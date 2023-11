Den høyt dekorerte offiseren ble frabeordret i august i fjor. Det samme skjedde under en ny prosess i mai i år. I oktober i år ble hele konflikten brettet ut i en åtte dager lang rettssak.

Nå har Oslo tingrett slått fast at denne beslutningen er ugyldig og at han må få stillingen tilbake.

Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten sier i en kort kommentar at de vil ta stilling til anke innen fristen.

– Ikke ulovlig gjengjeldelse

Samtidig får offiseren ikke medhold i påstanden om at han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse fra Forsvarets side.

Dermed må heller ikke Forsvaret betale erstatning, mener Oslo tingrett.

Men retten mener at Forsvaret må betale mannens saksomkostninger på over 1,1 millioner kroner.

– Han kan gå med rak rygg

Mannens advokat, Edvard Bakke, sier at han er svært fornøyd med dommen.

– Min klient kan nå gå med rak rygg fordi en enstemmig tingrett har slått fast at det ikke var rettslig grunnlag for å frata ham stillingen, sier Bakke.

Bakke sier at de vil vurdere nærmere den delen av dommen som handler om gjengjeldelse.

– Dette er likevel av underordnet betydning for min klient, sier Bakke.

– Forsvaret må ta lærdom

Nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Tor Egil Vangstad, sier at «vårt medlem har fått medhold i at begge forsøkene på å frabeordre ham var ugyldige.»

– Vi forventer nå at Forsvaret tar lærdom av denne dommen, sier Vangstad.

Bitter konflikt

Det var i august i fjor han fikk beskjed om at han ble frabeordret på dagen på grunn av dårlige lederegenskaper. Det skjedde kort tid etter at han hadde sendt inn et varsel mot generalmajor Elisabeth Michelsen.

Etter dette reiste han søksmål mot Forsvaret.

Gjennom en åtte dager lang rettssak ble det brettet ut detaljer om et arbeidsmiljø, der verneombudet fortalte at «de ansatte gikk som zombier.»

HARDT UT MOT FORSVARET: Advokat Edvard Bakke representerte den frabeordrede offiseren. Foto: Dag Kessel / NRK

Fryktet for Forsvarets operative evne

Det kom også fram at Forsvaret mente tillitsforholdet mellom offiseren og Michelsen var så dårlig at det kunne påvirke Forsvarets operative evne.

Frabeordringen skjedde et halvt år etter krigsutbruddet i Ukraina. Forsvaret mente det var en stor risiko for at offiserens avdeling ikke ville fungere som forventet når tillitsforholdet mellom sentrale sjefer var så dårlig.

Dette blir til en viss grad avvist av Oslo tingrett, som mener at «frabeordringsvedtaket bygget på et uforsvarlig faktisk grunnlag.»

Intern kritikk i Forsvaret

Forsvarets egen internrevisjon har avdekket alvorlige mangler ved Forsvarets behandling av konflikten.

Et eksternt advokatfirma avviste også en rekke av anklagene som ble rettet mot offiseren fra en av hans underordnede.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det fram svært hard kritikk mot Forsvaret for «manglende kontradiksjon», det vil si at den anklagede ikke har fått slippe til med sitt tilsvar.

Retten mener at offiseren ikke har fått vite tilstrekkelig om hva som ligger til grunn for anklagene om dårlig arbeidsmiljø.

– Utsatt for intriger

Under hele rettssaken viste det seg at partene har vidt forskjellige oppfatninger om hvem som hadde ansvaret for det dårlige arbeidsmiljøet.

Michelsen mener det er overveldende dokumentasjon for at han ikke hadde evner og vilje til å rette opp det hun mener var et svært dårlig arbeidsmiljø ved avdelingen.

Offiserens advokat, Edvard Bakke, mener derimot at han ble utsatt for intriger og urettferdig kritikk.

– Det er også klart at en leder blir helt satt ut når han får et urettmessig varsel mot seg, og blir motarbeidet av sine egne underordnede, sa Bakke under rettssaken.

– Ikke ulovlig gjengjeldelse

Det var stor interesse rundt rettssaken fordi det er nettopp generalmajor Elisabeth Michelsen er utnevnt til lede Forsvarets arbeid mot mobbing og trakassering.

Det vakte derfor oppsikt når offiserens søksmål blant annet handlet om det han mener er ulovlig gjengjeldelse etter varsling mot henne.

Dette blir avvist av Oslo tingrett. Retten mener det ikke kan føres bevis for at frabeordringen er et resultat av gjengjeldelse.

FIKK DELVIS MEDHOLD: Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten. Foto: Dag Kessel / NRK

Vurderer anke

For begge parter er det viktige prinsipper som står på spill. Det er derfor knyttet stor interesse til om noen av partene anker.

Advokat Elisabeth Stenwig hos Regjeringsadvokaten sier at hun er tilfreds med den delen av dommen slår fast at det ikke har skjedd noen ulovlig gjengjeldelse.

Når det gjelder vedtaket om at frabeordringen er ugyldig, sier hun at de til ta stilling til anke innen fristen.