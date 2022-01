Frp krever Taliban-svar i Stortinget

– Vi forlanger at utenriksministeren nå kommer til Stortinget for å redegjøre for prosessen og for saken. Det er så mange ubesvarte spørsmål, sier Listhaug til NRK.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil at regjeringen kalles inn på teppet etter Talibans omstridte besøk i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frp-lederen vil blant annet ha svar på hvordan det kan ha seg at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke kjente til at Anas Haqqani var del av Talibans delegasjon.

– Det er helt utrolig at landets statsminister står i spissen for å invitere terrorister til Norge, uten å bry seg med å finne ut hvem som kommer, sier Listhaug.

Reaksjoner

Det vekket oppsikt da det ble kjent at Haqqani, som tidligere har vært svartelistet av USA, var del av Taliban-delegasjonen på 15 mann som de siste dagene har forhandlet med representanter for Norge og andre vestlige land på Soria Moria hotell i Oslo.

27 år gamle Anas Haqqani er lillebror til Sirajuddin Haqqani, som er etterlyst av FBI for terrorangrepet på Kabul Hotel Serena i 2008, hvor Dagbladets journalist Carsten Thomassen (38) ble drept.

At Anas Haqqani var del av Talibans delegasjon til Norge provserer Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Thomassens enke og kolleger i Dagbladet er blant dem som har reagert, men selv har Støre uttalt at han ikke visste om dette, før det ble problematisert i mediene.

– Navnet på de enkelte i delegasjonen så jeg i mediene da de ankom Norge. Vi var klar over at Taliban satte sammen sin egen delegasjon. Dette er folk som har vært ettersøkt og på lister. Nå er det lagt til rette for at de kan reise til slike møter, sa Støre til Dagbladet søndag.

– Hvordan er det mulig?

Listhaug finner det underlig at Støre ikke kjente til delegasjonens sammensetning.

– Hvordan er det mulig at landets statsminister ikke hadde oversikt over hvilke terrorister som kom til Norge som representanter for Taliban? spør Frp-lederen.

Hun viser til uttalelser som bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) kom med da hun mandag gjestet Dagsnytt 18 på NRK:

– Vi har visst i et par uker hvem som deltok i delegasjonen, sa Tvinnereim. Hun fortsatte:

– Dersom vi skulle få de personene som faktisk betyr noe etter maktskiftet til et bord, så måtte vi forvente at det også kommer mennesker med blod på hendene. Så brutalt er faktisk dette.

Søndag kveld sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under et intervju i Dagsrevyen at Taliban selv har valgt ut delegasjonen.

– De har sendt sine egne, sa hun.

NRK har bedt om en kommentar fra Utenriksdepartementet til saken.

Mange spørsmål

Fremskrittspartiet er sterkt kritisk til Talibans besøk og har flere ganger bedt regjeringen om svar på ulike spørsmål. Det nye nå er altså at partiet krever en redegjørelse fra utenriksministeren i stortingssalen.

Den må ifølge Listhaug gi svar på en mengde spørsmål: Disse spørsmålene vil Frp ha svar på Ekspandér faktaboks *Når var det planlagt at møtet skulle finne sted? *Var planen at møtet skulle holdes i skjul, uten at det ble offentlig kjent? *Ble andre partier enn Høyre informert på forhånd? *Hvem tok initiativet til møtet? *Hvorfor ble ikke den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget informert om forhandlingene på møtet 14. januar? *Hvorfor lot regjeringen Taliban selv få bestemme hvem som skulle komme til Norge? *Hvorfor ble det ikke stilt klare krav til Taliban før de fikk komme til Norge? *Hva har Taliban konkret lovet? *Hvordan konkret skal man kontrollere at disse løftene følges opp? *Hva har norske myndigheter lovet Taliban?

Foruten å stille spørsmål ved selve Taliban-besøket, er Frp-lederen kritisk til at Stortinget ikke ble orientert på forhånd. Hun mener dette burde ha skjedd senest under møtet i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen 14. januar. Møtene her er hemmelige og holdes i et avlyttingssikkert rom i Stortingets kjeller.

– Regjeringen har visst i 14 dager hvem som skulle komme til Norge. Dette var også før møtet i DUUFK, der regjeringen ikke fortalte om disse forhandlingene, sier Listhaug.

Hun merker seg at komiteens leder, Høyres Ine Eriksen Søreide, ble informert på forhånd.

– Det naturlige hadde vært at hele Stortinget fikk denne informasjonen, ikke bare Høyre, sier hun.

Også Søreide selv har vært kritisk til regjeringens involvering i forkant.

– Måtte gå en runde

Statsminister Jonas Gahr Støre er denne uka i USA og der konfronterte NRK ham med Anas Haqqanis deltakelse under besøket i Norge.

Støre var selv på Serena Hotell da islamistene angrep.

– Det er alltid sterkt kost å høre det navnet bli nevnt, men det er de som styrer i Afghanistan nå, sier Støre og fortsetter:

– Jeg må gå en runde med meg selv når vi går tilbake til det som skjedde i Serena. Vi mistet den norske journalisten Carsten Thomassen, en av mine medarbeidere ble nesten drept, og det var grufullt for oss andre som var der. Men spørsmålet er, skal det bety at de som nå styrer Afghanistan ikke skal utfordres?

Han mener det var nødvendig å invitere Taliban til samtalene i Norge, ikke minst for å prøve å bøte på den store humanitære katastrofen som nå utspiller seg i landet.

– Skandaløst

Frp-leder Sylvi Listhaug mener på sin side at besøket er «skandaløst» og sier invitasjonen bidrar til å legitimere kuppmakere og terrorister.

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå en humanitær katastrofe, men her har jo Taliban fått full pott gjennom at de i sin propaganda sier det er et skritt nærmere internasjonal anerkjennelse. At terroristene ble fløyet inn med privatfly brukes også at Taliban for alt det er verdt.

At Taliban ikke bare èn, men to ganger ble invitert til Norge da Frp selv var i regjering, i 2015 og 2017, er ikke samme sak, mener hun:

– Det var en helt annen situasjon. Den gang var Norge og NATO i Afghanistan og det ble ført samtaler mellom de sittende selvstyremyndighetene og ulike aktører i Afghanistan for å få til en fredsavtale. Forskjellene er åpenbare når Taliban nå har overtatt makta og NATO er ute av Afghanistan.