Frivillige piloter jakter skogbranner fra luften

– Denne sommeren er spesiell. Det er ekstra stor skogbrannfare, så da er det viktig at vi følger med, forteller Fredrik Karlsen (22) over radiosambandet i cockpiten på småflyet han navigerer.

NRK er med om bord i flyet som svever drøye 2000 meter over bakken, på jakt etter skogbrann.

Fredrik er brannvesenets øyne i luften. Dersom han oppdager brann eller røyk skal han varsle brann- og redningsetaten.

– Av og til er det vanskelig å skille brannrøyk fra støvskyer på grusveier og fabrikkrøyk, men om røykskya ikke blir borte på et par minutter så vet vi at det er en brann, forklarer den unge piloten.

Til vanlig er Fredrik ingeniørstudent, men på fritiden flyr han for Rygge flyklubb. Klubben er en av flere flyklubber som påtar seg ansvaret som brannvakter denne knusktørre sommeren.

GOD UTSIKT: Fra småflyet har brannvakten en oversikt over terrenget brannvesenet bare kan drømme om. Her oppdager de fort om det er røykutvikling i skogen. Foto: Fredrik Karlsen / Privat

Ekstrem beredskap

I løpet av snaue to timer har Fredrik sjekket hele Østfold for skogbrann. Brannvaktene flyr to turer hver dag og rykker i tillegg ut når brannvesenet ber om det.

Skogbrann kan være en kamp mot klokken, og da er det avgjørende at de som skal slukke den får et kjapt overblikk av situasjonen, forklarer Fredrik.

Det har allerede vært flere skogbranner hittil i år enn hva det var i hele 2017.

Og det kunne vært enda flere om de frivillig ikke hadde lagt ned den innsatsen de gjør, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

PÅ VAKT: Assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier beredskapen er på topp om flere skogbranner skulle oppstå. Foto: PETTER LARSSON / NRK

– At man oppdager røykutvikling tidlig og kan hindre at det blir en stor brann er veldig viktig. De som setter seg i flyvemaskinen og daglig ser etter røyk der ute gjør en fantastisk jobb, sier Per-Kristian Brekke som er assisterende direktør i DSB.

Han varsler at beredskapen er på topp og at sivilforsvaret også er klare til å hjelpe til om det skulle bli nødvendig.

Les mer: Rekordmange helikopter i beredskap mot skogbrann

– Men til syvende og sist handler det om at vi mennesker må handle klokt og unngå å skape brann, sier Brekke.

Ikke en optimal løsning

Jan Fosser bemanner branntårnet i området. Der er det alltid folk på plass.

PÅ VAKT: Jarle Fosser fortviler over den store skogbrannfaren. Nå krysser han fingrene for mer regn og ingen lyn og torden. Foto: Tomas Berger/NRK

– Det finnes ikke vann i bekker eller myrdrag. Det er veldig farlig, den minste gnist kan føre til brann. Jeg frykter tordenvær og lyn som slår ned i den knusktørre skogen. Da er jeg redd for at det blir brann, forteller Fosser.

Fra branntårnet har det blitt varslet om åtte skogbranner så langt denne sommeren.

– Det viser at det absolutt er behov for å ha bemanning i vakttårnet nå. Det er så tørt som det ikke har vært på mange år, sier Fosser.

IKKE PÅ STATSBUDSJETTET: Senterpartiet ønsker å sette branntårnet på Linnekleppen på statsbudsjettet. Foto: NRK

Les mer: Vil ha Linnekleppen på statsbudsjettet

Brannovervåkingen i Norge har tidligere fått kritikk for å være for dårlig organisert.

I dag er det et spleiselag av organisasjoner, kommuner og frivillige som gjør overvåkingen av skogen her i landet mulig.

KRITISK: Brann- og redningssjef i Rogaland, Nils Erik Haagenrud, mener brannovervåking må inn i fylkeskommunen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK