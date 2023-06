Freia blir kansellert stadig fleire stadar

Avgjerslene kjem rett dagen etter at det blei klart at SAS ikkje lenger vil tilby Freia-produkt om bord på sine flygingar.

– Me har tatt bort produkt frå Mondelez, som er på Ukraina sin International War Sponsors list, sa pressesjef Tonje Sund til VG.

Matvarekonsern Mondelez, som eig Freia, blei nemleg lista opp på svartelista til Ukraina si antikorrupsjonsmyndigheit i mai over selskap som bidrar til den russiske statskassa.

Selskapet fortsette verksemda si i Russland også etter den russiske invasjonen i februar 2022, og skal endå ha om lag 3000 tilsette i landet.

I slutten av mai lanserte Toppfotball Kvinner eit samarbeid med Freia. I ei pressemelding i dag skriv dei at dette er sett på pause då dei har blitt kjente med at Mondelez har fabrikkar i Russland.

– Me i Toppfotball Kvinner står skulder til skulder med Ukraina og våre fotballvennar i deira fridomskamp mot Russland. Denne avgjerda skuldast at Mondelez International er ført opp på Ukraina si liste over selskap som held fram i Russland, seier dagleg leiar, Hege Jørgensen.

TFK har underretta Freia om avgjersla som inneber at alle kampanjar og all form for profilering blir innstilt.

– Inntil Mondelez International, har stengt ned sine fabrikkar i Russland, så ser ikkje me at me kan fortsetta samarbeidet med Freia. Begge partar forstår at denne situasjonen er veldig vanskeleg. Me har derfor blitt einige om å pausen kampanjen, inntil fabrikkane er stengde, seier Jørgensen.

Elles i fotballen også er Freia i fryseboksen. Til dei kommande landskampane på Ullevaal mot Skottland (17. juni) og Kypros (20. juni) blir ikkje deira produkt å få tak i.

Kommunikasjonssjef i NFF; Yngve Haavik, understrekar at Freia ikkje er ein direkte samarbeidspartnar med Norges Fotballforbund, men ein produktleverandør.

– Dei har vore ein god leverandør av kvalitetsprodukt til NFF sitt kiosksal. Me kjem likevel ikkje bort frå at Freia sin eigar, Mondelez, driv verksemd i Russland og har hamna på Ukraina sin svarteliste. Me kjem uansett til å ha ein konstruktiv dialog med Freia framover, seier Haavik til NRK.