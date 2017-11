Frp nekter å skifte ut Carl I. Hagen tross Nobel-rabalder

Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til Carl I. Hagen i nobelkomiteen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Mandag kalte stortingspresident Olemic Thommesen (H) de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere at Frp har fremmet Carl I. Hagen som partiets kandidat til å sitte i nobelkomiteen.

Etter møtet var konklusjonen klar:

– Det var en oppfordring fra alle partier. Litt mykere fra Høyre, men det var likevel budskapet. Vi har vært klare på at dette er en plass Frp har i nobelkomiteen, men vi har altså kommet med en klar henstilling om at Frp må revurdere kandidaten, sier Støre.

Kan rokke ved nobelkomiteens troverdighet

Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre synes det er fint hvis Frp revurderer Hagens kandidatur. Foto: Stortinget

Årsaken til at Hagens kandidatur har fått de andre partiene til å sette kaffen i vrangstrupen, er at Hagen i dag er vararepresentant til Stortinget.

Det er ikke noe formelle vedtak som sier at Stortingets representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen, men de siste 40 årene har det vært tradisjon for at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til medlemmer av komiteen for å sikre komiteens uavhengighet.

Som varamedlem til Stortinget er det en sjanse for at Carl I. Hagen kan kunne komme til å møte i Stortinget denne perioden.

Det har fått også Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til å be Frp ta en fot i bakken før de endelig bestemmer seg for å peke på Hagen.

– Høyre har den holdningen at partiene selv utnevner sine kandidater. Det er ingenting i våre notater som sier at Carl I. Hagen ikke er valgbar, men det er en sterk oppfordring fra alle de andre partiene om at Frp bør ta en ny vurdering. Jeg har ikke bidratt til den oppfordringen, men sagt det er fint hvis Frp gjør det, sa Helleland etter møtet.

Det blir blankt avvist av Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Frp.

Frps «nei, nei og nei»

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp sier det ikke er planer om å skifte kandidat. Foto: NRK

Han sier situasjonen er uforandret etter at Frp lanserte Hagens kandidatur.

– Vi må diskutere den situasjonen som kan oppstå i Stortinget hvis vår plass blir utfordret, altså hvis noen plutselig skulle ha meninger om hvem vi vil nominere på vår plass i nobelkomiteen.

– Betyr det at dere vurderer å fremme en annen kandidat enn Hagen?

– Nei.

– Dere vet årsaken til at det har blitt bråk rundt nomineringen, frykter dere ikke at omdømmet til nobelkomiteen blir dårligere?

– Nei.

– Dere kjenner til skepsisen rundt Hagen. Hvorfor vil dere ikke skifte kandidat?

– Vi forholder oss ikke til skepsis men til det vi mener er prinsipielt viktig, sa Limi etter møtet.