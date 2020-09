Fred Perry stopper salg i USA på grunn av denne gruppa

Fred Perry, et britisk klesmerke laget på 1950-tallet av tennisstjernen med samme navn, har nå sluttet å selge klær i USA og Canada.

Årsaken er at grupperingen Proud Boys har en forkjærlighet for merket, og da spesielt deres svarte trøyer med gul logo og gule striper på kragen.

– Til tross for opprinnelsen vår har vi sett at skjorta har fått en ny og annen betydning i Nord-Amerika, som følge av assosiasjonen med Proud Boys. Vi må gjøre vårt ytterste for å få brutt den koblingen, sier klesmerket i en uttalelse, ifølge CNN.

Proud Boys-medlemmer er ofte tungt utrustet under demonstrasjonene i USA. Foto: Rebecca Cook / Reuters / NTB

Har kjørt inn advokater

Fredy Perry sier de stopper salg av skjortene i Nord-Amerika til de er forsikret om at merket ikke lenger kan kobles til Proud Boys.

Folk tilknyttet organisasjonen går både med originale Fred Perry-trøyer, samt at de lager egne klær hvor den kjente kranslogoen er brukt sammen deres politiske budskap.

Det er et budskap britene ikke liker. Proud Boys har vært kraftig til stede i flere av de voldelige demonstrasjonene i USA, og har tatt til gatene for å støtte president Donald Trump.

– Vi jobber med våre advokater for å se om vi kan rettslig forfølge ulovlig bruk av merkevaren vår, opplyser selskapet.

Proud Boys ble stiftet i 2016, i oppbygningen av presidentvalgkampen. Donald Trump stakk av med seieren, og denne høsten skal valgurnene hentes fram igjen.

Gruppa hevder den ikke er høyreekstrem, rasistisk eller nasjonalistisk, men er klassifisert av FBI som en «ekstremistgruppe med tilknytninger til hvit nasjonalisme».

Fred Perry-styreformann John Flynn gikk hard ut da forkjærligheten høyreeksteme har for merket ble et tema for noen år siden, skriver The Guardian.



– Fred var sønn av en sosialist fra arbeiderklassen, som var politiker. Og så ble han verdens beste tennisspiller på en tid hvor tennis var en sport for eliten. Han startet selskapet med en jødisk forretningsmann fra Øst-Europa. Det er en skam at vi i det hele tatt må svare på slike spørsmål, sa Flynn.

En amerikansk demonstrant går her med ei trøye med Fred Perry-kransen og «fuck antifa». Slik bruk av logoen vil det britiske selskapet komme til livs. Foto: Maranie R. Staab / AFP / NTB

På begge sider av skalaen

Fred Perry-skjorta ble introdusert i Wimbledon-turneringa i 1952, og var en umiddelbar suksess. Opprinnelig var piquettrøyene hvite, for det var det eneste som var akspetabelt i tennisen. Siden kom fargene.

Både nynazister og deres motparter på den antirastistiske sida har lenge gått med merkeklær, og da spesielt piquettrøyer. Den samme trenden er utbredt i casualsmiljøene rundt fotballklubber, hvor supportere som slåss ofte er kledd i vel utvalgte merkeklær.

Fred Perry-trøyer er også mye brukt av artister, innen blant annet punken.

Ofte er de samme klesmerkene brukt på begge sider av den politiske skalaen – innimellom til selskapenes store fortvilelse.

I rettsmøtene etter angrepet mot regjeringskvartet og Utøya 22. juli i 2011, møtte terroristen Anders Behring Breivik gjentatte ganger opp i Lacoste-genser. Det likte selskapet dårlig, og de tok ifølge Dagbladet kontakt med norsk politi i håp om å få Breivik til å slutte.

– Det er klart det er uheldig, sa den norske importøren om markedseffekten.