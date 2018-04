Frp går ikke med på Høyres forslag om å gjøre fossile biler dyrere

– Vi forholder oss til regjeringsplattformen, og der står det at vi ikke skal øke engangsavgiften, sier finanspolitisk talsperson for Frp Helge André Njåstad i NRKs Politiske kvarter onsdag.

Med stadig flere elbiler på norske veier har statens inntekter stupt, noe som er bakgrunnen for at programkomiteen i Høyre på helgens landsmøte skal foreslå å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler.

– Jeg håper og tror resten av Høyre er enig. Bilavgiftene skal fortsette å gå ned – ikke være en melkeku for staten, sier Njåstad.

Engangsavgift på bil Ekspandér faktaboks Er en særavgift til statskassen

Betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret

Pålegges alle biler, med unntak av elbiler, lastebiler og busser med lengde over 6 meter og med mer enn 17 seteplasser

Bestemmes ut fra vektavgift, motoreffektavgift, CO 2 -avgift og NOX-avgift Eksempler på engangsavgift for populære bilmodeller: Volkswagen Passat 2,0 TDI 150hk 4MOTION Businessline: 118 601 kr

Toyota RAV4 Hybrid 2WD Executive: 123 474 kr

Peugeot 3308 Active 1,6 BlueHDi 120hk: 58 933 kr Kilde: NAF

Usikkert hvor mye dyrere det kan bli

Tirsdag fortalte statsminister Erna Solberg NRK at omleggingen av avgiftene for å få folk til å velge mer miljøvennlige, har kostet staten ni milliarder kroner.

– Av og til trenger vi skatteinntekter også, sa Solberg.

Stefan Heggelund, leder av utvalget for grønn omstilling i Høyre, understreker også at det er viktig å få inn flere penger i statskassen, men kan ikke si hvor mye dyrere det eventuelt blir.

– Det vi har snakket om i denne resolusjonen er prinsippet, ikke hvor mye. Vi skal først diskutere på landsmøtet hvorvidt vi faktisk skal øke avgiften eller ikke, sier Heggelund.

MER I STATSKASSEN: Stefan Heggelund, leder for grønn omstilling i Høyre, er enig med statsministeren i at det trengs flere penger i statskassen fra engangsavgiften. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Videre påpeker han tre grunner til hvorfor de vil fremme forslaget.

– Det ene er at vi vil gjøre det enda mer attraktivt å velge elbil. Det er viktig for å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030, og alle biler innen 2015 skal være lav- og nullutslippsbiler, sier Heggelund.

– For det andre vil det gi et insentiv til fossile bilprodusenter til å lage enda mer CO₂-gjerrige biler fordi det vil slå bra ut på engangsavgiften for dem uansett. For det tredje vil det bidra til å finansiere de betydelige avgiftslettelsene vi har gjort for bilistene, fortsetter han.

Vil holde seg til avtalen

Både SV og Arbeiderpartiet har uttrykt at de er for forslaget. SV vil også kreve at det blir vedtatt allerede i revidert statsbudsjett, dersom Høyres landsmøte stemmer ja.

– At vi har redusert bilavgiftene med ni milliarder ser ikke vi på som et tap, men et gode for forbrukerne sier, Njåstad.

Det har vært usikkert om Høyre ville få med seg Frp på forslaget, men Njåstad påpeker at de må forholde seg til det som står i regjeringsplattformen.

– Det står at vi skal legge om til en grønnere retning, noe vi har gjort i fire år. Vi skal vri litt på CO₂- og NOX-komponentene, i tillegg til å sette dem ned, men ikke øke inntektene til staten, som jeg hørte mellom linjene på Dagsrevyen i går, sier Njåstad og refererer til Solberg som da var gjest.

Njåstad mener samarbeidet mellom Venstre, KrF og Høyre har fungert, og ønsker det skal fortsette på samme måten som før.

– Det er dette som virker. Jeg tror vi bare skal være glade for at folk tar miljøvennlige valg og at bilavgiftene går ned, sier Njåstad.

– Vi er enige om avtalen som er gjort. Men det betyr ikke at de totale kostnadene for bilistene nødvendigvis øker med dette. Det vil finansiere store avgiftslettelser med elbiler på veiene. Det er ikke gratis, sier Heggelund.