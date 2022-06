Mannen i 20-åra er dømt for fleire seksuelle overgrep, handlingar og krenkingar mot barn. Barna var mellom 14 og 16 år då overgrepa skjedde.

I dommen står det at mannen misbrukte si stilling som fotballtrenar.

No får han to år og seks månader i fengsel, og får aldri lov til å ha frivillige verv eller leiarstillingar i organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge i Noreg.

Han må også betala oppreisingserstatning til tre av dei fornærma.

– Vi er kjend med dommen og vil bruke det to neste vekene til å vurdere om den skal bli anka, seier forsvarer Olav Sylte til NRK.

Dømt for overgrep mot sju barn

20-åringen var tiltalt for overgrep over lengre tid mot til saman åtte barn.

Mannen har heile tida nekta straffskyld.

Mannen blei frifunnen på eit av tiltalepunkta, som gjaldt sending av seksualiserte bilde på Snapchat.

Dermed er han dømt for overgrep mot totalt sju barn.

Vanskeleg tid for dei fornærma

Den tidlegare fotballtrenaren blei pågripen 20. august 2020. Dagen etter blei han varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

Bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen sa at det hadde vore ei lang og tung tid for dei fornærma i saka, då rettssaka starta mot slutten av april.

Politiet gjorde etter pågripinga ei rekke elektroniske beslag.

– Erfaringsmessig tar det noko tid å gå gjennom beslaga. Saka er prioritert og me ønsker å snakka med personar som har opplysningar, og som kan ha blitt utsett for noko, sa politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl til NRK i september 2020.