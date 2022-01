Frp krever endring i karanteneregler for lærere

– Mange lærere er bekymret for egen trygghet, elevenes trygghet og deres familiers trygghet fordi de hver dag og uke møter flere titalls uvaksinerte barn, sier Himanshu Gulati, Frps skolepolitiske talsperson på Storinget.

Han har tidligere uttalt sin skepsis til karantenereglene i Dagbladet. Nå går han enda lenger. I et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren tar Frp til orde for å reversere regelen.

– Vi ber regjeringen fjerne karanteneunntaket for lærere og barnehageansatte, sier Gulati til NRK.

SNU: Himanshu Gulati (Frp) krever snuoperasjon fra regjeringen. Foto: Privat

Unntak

Ansatte i skolen må fra nå holde seg i karantene på fritiden dersom de blir smittet, men de skal fremdeles undervise og bevege seg rundt i gangene mellom hundrevis av elever.

Lærerne Ane Rokstad Aarø og Kim Thoresen-Vestre på Bergmo ungdomsskole i Molde har første dag med undervisning etter juleferien tirsdag, og smiler tappert når NRK møter dem mot slutten av planleggingsdagen mandag.

– Jeg forstår bakgrunnen, det er viktig å verne om barn og holde skolene åpne. Dersom dette endres kan det føre til økt bruk av ukvalifiserte vikarer. Men det gir lite mening at vi potensielt kan bringe mye smitte inn på skolen, og at jeg kan bære med smitte hjem, sier Rokstad Aarø.

KARANTENE? Skolesmitte kan gi fritidskarantene for Ane Rokstad Aarø og andre lærere. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

Hun mener den totale byrden for lærerne begynner å bli tung, og påpeker at lærere ikke var prioritert i de første rundene med vaksinering, og at mange lærere dermed ikke kan få dose tre før senere i vinter.

– Vi var ikke prioritert for vaksinering i runde en og to, dermed tar det ei stund før vi kan få dose tre, sier hun.

De som har fått dose tre slipper karantene på fritiden. Regjeringen har også endret prioriteringen i vaksinekøen slik at lærere skal prioriteres for booster-dose.

Men Aarø frykter likevel at hun kan bli sittende i fritidskarantene i ukesvis dersom smitten brer seg sakte i en klasse.

Bringe smitte videre

Kollega Kim Thoresen-Vestre er redd for å bli et bindeledd mellom en smittet og en sårbar.

– Det ville vært forferdelig kjipt. Jeg prøver å ta alle forholdsregler, men å være helt sikker er ikke gjennomførbart slik reglene er.

Han stoler likevel på at avgjørelsene som blir tatt er riktige, men mener de må evalueres etter ei stund.

– Hvis jeg skal bruke masse tid på å opponere har jeg ikke overskudd til å gjøre jobben. Vi prøver å være fleksible, det kommer nye beskjeder stadig vekk og vi prøver å holde hodet over vann og gjøre det beste ut av det, sier Thoresen-Vestre som også er lokalpolitiker for SV.

Uaktuelt å endre nå

Karanteneunntaket som ble kunngjort før jul har skapt mye debatt blant ansatte i skoler og barnehager i juleferien. Det har de også fått med seg i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) mener likevel de har landet på et riktig regelverk.

REGLENE STÅR: Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: NRK

– I denne omgang kommer vi ikke til å gjøre endringer, disse reglene vil gjelde inntil videre.

Hølleland mener Frps forslag om å droppe karanteneunntaket ville gjort det verre for barn og unge fordi mange ansatte da måtte ha vært hjemme.

– Vi frykter Frps forslag ville gitt massestenging av barnehager og skoler. Veldig mange barn og unge ville måtte være hjemme.

– En konsekvens av Frps forslag er vel at flere lærere vil måtte dra hjem fra jobb, Gulati?

– Dessverre ser det ut til at flere havner i karantene på grunn av omikron, men om løsningen er å utsette enda flere elever, lærere og familier for smitte er jeg i tvil om, sier Frp-politiker Gulati til NRK.

– Her har regjeringen valgt å ha en annen trygghet for lærere og barnehageansatte enn de strenge kravene vi har for resten av samfunnet.