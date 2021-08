Flere Frp-politikere har i årenes løp satt spørsmålstegn ved om klimaendringene er menneskeskapt. I dag fikk Listhaug spørsmål fra programleder Astrid Randen, om hun tror på FNs klimapanel som sier at mesteparten av klimaendringene er menneskeskapt.

– Vi tror at menneskeskapt aktivitet påvirker klima, svarte Listhaug.

– Det er jo derfor vi også har foreslått å kutte klimagassutslippene, men ikke gjennom å piske og plage folk. Ikke gjennom symbolske klimatiltak som ikke får ned utslippene globalt, men bare i Norge.

– Spørsmålet jeg stilte var; Tror du på at det aller meste av oppvarmingen på jorda skyldes menneskeskapt aktivitet, sånn som FNs sier?

– Hvor mye som er hva, det er ikke det som er viktig. Det viktige er at vi må få ned klimagassutslippene, svarte Listhaug.

«Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomheten mot, kan være alvorlige» står det i Frps partiprogram.

– Er de alvorlige, ikke alvorlige, eller er det bare kanskje?

– Vi ønsker å redusere utslippene fordi vi mener vi må være føre var, fordi vi mener det kan være alvorlig, svarte Listhaug.

Vil ikke bruke oljepenger på klimatiltak

Listhaug advarer mot å bruke oljepenger på det hun kaller symbolske klimatiltak.

- Det som er så fint med Norge er at vi har så utrolig mye penger. Men vi sløser dem bort på de tingene vi ikke burde bruke dem på, som for eksempel symbolske klimatiltak, sa hun.

– Vi ønsker å bruke mer av oljefondet på å investere i Norge, og ikke som vi ser at andre partier tar til orde for; at du skal redde klima med det, det er vi veldig redd for.

– Folk må få kjøpe den bilen vi vil ha

Frp vil ha klimatiltak som har det de kaller en tilleggseffekt.

Listhaug pekte i dag på utvikling av teknologi i den maritime næringen som eksempel.

– Vi kan både få ned klimagassutslippene, og vi kan faktisk tjene penger på det. Det må jo være poenget innenfor alle områder, sa hun.

– Det vi er for er at vi skal telle skog, slik som alle andre land. Vi skal plante mer skog.

Frp vil også kutte klimagassutslippene i landbruket og samferdselssektoren, men uten forbud mot diesel- og bensinbiler i 2025.

– Folk må få lov til å kjøpe den bilen de vil ha til sitt formål, i stedet for det politikerne dikterer, sa Listhaug.