Fraværsgrensen: Bred støtte til å droppe legeerklæring for elever

Debatten rundt hvor mye du kan være borte fra skolen før du stryker i et fag i videregående skole har vært heftig over tid.

I dag kan du være borte 10 prosent av tiden i et fag. Hvis du er syk kan legen gi deg legeerklæring og fraværet blir ikke registrert.

Nå foreslår regjeringen omfattende endringer i fraværsreglene:

Hver gang du er borte fra skolen, uavhengig av hvorfor, blir det registrert fravær de første tre dagene.

Samtidig settes grensen for fravær opp til 15 prosent før du stryker i et fag.

Dersom grensen passeres, er det rektor som avgjør om eleven likevel står i faget.

Det leveres egenmelding i stedet for legeattest ved fravær.

Elever under 18 år skal ha med egenmelding fra foreldrene, mens de over 18 år skal levere selv.

Det nye forslaget fra regjeringen vil også samle alt fravær i samme pott. Dermed sidestilles sykdom, skulk og fri til organisasjonsarbeid eller idrett. Samtidig økes fraværsgrensen til 15 prosent.

NRK har tidligere skrevet at denne delen av forslaget møter stor motstand i høringsrunden.

Positiv til egenmelding

Utdanningsdirektoratet skriver i sitt høringsforslag at det er viktig at elevene må lære å gi beskjed ved fravær. I arbeidslivet er dette et helt nødvendig prinsipp, og det er nyttig at elevene vender seg til en slik praksis, mener direktoratet.

– Å fikse det selv kan fort være enklere. Så må man få en grei måte å få det til på. Jeg tror det kan funke veldig fint, sier Elias Stensrud.

NRK møter 18-åringen sammen med russevennene hans ved Ås videregående skole.

Det er mange som har sagt meningen sin om forslaget til ny fraværsgrense.

Utdanningsdirektoratet har totalt fått inn 391 svar fra fylkeskommuner, organisasjoner, kommuner, skoler, forbund og enkeltpersoner.

NRK har gått gjennom svarene som er sendt inn, unntatt de som er levert fra enkeltpersoner.

Nesten alle sier ja til forslaget om å droppe legeerklæring når elevene er syke.

Kunnskapsminister Kari Nessa Northun sier hun ikke ønsker kommentere dette.

- Det blir vanskelig for oss å kommentere fraværsregler, før vi har lagt fram våre konklusjoner. Det er åpenbart et bredt spekter av ulike meninger om fraværsreglement i norsk skole. Høringen ble nylig avsluttet, og jeg gleder meg til å ta fatt i det avsluttende arbeidet, sier Nordtun.

Avgangselevene ved Ås Videregående skole er glade for forslaget om egenmelding. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

– Ender med å dra på skolen syk

Avgangselever ved Ås Videregående skole Mina Øxen Sørlie, Elias Stensrud, Nora Jesenie Bitnes Hagen, Eyoel Tesfaye sier ordningen med legeattest ved fravær har vært stressende.

– Nei, jeg personlig ender bare egentlig opp med å dra på skolen syk for ikke å få fravær. Fordi det er enklere. Og så må man jo betale penger for legeerklæring også, som er jo litt dumt, sier Mina.

Nora opplever det som en ekstra ting å tenke på, når man egentlig bare skal fokusere på å bli frisk og komme så fort som mulig tilbake på skolen.

– Jeg syns det med at det skal koste penger for legeerklæring er litt kjipt. Fordi da vil du på en måte ikke være hjemme, siden da må du betale penger for det, sier Eyoel.

– Sløsing med ressursene

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev er glad for forslaget.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge. Vi er opptatt av at helsetjenester generelt i kommunen skal gis til de som har størst behov. Det at alle med ubetydelig sykdom eller selvbegrensende tilstander som ikke krever behandling, må til legen, tenker vi er sløsing med ressursene.

Leder i allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev støtter regjeringens forslag til endringer i fraværsreglene. Foto: NRK

Etter at fraværsreglene ble innført i 2016 økte legebesøket for videregående elever med 30 prosent.

«(...) dette utgjorde mer enn 40.000 legekonsultasjoner på årsbasis», ifølge ekspertutvalget som har gått gjennom allmennlegetjenesten.

Dette er en av grunnene til at regjeringen nå ønsker å endre ordningen.

I høringsdokumentet står det at alle innbyggere med helseutfordringer fortsatt skal oppsøke lege ved behov for helsehjelp, men at de anbefaler at fastlegene slutter å utstede attester for kortvarig sykefravær.

Dette er forslaget til ny fraværsgrense i videregående skole Ekspander/minimer faktaboks Fraværsgrensen økes til 15 prosent i hvert fag Alt fravær registreres, ikke mulig å søke fritak Egenmelding erstatter legeattest de tre første dagene For elever under 18 år leverer foreldrene egenmelding For elever over 18 år leverer de egenmelding selv Fravær fra dag 4 strykes og regnes ikke med Rektor avgjør om eleven likevel får karakter i et fag, dersom grensen på 15 prosent overstiges Fraværet spesifiseres ikke på vitnemålet Kilde: Høringsnotat fra Utdanningsdirektoratet

– Forberedelse på arbeidslivet

Dagens regler for fraværsgrensen i videregående skole har fått ned korttidsfraværet blant elevene, men reglene har ikke løst problemet med at elever ikke fullfører grunnskolen.

I høringsdokumentet skriver Utdanningsdirektoratet at de elevene som droppet ut av skolen før fraværsgrensen ble innført, gjør det fortsatt.

Rektor ved Ås Videregående skole støtter regjeringens forslag til nye fraværsgrenser. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

Ved å endre reglene får skolene, fylkeskommunene og foreldrene/elevene større ansvar for å få elevene gjennom utdanningsløpet i større grad enn i dag.

Rektor ved Ås Videregående skole Synnøve Aas Gulvik sier det er hensiktsmessig at elevene eller foreldrene kan levere egenmelding ved sykdom. Hun mener dette forbereder elevene bedre på voksenlivet.

– Jeg syns det forslaget er veldig bra, fordi den saksbehandlingen som har vært nå for alle parter har tatt unødvendig lang tid, og elevene må lære seg å også ta ansvar for fraværet sitt.

Hun får støtte av Klev i Allmennlegeforeningen

– Dette er jo å forberede dem på den hverdagen de møter i arbeidslivet. Da er det egenmelding som gjelder.