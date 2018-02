FpU: – Frp og Venstre kan gjøre hverandre bedre

Forholdet mellom Venstre og Frp har til tider vært heller anstrengt. Men nå er begge partiene i regjering, og regjeringsplattformen lover godt for samarbeidet, mener Svendsrud.

Han nevner alkoholpolitikken som eksempel på at Frp og Venstre drar i samme retning.

– Her tror jeg nok at Venstre og Frp har fått fram den liberale siden av norsk politikk, som jeg mener er veldig bra, sier han.

I plattformen går regjeringen inn for at kommunene kan utvide salgstiden for alkohol til klokka 21 alle dager, og endre alkoholloven slik at Vinmonopolets lokale butikker kan følge de samme salgstidene.

MER LIBERAL MED VENSTRE? Blågrønn regjering med Høyre, Venstre og Frp. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Rusreform

Rusreformen er en annen sak hvor de liberale kreftene i Frp har fått drahjelp av Venstre i regjering, mener Svendsrud.

Ansvaret for oppfølging av misbruk skal ifølge plattformen overføres fra justissektoren til helsevesenet. Høyre snudde i denne saken i fjor vår, mens Venstre og FpU har kjempet for avkriminalisering i mange år.

I Stortinget er det nå flertall for en slik reform.

– De endringene vi ser i regjeringsplattformen på rusfeltet tror jeg Venstre har kjempet for. Så har Frp gått med på det, og det er jeg glad Frp gjorde, sier FpU-formannen

Gjør hverandre bedre

Svendsrud mener at Frp og Venstre begge er partier som tror på frie, tenkende mennesker, og at de sammen vil presse på for en mer liberal politikk.

– Venstre og FrP kan gjøre hverandre bedre og få fram det beste i hverandre, hvis partiene vil, sier han

Fornøyd

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) er også fornøyd med regjeringsplattformen.

– Jeg tror vi skal få til mye sammen framover, sier han.

TROR PÅ SAMARBEID: Grunde Almeland (V) Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Er du enig med Svendsrud i at Venstre og Frp sammen vil dra regjeringen i en mer liberal retning?

– Venstre er jo grunnleggende et sosialliberalt parti, og jeg tror det er mange saker – blant annet rusreformen – som de liberale kreftene i begge partiene har klart å drive fram, svarer han.

– Hva tenker du om utsagnet fra FpU om at Venstre og Frp kan gjøre hverandre bedre?

– Jeg tror alltid man blir bedre når man er konstruktive og samarbeider godt.