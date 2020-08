Frp ber finansministeren om å snakke med Noregs Bank om Tangen-tilsetjinga

– Det som bekymrar oss veldig er at den konflikten som har oppstått og den store avstanden mellom representantskapet og hovudstyret kan bidra til å skade oljefondet sitt omdømme eller forvaltning. I så fall så er det ansvaret til finansminister Jan Tore Sanner. Vi meiner derfor at han må gå i dialog med styret for å bidra til å finne ei løysning.

Det seier Frp sin finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi til NRK onsdag. Han er framleis tydeleg på at Frp ikkje meiner det er finansminister Jan Tore Sanner sitt ansvar å instruere Noregs Bank.

– Det ligg ikkje til Stortinget eller finansdepartementet å instruere Noregs Bank i tilsetjinga, seier Limi.

Likevel meiner altså Frp at Sanner må snakke med banken, for å få ei løysing på saka.

– Sanner må gå i dialog med hovudstyret. Frp meiner det er ingen veg utanom. Sanner må løyse denne konflikten, seier han.

– Vi kjem til å be finansministeren om å gå i dialog med hovudstyret så raskt som mogeleg, seier Limi, når NRK spør han kor raskt dei forventar dette.

Oppmodar til revurdering av Tangen-avtalen

I ei pressemelding Frp sende ut onsdag formiddag ber dei Finansminister Jan Tore Sanner (H) om å oppmode hovudstyret i Noregs Bank om å gjere ei ny vurdering av avtalen Nikolai Tangen har fått som ny sjef for oljefondet.

Frp stiller og spørsmål ved om avtaleverket ved tilsetjinga av oljefondssjefen har vore godt nok til å hindre interessekonfliktar.

– Eit hovudspørsmål er om avtaleverket er godt nok for å hindre moglege interessekonfliktar eller påstandar om dette, seier Limi.

– Her er det for stor avstand mellom vurderingane til representantskapet og hovudstyret i Noregs Bank, understrekar han.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Terje Pedersen

Fleire meiner Sanner bør gripe inn



Eit fleirtal på Stortinget er no kritiske til tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet. Men dei er ikkje einige i kven som skal rydde opp.

Både KrF og opposisjonspartia støttar kritikken frå representantskapet – som driv tilsyn med Noregs Bank – har komme med.

Representantskapet meiner avtalen Noregs Bank sitt hovudstyret har inngått med Tangen, ikkje eliminerer potensielle interessekonfliktar.

Tangens tilsetjingsavtale inneber at han framleis skal vere eigar i hedgefondet AKO Capital, også etter at han tiltrer som oljefondssjef.

Arbeidarpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne meiner Tangen ikkje kan tiltre før han har selt eg ut av selskapet. De meiner det kan føre til interessekonflikt dersom han ikkje kuttar banda til hedgefond-selskapet.

Leiar i Arbeidarpartiet Jonas Gahr Støre (til h.) saman med Finansminister Jan Tore Sanner frå partiet Høgre. Foto: Svein Olsson / NRK

Senterpartiet meiner Tangen må selje seg ut av AKO-systemet og flytte formuen sin heim. Slik vil han oppfylle representantskapet sine krav og forventningar, sa stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Politisk Kvarter 13. august.

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Hans ivar Moss Kolseth / NRK

Men sjølv om fleirtalet på Stortinget er samde i kritikken, er dei berre to veker før Tangen skal tiltre i den nye jobben, altså ikkje samde i kven si oppgåve det no er å rydde opp.

– Vi har kome til at risikoen for dei interessekonfliktane er for store til at dei er i samsvar med å tiltre den stillinga. Det er vårt synspunkt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK fredag i førre veke.

Men er det Noregs Banks hovudstyret, som har ansvar for å tilsetje oljefondssjefen, eller er det finansministeren?

For å få svar på spørsmålet over bestilte Finansdepartementet førre fredag inn ei hasteutgreiing om Sanner kan gripe inn i saka frå advokatselskapet Arntzen de Besche.

Konklusjonen deira vart den same som departementet gjorde i si eiga vurdering.

Fleire opposisjonsparti meiner det er problematisk at departementet ikkje brukte lovavdelinga i justisdepartementet eller eit anna selskap. Arntzen de Besche hjelpte nemleg for få månadar sidan Nicolai Tangen med arbeidsrettslege spørsmål knytt til arbeidsavtalen hans med Noregs Bank.