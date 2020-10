Frankrike hever beredskapen til høyeste nivå: Forsker frykter flere angrep

Torsdag morgen ble Frankrike rystet av et mulig terrorangrep, da en mann drepte tre personer. To av de drepte skal ha fått halsen skåret over i Notre-Dame-kirken i byen. Gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu Akbar» (Allah er størst på arabisk, journ.anm.), også etter at han ble angrepet av politiet, ifølge franske medier.

Angrepet skjer etter at Frankrike i flere uker har stått i en intens debatt om ytringsfrihet og religionskritikk.

16. oktober ble læreren Samuel Paty drept av en 18 år gammel tsjetsjener, etter å ha vist elever karikaturtegninger av profeten Mohammed som en del av undervisningen.

I kjølvannet av angrepet har president Emmanuel Macron vært kompromissløs i sitt forsvar av ytringsfriheten. Macron dro torsdag til Nice, der han kommenterte angrepet.

Presidenten varslet blant annet at antallet soldater som skal utplasseres for å passe på franske skoler og gudshus vil bli økt fra 3000 til 7000. Macron sa samtidig at han ønsket å sende et budskap om samhold til det franske folket.

– Hvis vi blir angrepet, så er det på grunn av våre verdier, vårt syn på frihet, og at vi ikke skal gi etter for terror.

– Frankrike skal ikke ikke gi opp våre verdier, sier Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte torsdag kirken Basilica di Notre-Dame de Nice i Nice, åstedet for knivangrepet. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Tror noen vil prøve å gjennomføre nye angrep

Statsminister Jean Castex varslet torsdag at Frankrikes terrorberedskap, det såkalte Vigipirate-programmet, heves til høyeste nivå. Det innebærer at franske myndigheter mener et angrep er nært forestående.

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp er forskningsdirektør ved Försvarshögskolan i Sverige.

Ranstorp påpeker at mye fortsatt er uklart, men mener det er en «rimelig tolkning» å se knivangrepet i Nice i sammenheng med drapet på Paty.

Ranstorp sier han tror det kan skje flere lignende angrep i Frankrike i tiden som kommer. Han iser til at islamistiske angrep gjerne skjer i bølger. Ranstorp kaller det en «copycat-effekt».

– Macron ser på det som at han har en plikt til å isolere ekstremistene så mye som mulig. Det innebærer at det også kommer noen som prøver å gjennomføre angrep, sier Ranstorp.

Torsdag kom det også meldinger om at en bevæpnet mann er skutt og drept av politiet i den franske byen Avignon. Politiet sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at handlingen er motivert av terrorisme.

I tillegg har en sikkerhetsvakt blitt stukket med en skarp gjenstand utenfor det franske konsulatet i Jeddah i Saudi-Arabia. Bakgrunnen for angrept er foreløpig ikke kjent.

Torsdag ettermiddag kommet det også meldinger om at fransk politi har arrestert en afghansk mann bevæpnet med kniv i Lyon. Foreløpig er lite kjent om bakgrunnen for pågripelsen.

Terrorforskeren utelukker ikke angrep i andre europeiske land, men trekker frem flere grunner til at Frankrike er særlig utsatt.

– Rettssaken etter Charlie Hebdo pågår nå, og jeg tror det kommer flere angrep. Frankrike står i sentrum for det nå I Frankrike har man en så tydelig linje for ytringsfriheten, og Macron kan ikke vike for den islamistiske separatismen, sier Ranstorp.

Terrorforsker Magnus Ranstorp ser den nye karikaturstriden som en av flere årsaker til at Frankrike kan bli rammet av flere terrorhandlinger. Foto: Berit Roald / NTB

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Tyrkia heller bensin på

Han viser til at konflikten mellom tilhengere av ytringsfrihet og islamistiske miljøer har blitt trappet opp den siste tide. I den forbindelse har Macron gått hardt ut mot «den islamistiske separatismen».

Macron har foreslått en rekke tiltak som ifølge Ranstorp «rammer handlingsfriheten til de radikale islamistene rett i hjertet».

– Man vil forby hatpredikanter, man vil kontrollere finansiering, og man vil forsterke de sekulære prinsippene i utdanningen, påpeker Ranstorp.

Ranstorp viser også til at konflikten mellom Frankrike og Tyrkia har blitt enda mer tilspisset den siste tiden.

Macron ved kisten til den drepte læreren Samuel Paty under en minneseremoni utenfor Sorbonne-universitetet i Paris 21. oktober. Foto: Francois Mori / AP

I går reagerte Tyrkia kraftig på at det franske satiremagasinet Charlie Hebdo publiserte karikaturtegninger av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Man har en karikaturkrise i Frankrike, som Tyrkia heller bensin på. Gjerningspersoners mål med terrorangrep er å skape polarisering i samfunnet. På den måten gjør man det lettere for radikale islamister å rekruttere.

Terrorforskeren er tydelig på at han mener terrortrusselen ikke bør påvirke Macrons handlinger.

– Dette kan ikke være avgjørende for hvordan man oppfører seg, eller få noen til å bli tilbakeholdne. Jeg tenker tvert imot. Den kampen Macron fører er helt nødvendig for å bryte den islamistiske separatismen, sier Ranstorp.

Slik så området utenfor kirken ut etter angrepet. Foto: Eric Ciotti / Twitter

Fordømmes av Tyrkia

Statsminister Jean Castex kaller angrepet barbarisk og feigt. Han får støtte av en rekke politiske ledere, deriblant det tyrkiske utenriksdepartementet, som på det sterkeste fordømmer det grusomme angrepet.

Allerede torsdag formiddag holdt den franske nasjonalforsamlingen ett minutts stillhet til minne om de døde i angrepet. I tillegg skal kirkeklokker over hele Frankrike ringe som ved en begravelse klokken 15 torsdag ettermiddag, for å minnes de døde.

– Hele vårt land er offer for disse forferdelige handlingene. Tross sorgen som tynger dem, vil katolikker ikke gi etter for frykten. Med hele landet vil vi møte denne blinde og farlige trusselen, heter det i en uttalelse fra det franske bisperådet.