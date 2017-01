Frisør nekter menn adgang

Det var Budstikka som først skrev om Bærumsmannen som skulle til frisøren for å få sønnen klippet.

Han ble nektet adgang fordi han er mann.

Mannen som ble nektet adgang skrev først om hendelsen på sin Facebook-profil, som ble gjengitt i avisen.

«I går ringte jeg frisøren som reklamerte med hårklipp barn 100 kr. Fikk info om at jeg ikke kunne være der for jeg er mann. Det er jo damer med hijab som ikke ønsker menn der, kun barn under 13 år.»

Driveren av Sofias salong i Sandvika bekrefter ovenfor Budstikka at de ikke slipper inn voksne menn fordi mange av kundene bruker hijab, som de tar av i salongen. Derfor tillater de kun barn og kvinner.

– Kvinnene som bruker hijab har bedt meg skrive at menn ikke skal ha adgang til salongen. Derfor har vi den regelen. Jeg har bare utenlandske kunder fra land som Somalia, Pakistan og Afghanistan. Det er få norske som kommer, og jeg må tenke på forretningen min. Jeg hater ikke menn og respekterer alle religioner, understreker frisøren til avisa.

– Forskjellsbehandling

Likestillings- og diskrimineringsombudet sier til NRK at de er kritisk til en slik praksis. De har fått flere henvendelser om salongen etter Budstikka først omtalte episoden.

– Vi kan ikke kommentere om denne enkeltsaken er et brudd med diskrimineringslovverket, fordi vi ikke har gått inn i saken. På et generelt grunnlag kan vi si at dersom en mann blir nektet adgang til en frisørsalong med den begrunnelsen som du viser til, vil det som utgangspunkt være forskjellsbehandling på grunn av kjønn, sier John Martin Larsen, kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Larsen opplyser at de vil ikke granske salongen ettersom de enda ikke har fått noen formelle klager.

Kan miste kunder

Den iranske frisøren har ikke vært klar over at praksisen kan være ulovlig. Til Budstikka sier hun at hun frykter for at kundene slutter å komme til frisørsalongen om hun må tillate menn i lokalet.

– Hvis det kommer menn inn så vil mange av kundene mine ikke komme mer. Hva skal jeg gjøre om jeg mister kundene som bruker hijab? Det er jo nesten ingen norske kunder som kommer til meg, sier frisøren.