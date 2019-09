Frp-Helgheim: – Det er regjeringas politikk ikkje å ta imot båtmigrantane

– Det er regjeringa si politikk ikkje å ta imot desse båtmigrantane, seier Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson.

Måndag føremiddag tok statsminister Erna Solberg (H) avstand både frå statsråd og Frp-leiar Siv Jensens utsegn om snikislamisering og frå statsråd Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg om båtmigrantar.

Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg 29. august. Den same plakaten blei posta på Frps Facebookside 16. august. Foto: Skjermdump Facebook

– No blir det presentert saker som ikkje er regjeringa sin politikk, men enkeltparti sin politikk. Det vil alltid skape litt gnissingar i eit samarbeid, sa Erna Solberg (H).

Hennar tidlegare stabssjef, Julie Brodtkorb, kallar det i ein kronikk for «moralsk havari».

Helgheim er usamd i at dette berre er snakk om Frp sin politikk, ifølgje TV2.

– Plakaten blei posta på Facebook etter at regjeringa hadde vedteke å seie nei til ein fransk førespurnad om å ta i mot båtmigrantar frå to båtar, seier han til NRK.

Brev sendt til Frankrike

Rundt 500 båtmigrantar blei plukka opp av det norske søk- og redningsfartøyet «Ocean Viking» og det spanske fartøyet «Open Arms». Frankrike har bedt mellom anna Noreg om å ta imot nokre av desse, noko regjeringa har avslått.

Helgheim viser til brevet som blei sendt til franske styresmakter datert 15. august, der Utlendingsdirektoratet formidlar følgande beskjed frå justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp):

«Noreg har konkludert med at vi under dei noverande omstenda ikkje har høve til å delta i å relokalisere migrantane.»

Brev frå Utlendingsdirektoratet på vegner av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) til franske styresmakter, datert 15. august. Foto: UDI

Helgheim peikar på at Kallmyr i starten av brevet er oppteken av å unngå «pull-effects», det som motiverer migrantar til å reise til Europa.

For å motverke risikable reiser over Middelhavet på generell basis, meiner han at migrantar «redda i afrikanske søk- og redningsområde burde bli sett i land i ei trygg afrikansk hamn».

Dersom migrantar skal bli sett i land i europeiske hamner, meiner statsråden at tre prinsipp må bli sett i verk:

Private fartøy som reddar migrantar må respektere føringar frå europeiske sør- og redningsstyresmakter. Når migrantar kjem i land, må det bli sett i verk prosedyrar for identifisering, trygging og asylsøking. Migrantar som utgjer ein sikkerheitstrussel, eller er grunnlause asylsøkarar, bør ikkje få tilbod om å bli relokalisert. Migrantar som ikkje er kvalifisert for relokasjon burde bli returnert med hjelp frå Frontex, EUs kyst- og grensebyrå.

Statsråden legg nedst i brevet til at Noreg vil jobbe «konstruktivt med europeiske partnarar og vil vere open for å vurdere andre moglege løysingar. Ei permanent løysing og mekanisme er å føretrekkje. Korleis ein slik permanent løysing og mekanisme blir sett opp vil vere avgjerande for Noregs moglege deltaking.»

KrF: – Eit enkeltvedtak

KrFs partileiar, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, er usamd med Helgheim i at det er politikken til regjeringa å seie nei til alle båtmigrantar.

– Dette er eit enkeltvedtak. Det er usikkert om regjeringa har konkludert på framtidige førespurnader. Vi skal jobbe for felleseuropeiske løysingar, men det er uvisst kva ein skal legge i det, seier han.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fekk spørsmål om korleis han kan sitte i ei regjering der eit av partiene fisker etter veljarar midt i ein valkamp på ikkje å ta imot båtmigrantar. Du trenger javascript for å se video. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fekk spørsmål om korleis han kan sitte i ei regjering der eit av partiene fisker etter veljarar midt i ein valkamp på ikkje å ta imot båtmigrantar.

Regjeringa har tidlegare i år sagt nei til to andre liknande førespurnader, skreiv NTB i sommar.

– Vil du framleis kalle det enkeltvedtak når det ser ut til å vere regjeringa si linje for tida?

– Kvar førespurnad blir behandla kvar for seg. Det er ikkje gitt at vi kjem til å seie nei til andre førespurnader, i alle fall sett frå perspektivet til KrF, svarar Ropstad.