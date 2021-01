Frigir alle dokumenter: Lover full åpenhet etter skredet

– Vår intensjon er å gjøre alt tilgjengelig. Det er våre innbyggere som er rammet. Det er utrolig viktig for oss at vi finner ut av alt som er mulig å finne ut rundt denne tragedien, sier ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap).

Kommunen skriver på sine hjemmesider at dokumentene publiseres så de berørte og offentligheten skal få svar.

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, ønsker åpenhet om hvordan det omfattende raset kunne skje. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Det spørsmålet alle berørte stiller oss er hvordan denne katastrofen kunne skje. Er det noe vi kunne vært gjort annerledes, og som kunne forhindret katastrofen, eller redusert omfanget?

Dagen før nyttårsaften ble Gjerdrum kommune rammet av det katastrofale skredet, som tok med seg totalt 31 boenheter.

Sju personer er bekreftet omkommet, tre er fortsatt savnet.

Årsaken til hvordan dette kunne skje, er ennå ukjent. Ordføreren lover full åpenhet om saken.

– Vi trenger hjelp til å komme til bunns i dette. Kommunen, Politiet og andre instanser kommer til å jobbe systematisk for å lete etter svar. Men vi trenger også hjelp fra allmenheten og media for å finne disse svarene. Derfor gjør vi alt materiale tilgjengelig for alle som ønsker å se, skriver Gjerdrum kommune.

Frigjør tusenvis av dokumenter

Gjerdrum kommune har nå valgt å offentliggjøre flere tusen dokumenter om utbygging på Ask fra de siste 10-15 årene. Det som kommer i dag er de første av et sted mellom 5.000-10.000 dokumenter.

– Det er for tidlig å svare på om noe feil har blitt gjort, sier Berit Adriansen, ansvarlig for plan, oppmåling og bygg i Gjerdrum kommune. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det vi ønsker er å være så gjennomsiktig og åpen som mulig, om hva kommunen har gjort og vurdert rundt de områdene som er berørt av raset. Det er store mengder dokumenter som vi offentliggjør, sier Berit Adriansen, leder for plan, oppmåling og bygg i Gjerdrum kommune.

Kommunen har ikke oversikt over om det er gjort feil i forbindelse med utbygging på Ask, utdyper hun.

– Vi har gått gjennom dokumentene, men ikke fått analysert innholdet og hva som eventuelt er feil ennå. Det er for tidlig å svare på nå.

I første omgang har de gitt tilgang til dokumenter om boligområdet som ble rammet av skredet, dagen før nyttårsaften.

– Jeg håper det skal bringe noe klarhet i de avgjørelsene som er tatt, både når det gjelder geoteknikk og andre forhold når det gjelder dette boligfeltet. Jeg vet ikke om man finner noe nytt, men det er i hvert fall en mulighet til å kunne gå gjennom alt og finne svar, sier ordfører Østensen.

Ask ligger i et område med tydelig kartlagte kvikkleiresoner, og ble i utgangspunktet vurdert til å ha høy risiko for skred.

Hittil har verken Gjerdrum kommune eller NGI kunnet fortelle om hoveddelen av skredområdet ble kartlagt og sikret i forbindelse med utbyggingen av boligfeltet.

Pågående etterforskning av saken

Den siste uken har det skjedd flere skred på Ask, derfor måtte redningsmannskapet trekke seg ut av skredområdet. Søket etter de savnede fortsetter over helgen.

Det vil ta tid å finne ut hva som var årsaken til at skredet på Ask i Gjerdrum fant sted. Politiet startet tirsdag etterforskningen av hendelsen.

– Det er mye dokumenter som skal gjennomgås, mye faglige vurderinger vi må innhente. Dette gir oss et perspektiv på mange måneder før vi er ferdige, fortalte politiadvokat Bjørn Arne Tronier til NRK tidligere denne uken.