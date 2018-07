Frp frykter asyl-nederlag: Fylkesledere åpner for å ta partiet ut av regjering

Det blåser opp til storm når Jensen, Grande og statsminister Erna Solberg (H) i løpet av de neste månedene må enes om hvordan Norge skal forholde seg til EUs omstridte asylavtale.

Fremskrittspartiet står steilt mot sin regjeringspartner Venstre, og trolig også Høyre, i en vanskelig intern floke.

Siv Jensen har selv slått fast at Frp er motstander av å frivillig ta imot flere migranter som kommer til EU-land. Uttalelsen kom i kjølvannet av Per-Willy Amundsens oppfordring om at saken bør behandles av partiets landsstyre.

Og skal man legge stemningen blant Frps fylkesledere og landsstyremedlemmer til grunn, har Frp-leder Jensen ingenting å gå på:

– Får vi ikke gjennomslag her mener jeg vi skal gå ut av regjering, sier fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi har ikke mer å gi på dette feltet, og dersom vi ikke får gjennomslag her mener jeg vi skal gå ut av regjering, sier fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp.

– Vi kan absolutt gå ut av regjering på denne saken. Å ta imot flere flyktninger slik Høyre og Venstre åpner for kan vi absolutt ikke godta. Vi er da nest største parti, sier Odd Eilert Persen som leder sammenslåtte Troms og Finnmark Frp.

Mazyar Keshvari, fylkesleder i Oslo Frp, er klar til å forlate regjeringen om partiet ikke får gjennomslag. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Denne saken er helt avgjørende for Frp sin regjeringsdeltakelse. Jeg mener dette er en sak som må avvises umiddelbart og den bør ikke engang være et tema i regjeringen, sier Mazyar Keshvari, som er fylkesleder i Oslo.

LES OGSÅ: Advarer regjeringen mot EUs asylavtale

Det skapte sterke reaksjoner da statsminister Erna Solberg før avtalen var i boks sa at det var riktig at også Norge var med på en eventuell fordelingsmekanisme av flyktninger og migranter.

I et senere intervju med NRK, påpekte Solberg at Frp gjennom Jeløya-plattformen, som er avtalen mellom de tre regjeringspartiene, har forpliktet seg til prinsippet om europeisk samarbeid om migrasjon.

Krever ekstraordinært landsstyremøte

NRK har snakket med åtte av partiet sine 11 fylkesledere. Tre har ikke svart på NRK sine henvendelser.

Det er de to fylkeslederne i Nord-Norge og fylkeslederen i Oslo, som er mest tydelige på at et tap i denne saken betyr farvel til regjeringssamarbeidet med Venstre og Høyre.

Men både fylkeslederen i Møre og Romsdal og Viken, som er to av de største fylkespartiene, krever at saken blir behandlet i et ekstraordinært landsstyremøte.

Fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen, mener det er helt naturlig å kalle inn til et ekstraordinært landsstyremøte om EU's omstridte asylavtale.

– Når man sitter i en mindretallsregjering tar man ikke slike avgjørelser uten å ha forankret det godt i partiene som sitter i den, sier Liv Gustavsen i Viken Frp.

– Er dette en sak som er viktigere for Frp enn å sitte i regjering?

– Jeg ønsker ikke å ta noen sorger på forskudd eller bidra til slike spekulasjoner nå, men dette er en svært viktig sak for Viken Frp i hvert fall, sier Gustavsen.

Christian Eikeland i nylig sammenslåtte Agder Frp, sier dette er en sak som engasjerer grasrota i partiet.

– Får vi ikke en seier i denne saken, begynner enda flere på grasrota å stille spørsmål ved hva Frp har igjen for å sitte i regjering, særlig sammen med Venstre.

Vil ikke spekulere

Fylkeslederne i sammenslåtte Vestfold og Telemark, Frode Hestnes og Frank Sve i Møre og Romsdal, som leder det største fylkespartiet, ønsker ikke å spekulere i media om denne saken er så viktig at partiet er klar til å forlate regjeringen.

– Men det er klart at en skal ikke presse Frp så forferdelig langt i feil retning når det gjelder innvandringsspørsmålet, sier Sve.

Landsstyret er Frp sitt nest øverste organ etter landsmøtet, og består av fylkeslederne, sentralstyret og representanter fra stortingsgruppen.

Stoler på Siv

Parlamentarisk nestleder i Frp, Helge André Njåstad, sier han er tilfreds med linjen partileder Siv Jensen har lagt seg på i denne saken og er trygg på at hun vil ivareta Frp sine interesser innad i regjeringen.

Parlamentarisk nestleder i Frp, Helge André Njåstad, regner med at partileder Siv Jensen ordner opp i regjeringsforhandlingene. Foto: Johan Moen / NRK

– Vi kan ikke ta stilling til slike hypotetiske spørsmål hele tiden. Dette må vi ta når den tid kommer, sier han.

– Men det er et ganske tydelige signal fra fylkeslederne om å ta dette opp til behandling i landsstyret?

– Ja, men vi trenger jo ikke det om Siv ordner opp innad i regjeringen. Blir dette en landsstyremøte-sak, så er det der vi skal ta debatten om denne saken, sier Njåstad.