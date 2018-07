Frikjent etter 820 dager i varetekt for 180 kg marihuana: – Skulle på fisketur

Mannen hadde med seg mye fiskeutstyr og hevder han bare takket ja til å være med kameraten på tur til Norge for å fiske. Én ukes opphold var allerede bestilt på ei hytte i Tuddal i Telemark.

Det var 31. mars 2016 tollerne stoppet bilen med de to bosniske mennene som ankom Norge med Kiel-ferga. Narkotikapartiet ble transportert fra Bosnia via Østerrike og til Norge, ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett. Den nå frikjente passasjeren bor i Østerrike og ble plukket opp i Wien.

Avlyttet og spanet

Ved hjelp av narkotikahund og skanning på Hjortneskaia i Oslo, avslørte tollerne materiale i et skjult rom skaptilhengeren. Dette vekket mistanke om narkotikasmugling, men tollerne bestemte seg for å sende bilen videre, i håp om å ta mottakerleddet. Samtidig ble bilen avlyttet og en spaningspatrulje fulgte etter til Hogstul Hytter i Tuddal.

SKANNES: Fiaten med skaphengeren på Hjortneskaia 31. mars 2016. Et skjult rom var stappet med narkotika til en verdi av opp mot 15 millioner kroner. Foto: Politiet

I Tuddal ble den nå frikjente mannen satt av, mens sjåføren dro til Oslo med narkotikaen. Politiet slo til og pågrep sjåføren og mottakerne på Grorud i Oslo om kvelden 1. april.

Sjåføren ble før jul dømt til fem og et halvt års fengsel i Oslo tingrett. Ifølge tingrettsdommen fortalte sjåføren til kameraten at han skulle ordne ting i Oslo, da han forlot kameraten på Tuddal. Tingretten festet ikke lit til fiskehistorien og dømte også den nå frikjente kameraten til seks års fengsel.

Ønsker erstatning

FORSVARER: Advokat Darija Jamina har ført saken for mannen i 50-årene som nå er frikjent. Foto: Advokatfirmaet Storrvik

– Han visste ikke at det var 180 kilo marihuana i tilhengeren. Hadde han visst det så hadde han aldri blitt med på denne turen. Først og fremst er han lettet over frifinnelsen og at det hele er over. Han har vært klar, helt siden pågripelsen, på at han er uskyldig, sier Darija Jamina, forsvarer for mannen.

Det har gått 820 dager siden pågripelsen.

– Det er utilgivelig at han har blitt frarøvet friheten så lenge. Selv om det er flere tiltalte og etterforskning i utlandet, så sier det seg selv at to og et halvt år er for lang i tid. Det har vært tungt for ham å vente, sier forsvarer Jamina.

EKSKLUSIVT: Fiskeutstyret ble taksert av politiet og hadde en verdi av nærmere 50.000 kroner, ifølge forsvareren. Foto: Politiet

Hun legger til at klienten ønsker en økonomisk kompensasjon. – Det vil være et betydelig beløp, sier forsvareren.

15 millioner kroner

Marihuanaen har en anslått verdi på mellom 9 og 15 millioner kroner. Det kan utgjøre 400.000 brukerdoser, ifølge statsadvokat Jens Halvard Bachke ved Oslo statsadvokatembeter.

– Saken er alvorlig. Det gjaldt et stort beslag marihuana, faktisk en fjerdedel av all marihuana beslaglagt i 2016, sier statsadvokat Bachke.

– Hva tenker påtalemyndigheten om at mannen måtte sitte over to år i varetekt?

– Det har vært en løpende vurdering av domstolene, begrunnet i fare for bevisforspillelse og etter hvert unndragelsesfare. Det er på det rene at det er en belastning, men det er også slik ordningen er, og han har rett på en erstatning etter utholdt varetekt, sier statsadvokaten.

– Dekkhistorier

I lagrettssaker får vi ikke en begrunnelse for frikjennelsen. Dermed vet vi ikke om juryen fester lit til fiskehistorien.

FISKEUTSTYR: Nesten helt innerst mot veggen der narkotikaen lå skjult, ligger fiskestangen til mannen. Foto: Politiet

På generelt grunnlag sier statsadvokaten:

STATSADVOKAT: Jens Halvard Bachke. Foto: Jorun Vang / NRK

– Vi ser av og til at det brukes det som man ser på som dekkhistorier ved innførsel av narkotika, men jeg vil understreke at mannen er frifunnet og påtalemyndigheten respekterer naturlig nok lagrettens vurdering av skyldspørsmålet for den tiltalte som hadde med seg fiskeutstyr, sier statsadvokat Bachke.

Stoppet mottakere

Politiet og tollvesenet lyktes med å ta mottakerleddet. En albaner i 30-årene er dømt til seks år og seks måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett.

VURDERER ANKE: Advokat Nils Christian Nordhus førte saken for en albaner som ble dømt i saken. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Han konstaterer at straffen ble to år lavere enn hva aktor krevde, og han er også lettet over at han gikk betydelig ned i straff i forhold til hva han fikk i tingretten (7,5 år – journ.anm.). Han vurderer likevel å anke lovanvendelsen innenfor skyldspørsmålet inn for Høyesterett, sier forsvarer Nils Christian Nordhus.

En annen albaner i 30-årene ble i fjor dømt til fem års fengsel i Oslo tingrett. Han forklarte at han mottok 10.000 eruo for å oppbevare 180 kilo marihuana i to til tre dager.