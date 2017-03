Frp er rykende uenig med Sivilombudsmannen

– Disse forholdene ble grundig gjennomgått da vi inngikk avtalen med Nederland, fengselet der nede er like moderne som nye norske fengsler, og mange av de norske fangene som soner der har søkt seg dit for å bli ferdig med soning.

Det sier justispolitisk talsperson Ulf Leirstein i Frp om kritikken fra Sivilombudsmannen.

– Fengselet i Nederland har fjernet soningskøen i Norge

Han er helt uenig i konklusjonene i rapporten som sier at soningen bryter med Norges menneskerettsprisnippet, og legger til at fangene som soner i Norgerhaven sågar har utvidede rettigheter.

– Det er ingen store forskjeller på soning i Norge og Nederland, så jeg stusser på disse vurderingene. Jeg lurer også på hvor Sivilombudsmannen var da man under de rødgrønne hadde 1 400 som ventet i kø for i det hele tatt å komme inn til soning, sier Leirstein.

Anders Werp er justispolitisk talsperson for Høyre. Han sier rapporten vil bli grundig både lest og vurdert.

– Vi må også se hva som eventuelt er nytt i avtalen. Sivilombudsmannen har vært mot denne avtalen siden den ble inngått, så vi er kjent med dennes tidligere argumenter, sier Werp.

Han sier soningen i Nederland har vært en suksess som har vært med på fjerne soningskøen i Norge.

KrF og MDG mener kritikken er alvorlig

Kjell Ingolf Ropstad er justispolitisk talsperson for KrF.

– Denne kritikken er alvorlig. Det er viktig at alle som soner i norske fengsler eller fengsler i utlandet som vi har kontroll over soner under gode forhold og har mest mulig fokus på rehabilitering så man kan komme tilbake til samfunnet på best mulig måte, sier Ropstad.

Han sier norske myndigheter nå må gå inn i rapporten og gå gjennom hvert enkelt punkt slik at forholdene blir bedre.

Ropstad får støtte av nasjonal talsperson for MDG, Une Aina Bastholm.

– Når man har laget en slik avtale, som Stortinget har vært veldig delt på, så burde man vært ekstra oppmerksom på at man har muligheter til å sikre at man sikrer menneskerettighetene til de fangene som soner der, sier Bastholm.

Hun sier norske myndigheter nå må bryte inn og se på avtalen.