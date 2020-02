Frp kommer med fergepris-krav til regjeringen

– Takstene på fergene skal ned, og der vil vi komme med krav til regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett, sier Sylvi Listhaug, nestleder og finanspolitisk talsperson i Frp, til NRK.

Sammen med Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson i Frp, møtte hun i dag lokalpolitikere fra fergeprotestfylkene for å diskutere fergeopprøret.

Krever tiltak i revidert budsjett

Etter møtet gjør hun det klart at Frp vil komme med krav til sine tidligere kolleger i regjeringen.

– Vi vil gjennomgå autopassordningen og se på hvordan vi kan få inn mer rabatter i det systemet, slik at vi kan sørge for å få billettprisene ned både for pendlere og for næringslivet, sier Listhaug.

– Det blir en sak vi kommer tilbake til i forbindelse med revidert statsbudsjett. Vi kommer til å forlange at vi skal få inn mer penger i dette systemet for å få ned billettprisene.

– Innebærer ikke det statlig finansiering?

– Det innebærer at vi må ta et ansvar når vi ser at enkelte fylker bruker pengene feil. Det kan vi ikke sitte stille og se på. Vi ønsker sterke distrikter i hele Norge, og da må vi gjøre noe med ekstraregningen som er sendt til bilister som er avhengige av ferger, sier Listhaug.

Regjeringen legger frem det reviderte statsbudsjettet 12. mai.

Hevder arbeidet var i gang før Frp gikk ut av regjering

Både i Nordland og i Møre og Romsdal har fergetakstene økt kraftig.

Det er ikke mer enn en drøy måned siden Frps daværende samferdselsminister Jon Georg Dale møtte flere av dem som protesterer mot de økte fergeprisene. Beskjeden som 45 kystordførere stilte seg bak, var klar: Prisene er så høye at folk må flytte.

Dale avviste imidlertid den gang at han kunne legge føringer på prisene.

– Jeg forstår frustrasjonen. Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner, kan jeg ikke gjøre, sa Dale da.

Han la til at han mente takstøkningen var kommet på grunn av prioriteringer fylkespolitikerne har gjort, og han avviste at det ville komme mer penger fra staten.

Nå sier Listhaug at dagens krav fra partiet ikke går på tvers av det Dale gjorde da Frp styrte samferdselsdepartementet.

– Jeg vet at han jobbet med å se på autopassordningen i departementet, for han fikk tydelige meldinger fra landet rundt. Så vi er fullt ut enige om at vi må se på autopassordningen, og det var han i gang med allerede før han forlot samferdselsdepartementet, sier Listhaug.

– Hvem skal ta regningen, lokalpolitikerne eller staten?

– Vi har sagt at vi ønsker å se på autopassordningen, og at staten skal kunne bidra til det. Men da ikke gjennom at fylkespolitikerne skal få mer penger mellom hendene, men gjennom at pengene skal gå til å redusere billettprisene for næringslivet og pendlerne.