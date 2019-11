Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene i Norge, EOS-utvalget, skal tirsdag snakke med Frode Berg.

NRK kunne tidligere denne måneden fortelle at EOS-utvalget på eget initiativ har undersøkt Berg-saken i flere måneder, på bakgrunn av det som har kommet frem om saken i mediene.

Formålet er undersøke om Bergs rettigheter har blitt krenket, og om E-tjenesten har operert innenfor loven.

Berg har selv bedt om få snakke med utvalget. På vei inn til tirsdagens møte sa Berg at han ser frem til å «få ut det jeg har inni meg».

– Jeg er her for å fortelle sannheten, slik jeg har opplevd det, sa Frode Berg på vei inn til møtet, ifølge Dagbladet.

– Tillitsbrudd

Berg landet på norsk jord for halvannen uke siden, etter nesten to år i russisk fangenskap. På en pressekonferanse noen dager etter hjemkomsten, sa Berg at han «ikke var noen agent».

Samtidig forklarte Berg at han hadde utført en «vennetjeneste» i Russland etter å ha hatt kontakt med en person som har «en tilknytning til E-tjenesten».

Berg utbroderte også kritikken av den norske etterretningstjenesten. Berg hevder han har blitt ført bak lyset, og ikke ble orientert godt nok om hvilke konsekvenser det ville få om han ble pågrepet i Russland.

– Det er et stort tillitsbrudd fra representantene fra E-tjenesten, sa Berg på pressekonferansen på Gardermoen.

– Innenfor lovverket

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var tirsdag i Tromsø for å snakke om den nye langtidsplanen for Forsvaret. Bakke-Jensen sier han ikke vil kommentere påstandene fra Berg.

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere kritikken fra Berg. Jeg er glad for at han har kommet hjem, det er vi fornøyd med. Så er det EOS-utvalget som skal gjøre kontrollen Berg ber om.

Bakke-Jensen sier på generelt grunnlag at EOS-utvalgets arbeid er viktig, legitim og innenfor det norske lovverket.

– Enhver norsk borger som har en klage på de hemmelige tjenestene bør legge det fram for EOS-utvalget. Det er EOS-utvalget som skal sikre at de hemmelige tjenestene har tillit i befolkningen, sier Bakke-Jensen.

Dette kontrollerer EOS-utvalget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for de såkalte «hemmelige tjenestene» som utføres eller styres av offentlige myndigheter.

De hemmelige tjenestene utgjøres i hovedsak av Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Politiets vanlige arbeid er ikke underlagt EOS-utvalget.

Utvalget skal legge særlig vekt på forhold som berører enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern.

Utvalgets mandat er nedfelt i EOS-kontrolloven:

Å klarlegge om og forebygge at rettigheter krenkes. I dette ligger det blant annet å undersøke at det ikke brukes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at menneskerettighetene respekteres.

Å sjekke at de hemmelige tjenestene ikke utilbørlig skader samfunnets interesser.

Å påse at virksomheten skjer innen rammene av loven, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett (for eksempel rettspraksis).

Frode Berg leverte konvolutter med penger på oppdrag fra en person med tilknytning E-tjenesten. Men han vil ikke være med på at han var en vervet agent.

Ingen instruksjonsmyndighet

EOS-utvalget utøver kontroll gjennom inspeksjoner, behandling av klagesaker eller saker som tas etter eget initiativ. Personer som ikke legger til rette for at utvalget skal kunne utføre sin kontroll, kan straffes med opptil ett år i fengsel.

Utvalget foretar både varslede og uanmeldte inspeksjoner hos de hemmelige tjenestene. Inspeksjonen omfatter blant annet datasystemer, arkiver og registre.

Utvalget har ingen instruksjons – eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene, men de kan uttale seg og komme med anbefalinger. Dette kan for eksempel være om en personregistrering bør slettes eller at en praksis bør endres.

Utvalget kan anbefale relevante lovendringer eller påpeke andre forhold av særlig interesse i sin årsmelding til Stortinget. Utvalget kan også ta opp saker i egne rapporter.

– Vi har ingen instruksjonsmuligheter. Vi kan påpeke, kritisere og ta det opp med Stortinget, men der er de som er ansvarlige for å ta det videre, sa EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til NRK forrige søndag.

Hemmeligstemplet

EOS-utvalget har innsyn i de hemmelige tjenestenes registre.

Samtidig har de likevel bare begrenset informasjon i det som regnes som særlig sensitiv informasjon hos E-tjenesten. Identiteten til E-tjenestens «menneskelige kilder» regnes blant dette.

Mye av informasjonen utvalget får gjennom sitt kontrollarbeid er sikkerhetsgradert, og kan ikke bringes videre eller omtales offentlig.