Frp ber regjeringa vurdere hytteforbodet

Frp-leiar Siv Jensen kjem med dette utspelet etter at smittevernoverlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) i eit intervju med Dagens Næringsliv sa at avgjerda om å forby folk å reise til hyttene sine, ikkje var basert på råd frå FHI.

Det har hittil vore tverrpolitisk semje om tiltaka som er sette i verk, men no Siv Jensen regjeringa om å vurdere å lette litt på tiltaka.

Smittevernoverlege Preben Aavitsland seier at forbodet om å reise på hytta ikkje er innført etter råd frå Folkehelseinstituttet. Foto: epidemi.as

I intervjuet seier Aavitsland at ut frå ei smittevernfagleg vurdering, så kan det kanskje vere nyttig å ha fleire folk i fjellet enn i parkar i byane kvar einaste helg.

– Helseministeren har forklart at forbodet var innført for å hindre helsetenesta i store hyttekommunar vart overbelasta. Dette er ikkje ei avgjerd Folkehelseinstituttet (FHI) har vore involvert. Dette er vurderingar som andre må gjere, seier Aavitsland i intervjuet.

Sist veke skreiv Aftenposten at FHI ikkje hadde rådd regjeringa til å stengje skular og barnehagar. I dag seier altså Aavitsland at FHI heller ikkje har vore involvert i avgjerda om hytteforbod eller reiserestriksjonar.

Ein tidlegare svensk smittevernleiar og noverande WHO-rådgjevar sa til NRK i helga at det norske forbodet mot å reise på hytta berre er tull .

Frp-leiar Siv Jensen ber regjeringa vurdere å lette på hytterestriksjonane. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Eg vil be regjeringa om å vurdere ei litt meir fleksibel tilnærming til tiltaka. For nokre bransjar, næringar eller familiar det vere forhold som gjer at ei tilpassa tilnærming vil fungere betre, samtidig som ein varetek smittevernet.

Jensen trekkjer fram hytteforbodet som eitt område der regjeringa bør vurdere å vere meir fleksibel. Ho har også merka seg at hytteforbodet ikkje er innført etter råd frå Folkehelseinstituttet.

– Det er svært store forskjellar i til dømes kor tett hyttene ligg, og det kan vere lettare å halde avstand til andre menneske der enn i byen. Erfaringane frå Oslo i helga viser at folk ikkje held stor nok avstand til kvarandre når dei går på tur langs Akerselva, i Oslomarka eller på Aker Brygge, seier ho.

Siv Jensen fryktar også for kva konsekvensar dei strenge reglane vil få for den norske økonomien.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier at hytteforbodet skuldast andre forhold enn smittevern. Foto: Helle Westrum / NRK

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad forsvarar avgjerda om å nekte hyttefolk å reise til fjells. Han gjer det klart at smittevern aldri var motivet for påbodet.

– Forbodet mot å reise på hytta er ikkje smittevernfagleg grunngitt. Det er innført fordi nokre hyttekommunar hadde så mange tilreisande der, og så mykje å gjere med koronavirus, at dei ikkje ville ha kapasiteten til å ta seg av vanleg sjukdom. Om nokon bryt beinet eller får hjarteinfarkt, er det kritisk om ein er pressa på alt det andre, seier Nakstad til NRK.

Han minner om at ved til dømes hjarteinfarkt eller beinbrot, så vil ikkje pasienten reise til heimkommunen for å ta kontakt med fastlegen.

– No har vi ein situasjon der vi manglar utstyr, heile helsevesenet er sett på strekk, fordi mange er i karantene og dels fordi vi førebur oss på eit større utbrot. I den situasjonen vil mange oppdrag med akutt sjukdom vere vanskeleg å gjennomføre, legg Nakstad til.

Helseminister Bent Høie (H) meiner mange har misforstått kvifor regjeringa har innført hytteforbodet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han oppmodar alle om å følgje dei offisielle råda og påboda.

Helseminister Bent Høie (H) meiner mange har misforstått kva som er grunngjevinga for dette tiltaket.

– Dette handlar om korleis kommunane skal kunne ha ei god helseteneste for innbyggjarane sine. Eg ser at ein del har misforstått. Dette er ikkje smitteverntiltak, men tiltak for at dei mindre kommunar med mange fritidsbustader skal gi innbyggjarane sine gode helsetenester, sa Høie på ein pressekonferanse i ettermiddag.

Han fortel at dei jobbar med å gå gjennom alle tiltaka, og at den første konklusjonen på det arbeidet kjem tysdag.