– Kjære alle sammen, valget vi står ovenfor er et verdivalg, mellom en venstreradikal, sosialistisk side og Fremskrittspartiet som er garantister for å stoppe dem.

Det sa Sylvi Listhaug fra talerstolen på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum, torsdag formiddag.

I åpningstalen advarte hun om SV, MDG og Rødt som hun kalte «venstreradikale sosialister»

– For første gang er den en reell mulighet for at MDG og Rødt har mulighet til å få regjeringsinnflytelse i Norge, sa Listhaug.

Listhaug mente disse partiene allerede har stelt i stand «kaos» i Oslo.

–Tåkeprat

Listhaug kritiserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å ikke klart si at de ikke vil samarbeide med dem.

Listhaug mener at ved å stemme på noen på venstresiden, så vil SV, MDG og Rødt få stor innflytelse over livet ditt, blant annet fordi de vil innføre avgifter på drivstoff og kjøtt.

– Da et hjelper lite at Vedum reiser rundt i Norge og lover billigere flyavgift. Heller ikke hva du skal spise til middag, får du bestemme selv, sa Listhaug.

Listhaug omtaler måten Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å snakke rundt rødgrønt regjeringssamarbeid som «tåkeprat».

– Senterpartiet er imidlertid smartere i sin tåkeprat. De har tilsynelatende klart å lure de politiske kommentatorene og mediene, om at de ønsker seg en ren Arbeiderpartiet-Senterpartiet-regjering-basert, sa Listhaug.

Listhaug mener begrepet «basert» er svært problematisk.

– Kanskje det må blandes inn litt MDG, eller Rødt, for å få til det flertallet som de trenger, sa Listhaug.

– Når Slagsvold-Vedum, blir spurt 24 ganger av VG om SVs rolle i et rød-grønt-regjeringsprosjekt, så svarer ikke han på spørsmålet. Nå vil han ikke svare på om det er viktig for han, at SV ikke er med i regjering, sa Listhaug.

LES OGSÅ: Vedum og Støre uten felles planer i valgkampen

– En stemme til de venstreradikale sosialistene

Listhaug viste til at Audun Lysbakken og SV på sin side vil kunne binde budsjettet til saker som klimatiltak, flyktninger og profittfri velferd.

– Alle velgere i Norge bør merke seg at hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet ikke vil gi en garanti om at de ikke vil gi innflytelse til SV, MDG og Rødt, da bør man merke seg at en stemme til Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er en stemme til de venstreradikale sosialistene, sa Listhaug.

Da NRK før sommeren konfronterte Vedum med hans avvisende holdning til SV, svarte han følgende:

– Vi har vært tydelige på over tid at vi mener en Ap/Sp-basert regjering er det beste for landet, sa Vedum til NRK.

– Hvorfor vil du ikke i regjering med SV?

– Det viktigste er hva vi vil. Skal vi ha en aktiv næringspolitikk, bruke alle delene av landet og faktisk lytte til de som kjenner problemene på kroppen, mener vi den beste løsningen er mellom Sp og Ap, sa Vedum.

Onsdag kunne NRK fortelle at heller ikke Vedum og Støre har planlagt noen felles arrangementer i valgkampen.

– Støre og jeg snakker godt sammen. Så legger han sin plan for valgkampen og så legger jeg min plan. Vi har respekt for at vi er to ulike partier, sa Sp-lederen til NRK i går.

Ap har fokus på å fronte egen politikk og egne løsninger, forklarte partisekretær Kjersti Stenseng.

– Vi har god dialog med de andre partiene. Men det er ikke per nå planlagt noen store felles arrangement eller utspill. Men det er lenge igjen av valgkampen ennå, sa hun i går.