Fransk storbank saksøkes for medvirkning til folkemord

Banken anklages for å ha finansiert oppkjøp av 80 tonn våpen som ble brukt til å gjennomføre folkemordet mot tutsi-minoriteten og moderate hutuer i Rwanda.

Ved å overføre midlene til regimet i juni 1994, mener organisasjonene at banken gjorde seg delaktig i «folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten».

– Banken må ha visst om regjeringens intensjoner om folkemord, heter det i anklagen.

I juni hadde folkemordet pågått i vel to måneder, men verdenssamfunnet vegret seg for å gripe inn og den etniske rensingen fikk til å begynne med liten dekning i mediene.

Vil ikke kommentere

ANKLAGER BANKEN: Flere organisasjoner går til søksmål mot den franske banken BNP Paribas for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994 Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

BNP Paribas har ikke villet kommentere saken ettersom de ikke har alle fakta på bordet.

Organisasjonene bak søksmålet er Sherpa, som forsvarer ofre for økonomisk kriminalitet, Ibuka France, en organisasjon for ofre fra folkemordet i Rwanda, og Collective of Civil Parties for Rwanda, som etterforsker antatte gjerningspersoner etter folkemordet.

DE DREPTE: Mellom 800.000 og 1 million tutsier og moderate hutuer ble slaktet ned i et folkemord gjennomført av hæren og hutumilits i 1994. Foto: Ben Curtis / Ap

Rwanda har gjentatte ganger anklaget Frankrike for å ha hatt en finger med i spillet under folkemordet, og for å være trege med å stille de skyldige for retten.

Fra april til juli 1994 ble mellom 800.000 og 1 million tutsier og moderate hutuer slaktet ned i et folkemord gjennomført av hæren og hutumilits.