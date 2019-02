Frp har «midlertidig ekskludert» lokallagsleder – mens disse toppene får fortsette

Leder i Bamble Frp, Vibeke-Emilie Abrahamsen, ble ekskludert fra partiet etter å ha fått sensitive dokumenter lekket av Helge André Njåstad (Frp). Han, som stod bak lekkasjen av de sensitive dokumentene, ble ikke ekskludert av partiet. Han er ikke den eneste partitoppen i det siste som har sluppet ekskludering etter å ha opptrådt i strid med Frps kodeks.

Disse ble ikke ekskludert:

Mazyar Keshvaris bedrageri- og våpensiktelser

Høsten i fjor avslørte Aftenposten at Mazyar Keshvari hadde levert en rekke udokumenterte reiseregninger. Han innrømmet å ha fått utbetalt penger han ikke hadde krav på fra Stortinget.

Mazyar Keshvari er siktet for grove trusler. Foto: NRK

Aftenposten kunne avsløre at Keshvari krevde penger for en reise til Sørlandet samtidig som han la ut bilder av seg selv i Oslo på egen facebook-profil. Frp-eren skal blant annet ha levert krav på 36 000 kroner samtidig som han var i hjembyen Oslo.

Ifølge Aftenposten skal Keshvari ha levert udokumenterte reiseregninger for til sammen 290 000 kroner i perioden fra november 2016 til august 2018. Saken førte til at Keshvari trakk seg som leder for Oslo Frp.

Forholdene var så alvorlige at Stortingets administrasjon valgte å anmelde stortingsrepresentanten. Han ble ikke ekskludert fra partiet.

2019 begynte enda verre for Keshvari. I begynnelsen av februar ble stortingsrepresentanten fra Frp arrestert og siktet for grove trusler. Ifølge VG skal truslene ha involvert et skytevåpen, og Keshvari ble ilagt besøksforbud.

Keshvari har ikke erkjent straffskyld. Ingen av sakene førte til at Keshvari ble ekskludert fra partiet.

Helge André Njåstad lekket fortrolig informasjon

Helge André Njåstad lekket sensitive opplysninger. Foto: Johan Moen / NRK

Daværende parlamentariske nestleder Helge André Njåstad trakk seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle.

Njåstad ledet Frps organisasjonsutvalg. Internt kalles navnet «skandalepolitisk talsperson» ettersom organisasjonsutvalget håndterer saker som gjelder brudd på Frps etiske regelverk.

Kilder NRK har snakket med sier at Njåstad blant annet skal ha lekket informasjon om #metoo-saker som skulle holdes strengt konfidensielle innenfor organisasjonsutvalget.

Mottakeren av informasjonen fra Njåstad var leder av Bamble Frp, Vibeke-Emilie Abrahamsen som er midlertidig ekskludert fra partiet. Hun ble ekskludert fordi hun ikke har skrevet under på en taushetserklæring slik partiets organisasjonsutvalg har bedt om.

Ulf Leirstein sendte porno til mindreårige

Ulf Leirstein sendte porno til mindreårige og inviterte et barn med på trekantsex. Foto: Stian Pedersen / NRK

I januar 2018 ble det kjent at daværende parlamentarisk nestleder Ulf Leirstein ved flere anledninger hadde sendt hardpornografisk materiale til blant annet en da 14 år gammel mottaker.

NRK fikk tilgang til flere e-poster med mer enn 50 pornobilder sendt fra stortingseposten til Leirstein. Mottakerne var unge gutter som var aktive i FpU i Østfold. En av disse var 14 år gammel og dermed under den seksuelle lavalder.

Senere kom det frem at Leirstein også hadde foreslått å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU til trekantsex med Leirstein og en kvinne i 30-årene. Dette kom frem i en rekke SMS-er mellom Leirstein og kvinnen.

Leirstein valgte å trekke seg fra alle tillitsverv i partiet, og er etter dette stortingsrepresentant for Frp. Da han trakk seg skrev han følgende på egen facebook-profil:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet e-poster og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero.»

Han ble ikke ekskludert fra partiet og har siden blitt fraksjonsleder for partiet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Svaret fra Frp

I en e-post til NRK skriver leder i Vestfold og Telemark Frp, Frode Hestnes, følgende:

Informasjon om saken om taushetserklæring

Fremskrittspartiet har gjentatte ganger bedt Vibeke-Emilie Abrahamsen signere en taushetserklæring for informasjon hun er kommet i besittelse av som følge av lekkasjer fra tidligere leder i vårt organisasjonsutvalg. Hun har ikke signert, til tross for gjentatte henvendelser og dialog over tid.

Abrahamsen varslet aldri partiet om at hun hadde fått informasjon fra organisasjonsutvalget. Partiet ble kjent med forholdet fordi andre medlemmer av partiet varslet om at en person skulle sitte på sensitive opplysninger fra organisasjonsutvalget.

Underveis i prosessene har Abrahamsen gitt inntrykk av at hun har ønsket å beholde saksdokumenter hun er i besittelse av, og hun har ikke bekreftet organisasjonsutvalgets anmodninger om å slette/makulere de. Hun har imidlertid oppgitt at hun ikke har hatt til hensikt å spre de eller skade de involverte på noe vis, men har ikke signert en taushetserklæring. Det er ikke en tilstrekkelig forsikring.

Medlemmer som kommer til organisasjonsutvalget med sine saker skal ha trygghet for at det de sier forblir i utvalget. Organisasjonsutvalgets fremste forpliktelse i denne saken er å beskytte personene som har hatt saker til behandling i utvalget. Som ledende tillitsvalgt i et lokallag er det ikke akseptabelt at Abrahamsen forbeholder seg retten til å beholde saksdokumenter hun ikke skulle ha fått tilgang til.

Organisasjonsutvalget har ved flere anledninger invitert Abrahamsen til møte. Det medfører ikke riktighet når hun nå påstår at vi ikke skal ha vært villige til å møte henne.

FrP hadde aldri noe ønske om å frata Abrahamsen medlemskapet, men det var vårt siste virkemiddel for å få en endelig erklæring på at hun ville slette og ikke spre informasjonen hun har fått. Sentralstyret i FrP vedtok å frata henne medlemskapet inntil organisasjonsutvalget har mottatt en signert taushetserklæring. FrPs ønske var at dette ville få Abrahamsen til å signere og avslutte denne saken til beste for alle involverte. Ved å signere taushetserklæringen, ville hun ikke mistet medlemskapet i FrP.

Det er ikke forenlig å være tillitsvalgt i FrP og ikke etterkomme partiets klare anmodninger i en slik sak.

- Kjenner seg ikke igjen

Vibeke-Emilie Abrahamsen, som er midlertidig ekskludert fra Bamble FrP, sier til NRK at hun ikke kjenner seg igjen i framstillingen som blir gitt av henne. Hun sier hun kan dokumentere at hun flere ganger har forsøkt å få møte med det sentrale organisasjonsutvalget, men at de har trukket seg.

Grunnen til at hun ikke vil skrive under på en taushetserklæring uten å få gitt sin versjon av hele saken, er at hun frykter at hennes opplevelse av disse varslersakene blir tiet ihjel.

I morgen er det nominasjonsmøte i Bamble FrP, men i og med at Abrahamsen er ekskludert, er hun ikke valgbar. I ytterste konsekvens kan det bety at hun er ute av lokalpolitikken de neste fire årene.