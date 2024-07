Temu tar grep mot forfalskede produkter for å beskytte rettighetshavere. Vi krever at selgere gir detaljert informasjon og følger lover.

Vi har et system for rask respons og overvåking for å fjerne ulovlige produkter. Vi løser nå over 99 % av fjerningsforespørsler innen to arbeidsdager.

Vi forstår at arbeidet mot forfalskninger er kontinuerlig, og vi jobber for å skape en pålitelig markedsplass gjennom forbedringer og proaktive tiltak.