd, sa Njåstad i NRKs Politiske kvarter tirsdag.

Han viser til grunnprinsippet i kriminalomsorgen om at man skal få en ny sjanse etter at man har gjort opp for seg. Han understreker at politiet den gang ikke fant noe straffbart i Søviknes-saken.

– Men når det kommer til politikken, virker det som at, spesielt politiske motstandere og folk som kommenterer, aldri blir ferdig med ting, og at politikken ikke har det samme prinsippet om at hvis man har sonet ferdig, skal man få en ny start.

Han er kritisk til at gamle saker stadig blir dratt opp igjen, selv om det flere tiår tilbake i tid.

– Jeg syns Terje har fått nok oppmerksomhet i den saken. Jeg synes synd på ham når saken dras opp på nytt. Han har to barn som ufrivillig blir gjenstand for saken, samtidig forstår jeg at jenta har behov for å fortelle sin historie. Vi skal ikke fordømme henne for det, men jeg syns Terje har fått nok oppmerksomhet.

– Alle får akutt hukommelsestap

BTs kommentator Eirin Eikefjord rettet i helga hard kritikk mot Frp, der hun mente partiet ikke har lært noe som helst av Søviknes-skandalen for 17 år siden.

Ifølge BTs-kommentator Eirin Eikefjord har det gått rød tråd gjennom Frps partihistorie der varsler om grove tillitsbrudd har blitt møtt med løgn, bagatellisering og passivitet. Foto: NRK

Ifølge Eikefjord har det gått rød tråd gjennom partihistorien der varsler om grove tillitsbrudd har blitt møtt med løgn, bagatellisering og passivitet.

– Det hjelper ikke å være norgesmester i retningslinjer når alle får akutt hukommelsestap hver gang det skjer noe ubehagelig, sa Eikefjord.

Hun påker at tidligere Frp-nestor Jon Alvheim i sin biografi innrømmet at hele partiledelsen den gang løy om Søviknes-skandalen.

Njåstad avviste i Politisk kvarter Eikefjords påstander.

– Jeg synes det er rimelig drøye påstander. Vi driver overhodet ikke med løgn, men behandler sakene på en ryddig måte. Vi kan ikke saksbehandle i media.

Han sier hver sak gir læring, og at metoo-kampanjen har endret mange holdninger.

– Men vi skal være ydmyke for at vi alltid kan bli bedre, men si at vi ikke har lært noe, er helt feil å si.