Fredag den 13. med sjeldent månefenomen – 13 år til neste gang

For mennesker med paraskevidekatriafobi – fobi for fredag den 13. – er dette gjerne en dag forbundet med nerver i høyspenn.

I år er det i tillegg mikromåne, en sjelden kombinasjon som ikke vil inntreffe igjen før om 13 år, den 13. mai 2033, melder The Independent.

– Forskjellen er ikke fryktelig stor fra en vanlig fullmåne. Når man likevel kikker opp på himmelen, kan man jo tenke ar man ikke vil se fullmånen mindre enn dette, forteller astronom Håkon Dahle ved UiO til NRK.

Sjelden kombinasjon

Avstand mellom månen og jorda varierer kontinuerlig. Når månen er nær punktet lengst unna kloden vår, i apogeum, defineres månen som en 'mikromåne'. Til tross for at det skal godt gjøres å skille en mikromåne fra en vanlig måne, er det likevel et skueverdig fenomen.

Astronomen forklarer at det ikke er en stor astronomisk begivenhet.

– Likevel, at det er mikromåne på fredag den 13., er en sjelden kombinasjon, sier Dahle.

Overtro ved fullmåne

Troen på at månen har en spesiell innflytelse på menneskers liv har trolig foregått lenge. Flere generasjoner har forbundet fullmåner med alt fra forekomst av hekser og vampyrer til provokasjon av alt fra barnefødsler til epilepsianfall.

Føder flere kvinner ved fullmåne? En internasjonal studie viser at det ikke er tilstrekkelig bevis for å støtte et slikt forhold. Foto: Colourbox / Colourbox

At flere kvinner føder under fullmåne er en av påstandene. En større studie viser likevel at det ikke er tilstrekkelig bevis for å kunne si at det er en sammenhengen mellom flere barnefødsler og fullmåne.

Heldigvis for dem som kanskje engster seg for negativ påvirkning, er fullmånen lengst unna i dag, 13. september.

Bibelske referanser

Bakgrunnen for overtroen rundt fredag den 13. er ofte knyttet til bibelske referanser.

Primært skal det være Jesu' siste måltid, der de skal ha vært 13 til bords. At Judas angivelig var den siste som satte seg ved bordet, skal være opphavet til skepsis til tall- og ukedagskombinasjonen.

Fredag den 13 er en dato mange kanskje uroer seg litt ekstra for Foto: Bjørn Grimen / NRK

Det er også hevdet at Adam og Evas eplespising, flommen som gjorde det nødvendig for Noah å ta arken i bruk og Babels tårn, alt er hendelser som fant sted fredag den 13.

Frykten for tallet 13 er så utbredt at både hoteller og flyselskaper verden kutter ut seterad 13, eller lar være å ha romnummer med tallet 13.

– Ingen grunn til å frykte

I en pressemelding i forbindelse med en tidligere fredag. 13, skriver DNB at man derimot ikke har noen grunn til å frykte denne dagen.

– Vi kan ikke finne noen hold i påstanden om at fredag den 13. er en ulykkesdag. Statistisk vil du ikke være i større fare for å bli utsatt for tyveri, miste bagasjen på reise eller skade deg eller dine eiendeler på denne dagen. Myten er herved avkreftet, fastslår kommunikasjonsrådgiver i DNB Skadeforsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø mener at man ikke har ekstra uflaks fredag den 13. Foto: MELLINGSATER / MELLINGSATER

I en analyse gjort av DNB Skadeforsikring av blant annet trafikkulykker på fredag den 13., kan man ikke finne bevis for at folk er mer uheldig med bulking på den såkalte ulykkesdagen.

– Det er alltid flere kollisjoner på fredager, noe som kommer av at det er mer utfart og at folk stresser mer på grunn av helgehandel, hytteturer og lignende. Men hvis vi ser på tallene for fredag den 13. de siste årene, så finner vi store sprik fra år til år, og det finnes ikke noe mønster som skulle tilsi at folk kolliderer mer denne dagen, sier Dalsbø i pressemeldingen.

Det er gjerne en til tre fredag den 13.-er i året. I år er det to – en i september og en i desember.