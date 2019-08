Frp kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte om bompenger

Fredag ettermiddag ble det kalt inn til ekstraordinært styremøte i Oslo førstkommende søndag, bekrefter stortingsrepresentant Per-Willy Amundsentil NRK.

– For Troms- og Finnmarks vedkommende så har vi klare prioriteringer om veisatsing som vi har etterlyst lenge og som vi vil ha på plass dersom vi skal fortsette i regjering, sier han til NRK og fortsetter;

– Bilen er vår eneste transportmiddel i Troms og Finnmark. Så vi må ha gjennomslag for vårt syn på det område.

– Hvor viktig er gjennomslag på dette området for videre regjeringsdeltagelse?

– Det er avgjørende.

Det var Nordlys som første meldte om saken.

Representantene fra nord krever med andre ord et bompengefritt E8.

– Fra vårt ståsted vil møte handle om det og om å hindre nye utbygginger av bompengeprosjekt i Nord-Norge, sier Amundsen.

Statsekretær Atle Simonsen (Frp) skriver på sin side i en sms til NRK at de «har innkalt til landsstyremøte for å oppdatere landsstyret på status i forhandlingene om bompenger».

Får ikke fullt gjennomslag

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er naturlig at Frp konsulterer sitt landsstyre i den pågående prosessen om bompenger mellom regjeringspartiene.

– Vi jobber for å finne løsninger og forankre saker både om bompenger og statsbudsjettet. At Frp konsulterer sitt landsstyre, er en helt naturlig prosess i dette, sier Solberg i en kommentar til NTB sent fredag kveld.

Ifølge NRKs opplysninger er hovedgrepet i bompengepakken å skalere ned byvekstavtalene for å redusere bompengepresset. Samtidig skal økte statlige midler bidra til kollektivsatsningen. Mye av pakken skal først få virkning på budsjetter fremover i tid, får NRK opplyst.

FrP får etter det NRK forstår ikke fullt gjennomslag for kravene landsstyret stilte. Men en FrP-kilde håper at flertallet i landsstyret likevel vil akseptere pakken.

Partene har fortsatt ikke kommet til enighet om bilistenes bompengeutgifter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bompenger har vært et hett tema blant regjeringspartiene den siste tiden. Lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

Men ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande står partene fortsatt steilt.

På spørsmål om en bomløsning var rundt hjørne, svarte nemlig Grande onsdag til NRK at «hun ikke hadde noe tro på det».