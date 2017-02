Fransk påtalemyndighet innleder formell etterforskning av Fillon

Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone høy lønn på statens regning, uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen. Også utbetalinger til Fillons barn har vært en del av saken.

Fillon er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne. Fillon har nektet for anklagene. Han har også sagt at han vil trekke seg hvis han blir formelt siktet. Anklagene er blitt fremmet i det franske ukemagasinet Le Canard Enchainé.

Han var tidligere favoritt til å vinne valget, men har som følge av kritikken falt kraftig på meningsmålingene. En meningsmåling gjennonmført for radiostasjonen FranceInfo tidligere i februar viste at et flertall av de spurte mente Fillon burde trekke seg fra valgkampen.

Første runde i valget holdes 23. april, mens andre runde holdes 7. mai.

Da Fillon ble intervjuet om saken tidligere i februar, sa han blant annet at kona hadde mindre arbeidsoppgaver i jobben som assistent. Fillon mente like fullt at det var snakk om en jobb i ordets rette forstand.

– Jeg er utsatt for et voldsomt angrep, man har ikke sett lignende i den femte republikk, sa Fillon da.