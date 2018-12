Frp-grasrota til KrF: Ligg unna disse statsrådene

NRK har sendt en SMS-undersøkelse til 2475 Frp-tillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå. 693 av dem har svart.

På spørsmål om hvilken statsråds­post KrF bør få hvis Frp må gi slipp på én, er det svært få som svarer følgende:

Olje- og energiminister (1 prosent)

Justis- og beredskapsminister (0,9 prosent)

Finansminister (0,6 prosent)

Samferdselsminister (0,3 prosent)

Undersøkelsen er ikke en representativ meningsmåling, men kan gi et innblikk i holdningene til KrF-samarbeid på Frps grasrot.

Vil ofre hjertebarnet

Forrige gang regjeringen Solberg ble utvidet var da Venstre gikk inn 17. januar i år. Da fikk også Frp oppfylt et stort ønske med en egen eldreminister.

Etter under et år med Åse Michaelsen i den rollen, er imidlertid mange Frp-ere klar til å gi slipp på statsråds­posten. Hele 42 prosent av de spurte i undersøkelsen, sier KrF kan få eldre- og folkehelse­ministeren.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Frp-leder Siv Jensen tror ikke svarene er en dom over hva Michaelsen har fått til som statsråd.

– Dette er en nyvinning som jeg mener er viktig for Frp. Men vi fordeler altså ikke statsråder i mediene. Uansett er det viktigst å først bli enig om politikken. Blir vi det, faller nok resten på plass, sier hun til NRK.

Michaelsen selv ønsker ikke å kommentere undersøkelsen.

Ønsker seg landbruksministeren

NRK har tidligere spurt et tilsvarende utvalg av KrF-ere hvilke statsråder de ønsker seg, hvis de går inn i regjeringen Solberg.

Øverst på lista sto barne- og likestillings­ministeren, helseministeren og kunnskaps- og integrerings­ministeren, som alle i dag er fra Høyre. Frp-statsråden KrF-erne i undersøkelsen helst vil ta over, står på fjerdeplass: landbruks- og matministeren.

18 prosent av Frp-erne vi nå har spurt, er åpne for å gi KrF dette departementet, som i dag styres av Bård Hoksrud.

14 prosent av Frp-erne svarer at KrF kan få fiskeriministeren, som i dag heter Harald Tom Nesvik.

Mange i KrF ønsker seg landbruks- og matministeren, og mange i Frp er villig til å gi dem det. Her er dagens statsråd Bård Hoksrud (Frp) på besøk hos juletre-produsenter. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Kan få tre statsråder

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at partiet bør få minst tre statsråder hvis de går inn i regjering. Det er også det Venstre fikk da de gikk inn i januar. Men han vil ikke kommentere hvilke som er aktuelle.

– Det er altfor tidlig å diskutere det. Vi jobber først og fremst for å få gjennomslag for KrFs politikk i sonderinger og eventuelle forhandlinger, og så må vi komme tilbake til statsråds­postene senere, sier han til NRK.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Du har tidligere sagt at du drømmer om å bli justisminister. Lever den drømmen fortsatt?

– Jeg vil ikke spekulere på ulike poster. Det er en av de viktigste postene i regjeringen, sammen med mange andre. Det er viktig for KrF å få gjennomslag for sine viktigste saker, så vil statsrådsposter komme i siste rekke, sier Ropstad.

Tor Mikkel Wara (Frp) er justisminister i dag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også kilder i regjeringen har antydet at det er naturlig at KrF, som fikk omtrent like stor oppslutning i stortingsvalget, får like mange statsrådsposter.

– Det er nærliggende å tenke at det kan løses ved at Høyre avgir én post, Frp én post og at man kanskje oppretter en ny post eller deler et departement, har en sentral regjeringskilde tidligere sagt til NRK.