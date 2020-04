Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag varslet finansminister Jan Tore Sanner (H) at egenandelen for å få såkalt kontantstøtte halveres fra 10.000 kroner til 5000 kroner. Dermed omfattes rundt 10.000 flere kriserammede bedrifter av denne kompensasjonsordningen.

– Jeg synes det er veldig bra at man reduserer egenandelen, men Fremskrittspartiet skulle ønske at den ble fjernet helt, rett og slett fordi det vil komme de små bedriftene til gode, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Ordningen koster staten 20 milliarder kroner i måneden. Listhaug mener likevel at bedriftene bør få slippe egenandelen.

– Norge består av så mange små bedrifter rundt omkring som sysselsetter flere tusen mennesker. Vi ser at den ordningen er slått veldig uheldig ut for disse bedriftene, sier Lysthaug.

Kan bli flertall på Stortinget

Fremskrittspartiet får politisk følge av opposisjonspartiene Senterpartiet og SV som også tar til orde for null i egenandel i kompensasjonsordningen for landets kriserammede bedrifter.

Arbeiderpartiet opplyser til NRK at de vil forandre innretningen på egenandelen slik at den etter partiets oppfatning slår mer rettferdig ut. Dermed kan det være flertall for på Stortinget for å endre på regjeringens opplegg.

Frp var enige i regjeringens opplegg da egenandelen på 10.000 kroner ble fastsatt 17. april, men nå vil de altså ikke ha den i det hele tatt.

– Vi var tydelige på at vi ikke ville gjøre endringer som kunne hindre denne støtten i å komme igang. Vi visste at det hastset med å få pengene ut til bedriftene. Nå er ordningen i gang og da er det også på tide å gjøre endringer, sier Listhaug.

– Hver tusenlapp er gull verdt

Familiebedriften EC-Play (Everyone Can Play) er en av de små bedriftene som rammes av egenandelen.

– For de store bedriftene så betyr jo ikke denne egenandelen noen ting. Men for oss som er små, betyr denne egenandelen enormt, sier gründer for familiebedriften Jostein Skare.

Skares familie lever av å selge digitale tjenester til skolene innenfor musikkfaget. For ham teller hver krone etter at inntektene forsvant da skolene stengte 12. mars.

Jostein Skare eier familiebedriften EC-Play. For han har egenandelen, som nå er redusert til 5000 kroner, likevel stor betydning for økonomien. Foto: Privat

– Vi er fem stykker i familien som lever av dette og satt med null i inntekt over natta. Det er veldig dramatisk for oss. Så hver tusenlapp som vi klarer å få inn er gull verdt, forteller Skare og legger til:

– Det er ikke noe logikk for oss at det skal være en egenandel. De fem tusen kronene betyr veldig mye for vår lille bedrift, sier han.

Regjeringen rikker seg ikke

Statssekretær i finansdepartementet, Kari Olrud Moen fra Høyre, holder fast ved regjeringens halvvering til 5000 kroner i egenandel.

Statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet sier at Regjeringen står fast på å ikke redusere egenandelen ytterligere. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

– Vi mener at vi må vurdere helheten her. Nå har vi gått fra ti til fem tusen kroner. Da er vi nede på et ganske lavt nivå, mener vi. Dette dekker veldig godt og veldig mange, sier Moen.

Moen poengterer at dette er ikke en ordning som skal dekke alt for alle.

– Dette er nødhjelp for å prøve å tette en avgrunn og å hjelpe bedrifter til å ikke gå under i en utrolig krevende situasjon. Vi forsøker å lage gode og brede ordninger som skal treffe næringslivet i stort og smått. Vi kan ikke skreddersy for alle, men vi forsøker å ta de hensyn som vi mener er håndterbare, sier Moen.