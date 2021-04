Frogner-drapet: Vitner så kvinnen bli skutt i bilen

Politiet mener de har dannet seg et godt bilde av hvordan kvinnen i 50-årene ble drept i Tostrups gate på Frogner onsdag morgen.

Forut for hendelsen så vitner den siktede gjerningsmannen i 30-årene og kvinnen i diskusjon.

Politiet har også fått flere beskrivelser av selve drapet fra sjokkerte naboer eller forbipasserende, etter det NRK får opplyst.

Kvinnen skal ha blitt skutt på kloss hold da hun satt i bilen sin. Gjerningsmannen avfyrte en hel rekke skudd med en halvautomatisk pistol.

Onsdag morgen lå det flere tomhylser på fortauet og delvis under bilen der kvinnen ble funnet. Foto: Heiko Junge / NTB

Skutt på kloss hold

Da krimteknikerne undersøkte åstedet onsdag morgen lå det flere tomhylser på fortauet og delvis under bilen.

Vitner beskriver at gjerningsmannen deretter gikk raskt men rolig fra stedet, med pistolen i hånden.

Den siktede mannen ble pågrepet kort tid etter i bil på E18, rundt syv kilometer fra åstedet.

Da mannen ble stoppet av politiet hadde han, etter det NRK får opplyst, med seg et håndvåpen.

Kort tid etter pågripelsen rykket politiet ut til mannens bolig. Her ble det funnet flere våpen.

Etter det NRK får opplyst skal mannen i 30-årene ha våpentillatelse på disse, mens våpenet som ble beslaglagt i bilen var uregistrert og ikke et av de lovlige våpnene hans.

Fant våpen ved pågripelsen

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport. Der er det selvfølgelig indikasjoner på hvor mange skudd som ble avfyrt, men vi kan ikke gå inn på det. Den er ikke fullstendig ennå og det er for tidlig. Det er også informasjon som vi ikke ønsker å gå inn på før vi har fått avhørt vitner, siktede og de vi trenger å få avhørt rundt dette, sier politiadvokat Rita Parnas ved Oslo politidistrikt til NRK.

Hun bekrefter at politiet fant et våpen i forbindelse med pågripelsen av siktede, men politi ønsker ikke å gå inn på hvor det ble funnet. Siktede meldte seg selv for en tilfeldig politipatrulje langs veien.

– Vi mistenker jo at dette er drapsvåpenet og det er en del av den skjellige grunnen til mistanke som han er fengslet på, sier Parnas.

Onsdag undersøkte politiet mannens bolig. Her fant de flere våpen. Foto: Berit Roald / NTB

Avdøde tok arrest i boligen til siktede

Konflikten mellom den siktede mannen, og den avdøde kvinnen, har pågått i flere år.

Ifølge en tidligere dom fra Oslo tingrett skyldte drapssiktede 11,8 millioner kroner etter bygging av to eiendommer til den nå drepte kvinnen.

Mannen ble også dømt til å betale 900.000 kroner i saksomkostninger til kvinnen. Dommen er ikke rettskraftig.

I påvente av at retten skulle behandle dette søksmålet, hadde kvinnen allerede tatt arrest på nesten 6,6 millioner kroner i mannens privatbolig.

Slik kunne hun sikre at det ville være penger å hente dersom hun vant søksmålet.

Ifølge en eiendomsmegler som mannen hadde vært i kontakt med, hadde han nemlig planer om å flytte utenlands. Det heter det i en rettskjennelse.

Lagt inn på sykehus

Mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, sa til NRK onsdag at hans klient har samtykket til varetekt.

– Siktede har samtykket til varetekt etter råd fra meg på grunn av sakens karakter. Vi samtykker i kontorforretning og de vilkårene påtalemyndigheten ber om, sier Drevland.

Oslo tingrett mente det var skjellig grunn til mistanke mot mannen, og han ble fengslet i fire uker torsdag ettermiddag.

Senere på torsdag fortalte Drevland NRK at den siktede nå er innlagt på psykiatrisk sykehus.

– Han ble i morges overført til Oslo fengsel. Og de vurderer nå at han er såpass mentalt sliten og syk at han blir innlagt på psykiatrisk, sa Drevland.