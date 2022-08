Laurdag sparka rap-duoen Karpe i gang eit historisk prosjekt.

10 gonger i august fyller Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid Oslo Spektrum.

For eit useld Spektrum dansa og song dei, og Magdi køyrde ei kreativ variant av «stage diving» da han rei på ein stor oppblåsbar hai over publikum.

agdi Omar Ytreeide Abdelmaguid rei på ein stor hai over publikum i Oslo Spektrum. Foto: André Børke / NRK

Konserten bestod mykje av låtar frå deira nyaste EP «Omar Sheriff».

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel leikar seg meir med å blande norsk og arabisk på den nyaste EP-en deira. Foto: André Børke / NRK

Publikum fekk seg eit realt show da Karpe sparka i gang den første av 10 konsertar i Oslo Spektrum i august. Foto: André Børke / NRK

Inviterte fotballag

Denne veka deltok 25 ungdommar frå Palestina og Libanon på Norway Cup.

På t-bana heim frå Ekebergsletta i Oslo dansa ungdommane til Karpe si låt PAF.no og la ut video på Instagram.

Fotballag frå Palestina og Libanon spelte tidlegare i veka på Norway Cup, og no er dei klar for Karpe-konsert. Foto: André Børke / NRK

Det fekk rap-duoen med seg, og inviterte ungdommane til å kome på den første av dei ti konsertane Karpe skal spele i Oslo Spektrum.

Den første starta i kveld.

– Det er veldig gøy at dei vart merksame på oss, seier Altayeb Albuhaisi (14).

Han er ein av ungdommane, og skal i dag på sin første konsert.

– Eg gler meg veldig.

14-år gamle Altayeb Albuhaisi gler seg til konsert. Foto: André Børke / NRK

Skal gi fotballpokalen til Karpe

Dei stilte med to fotballag på Norway Cup, eit jentelag og eit gutelag.

Gutelaget vann bronse i cupen, og som takk for at dei får kome på konsert seier Albuhaisi at dei skal gi pokalen til Karpe.

Det fekk fotballgjengen høve til. Dei møtte nemleg Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid før konserten starta.

Fotballaga frå Palestina står utanfor Oslo Spektrum og ventar i spenning før dei skal på konsert til Karpe. Foto: André Børke / NRK Foto: André Børke / NRK Det er mykje dans og moro før ungdommane skal inn på konserten. Foto: André Børke / NRK

Ungdommane er i Noreg i ei tid der heimstaden deira er under angrep.

Fredag sa Palestinske styresmakter at minst ti menneske er drepne og 79 skadde etter israelske angrep mot Gazastripa. Israel har varsla at angrepa vil halde fram ei veke til.

Konsertrekkja har starta

Over 100.000 billettar til Karpe-konsertane er selde, og det er ingen som har hatt ti konsertar på Oslo Spektrum etter kvarandre.

Publikum er klar for den første av dei ti konsertane Karpe skal spele på Oslo Spektrum. Foto: ANDRÉ BØRKE / NRK

Konsertane skulle eigentleg gå av stabelen i august 2021, men vart flytta til 2022 grunna korona.

Laurdag kveld kunne dei endeleg starte.

Det er Sofie Vold og Helena Tennøy glade for. Dei har vore klare sidan dei kjøpte billettane i 2019.

– Vi er veldig gira! Vi har venta lenge, seier Vold.

Sofie Vold og Helena Tennøy har gleda seg til Karpe-konserten sidan dei kjøpte billettane i 2019. Foto: André Børke / NRK

– Eg har gleda meg til denne konserten skikkeleg lenge, og eg har høyrt på songane til Karpe i mange år, legg ho til.