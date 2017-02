Fox News lot «ukjent rådgiver» forklare situasjonen i Sverige

Svensk flyktningpolitikk har blitt et hett tema i amerikanske medier etter at Trump under en tale i Florida forrige lørdag at Trump trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hva innvandring kan føre til.

Etter mye usikkerhet om hva Trump egentlig mente da han sa «bare se på hva som skjedde i Sverige i går kveld», kom det frem at Trump siktet til en TV-reportasje han hadde sett på sin «favorittkanal» Fox News.

Da den samme TV-kanalen debatterte temaet videre torsdag intervjuet de blant annet en mann ved navn Nils Bildt, titulert som forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver. Overfor TV-seerne bekreftet Bildt presidentens påstand om at Sverige er et skrekkeksempel på hva flyktningpolitikken kan føre med seg.

Ukjent for forsvaret

Nå spør svenske medier seg imidlertid hvem denne mannen er. For hverken det svenske forsvaret eller Utenriksdepartementet har hørt om Bildt, skriver Dagens Nyheter.

Expressens USA-korrespondent Anne-Sofie Näslund ble også intervjuet av Fox News, og fikk ifølge sin egen avis kritisk spørsmål om flyktningsituasjonen i Sverige.

Nils Bildt skal ifølge den svenske forsvarsanalytikeren Johan Wiktorin egentlig hete Nils G. Tolling, men ifølge avisen er det uklart hva mannen egentlig heter.

– Han er ingen ekspert på nasjonal sikkerhet som er kjent i Sverige. Det er en urovekkende trend når vi fremstilles i amerikanske medier som er problemland, sier Wiktorin til Expressen.

I en mail til Dagens Nyheter skriver mannen at han ikke hadde noen påvirkning på tittelen som ble valgt.

– Jeg deltok i Bill O'Reillys program på Fox News, det var Fox News' redaktør som brukte de tittelen – jeg hadde ingen kontroll over deres valg av tittel. Jeg er en uavhengig analytiker basert i USA.

Trump: – Fikk mye pes for Sverige

President Donald Trump henviste også fredag til flyktningsituasjonen i Sverige da han talte til den konservative konferansen CPAC.

– Jeg fikk mye pes for Sverige. Også skjedde bråket en dag senere. Jeg sjekket om det ble rapportert, men det ble det ikke, sa Trump til henvisning til uroligheter i Rinkeby nord i Stockholm.

Et enkelt Google-søk viser imidlertid at opptøyene i Rinkeby ble bredt omtalt i amerikanske medier.

– Men jeg elsker Sverige. Det er et bra land med mye bra folk. Folket der skjønner hva som skjer. Se hva som skjer i Tyskland, Frankrike. Se hva som skjedde i Nice og Paris, fortsatte Trump.