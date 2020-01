Frp-exit får konsekvenser for Carl I. Hagen og Mazyar Keshvari

Mandag meldte Frp-leder Siv Jensen at hennes parti forlater den borgerlige regjeringen. Jensen begrunner avgjørelsen med at partiet ikke får «gjennomført nok av Frps politikk i regjering til at det er verdt å bli påført flere tap».

Aftenposten var først ute med å melde hvordan avgjørelsen også får konsekvenser for sammensetningen av Frps stortingsgruppe.

Tre av Frps statsråder er folkevalgte, og skal etter alt å dømme tilbake på Stortinget. De tre er:

Siv Jensen, finansminister. Vara: Mazyar Keshvari

Sylvi Listhaug, olje- og energiminister. Vara: Jan Steinar Engeli Johansen

Jon Georg Dale, samferdselsminister. Vara: Knut Magne Flølo

Det er Carl I. Hagen som har møtt på Stortinget for Siv Jensen, ettersom Mazyar Keshvari er sykmeldt. Keshvari har vært sykmeldt siden Aftenposten avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Carl Ivar Hagen har møtt på Stortinget i Jensen-vara Keshvaris fravær. Nå mister Hagen stortingsplassen og Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Keshvari har erkjent å ha levert fiktive regninger for 450.000 kroner, noe han også er dømt til sju måneders fengsel for i Nedre Romerike tingrett. Straffen ble anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten.

I forbindelse med rettssaken ble det også klart at Keshvari har meldt seg ut av partiet. Keshvari skal i ettertid ha betalt tilbake pengene.

Har fått full godtgjørelse

Som følge av at Carl I. Hagen har møtt på Stortinget for Keshvari, har begge mottatt full godtgjørelse. Dette utgjør 987.000 kroner i året.

Grunnen er ifølge Aftenposten at Keshvari ikke har hatt en tidsmessig begrensning i hvor lenge han kan motta full lønn som sykmeldt. I en epost til avisa skriver Stortingets kommunikasjonsavdeling at Keshvari ikke vil beholde godtgjørelsen når Jensen returnerer til Stortinget.

Både Keshvari og Carl I. Hagen kan søke om inntil tre måneders fratredelsesytelse, noe som behandles av Stortingets presidentskap.

Les også: Fem spørsmål og svar om Frps brudd med regjeringen

– Kona ser fram til at jeg blir pensjonist

NRK har spurt Hagen om han har noen tanker om at han nå skal ut av Stortinget.

«Min kone ser fram til at jeg blir pensjonist!», skriver Hagen i en SMS.

Carl I Hagen sier mandag til NRK at Erna Solberg har «dolket Frp i ryggen», fordi hun valgte å følgte Venstre og KrF i saken om IS-kvinnen og hennes barn som er hentet hjem fra Syria.

På et oppfølgende spørsmål om pensjonisttilværelsen innebærer at Hagen skal mene mindre om norsk politikk fremover, svarer Hagen avkreftende.

«Nei, det betyr det ikke, men jeg slipper å være bundet og medlem av Granavolden-partiet!», svarer Hagen, og viser til den politiske plattformen som lå til grunn for regjeringssamarbeidet.

Hagen sier at han også kommer til å bli første vararepresentant på Stortinget for både Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde.

Nesvik: – Håper noen har bruk for min kompetanse

Det er foreløpig ikke klart når Fremskrittspartiets syv statsråder går av, eller hvem som overtar disse postene. Det er heller ikke klar om alle statsrådspostene videreføres.

I tillegg til Jensen, Listhaug og Dale har Frp også hatt flere statsråder som ikke er valgt inn på Stortinget:

Jøran Kallmyr (justis - og innvandringsminister/ Justis- og beredskapsdepartementet)

Ingvill Smines Tybring-Gjedde (samfunnssikkerhetsminister/ Justis- og beredskapsdepartementet)

Terje Søviknes (eldre- og folkehelseminister/ Helse- og omsorgsdepartementet)

Harald T. Nesvik (fiskeri - og sjømatminister/ Nærings- og fiskeridepartementet)

Harald T. Nesvik har vært fisker- og sjømatminister. Nå blir han arbeidsledig. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Søviknes, som tiltrådte som eldre- og folkehelseminister så sent som 18. desember, har varslet at han vil gå tilbake til lokalpolitikken. Søviknes har vært ordfører i Os kommune i to perioder.

Nesvik sier til ilaks.no at han har trivdes i jobben som fiskeri- og sjømatminister, og bekrefter at han snart blir arbeidsledig.

– Jeg håper det er noen der ute som vil ta i bruk min kompetanse. Det er bare å ta kontakt, sier Nesvik til nettstedet.