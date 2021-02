Forvirra? Dette er dei nasjonale koronatiltaka

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tysdag ettermiddag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at regjeringa har bestemt seg for å avslutta dei regionale tiltaka for kommunane i Oslo og Viken.

– FHI vurderer at Oslo og Viken no har betre oversikt over smittesituasjonen og betre kapasitet til testing, sporing og karantene, sa Høie under pressekonferansen.

Frå torsdag av vil altså desse kommunane gå tilbake til eigne lokale tiltak og dei andre nasjonale tiltaka.

Ver merksam på at kvar einskild kommune kan velja å innføra strengare tiltak enn det regjeringa har lagt opp til, men dei kan ikkje mjuka opp dei nasjonale tiltaka.

I pressekonferansen sa Høie at regjeringa jobbar med å vurdera kva som skal vera det nasjonale tiltaksnivået vidare, men enn så lenge er dette dei nasjonale smitteverntiltaka:

Oversikt over nasjonale tiltak Ekspandér faktaboks Reiser Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er naudsynt.

Reiser til studiestad kan reknast som ei naudsyn reise.

Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir ikkje frårådd, men følg dei lokale råda og reglane som gjeld. Innkomst Noreg Grensa er i praksis stengt for utlendingar som ikkje er busett i Noreg.

Norske statsborgarar har alltid rett til å koma inn i Noreg.

Det er unntak for personar som har kritiske samfunnsfunksjonar, personar som driv med vare- og persontransport, helsepersonell frå Sverige/Finland som jobbar i norsk helse- og omsorgsteneste, personar som skal gjennomføra fastsett samvær med born, personar som elles har heilt spesielle grunnar for å koma til Noreg.

Alle innreisande til Noreg må testa seg på grensa.

Utanlandske reisande må også visa negativ test tatt seinast 24 timar før innreise til Noreg.

Alle innreisande til Noreg må registrera seg før dei kryssar grensa.

Alle innreisande må i karantene på eigna stad eller på karantenehotell.

Nokre grupper har tilpassande reglar. Les meir her.

Reglane for innreise til Svalbard er skjerpa. Det blir kravd eit negativt prøvesvar på koronatest tatt seinast 24 timar før avreise. Testen må vera gjennomført på fastlandet. Alle unaudsynte reiser til Svalbard er frårådd. Sosial kontakt Alle bør avgrensa sosial kontakt.

Regjeringa oppmodar til å møta andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman.

Dersom alle gjestane kjem frå same husstand kan ein vera fleire, men ein må likevel ikkje vera fleire enn at ein kan halda avstand.

Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort. Arrangement Dei fleste arrangement bør utsetjast eller avlysast.

Dersom eit arrangement likevel må haldast: Maks ti personar på private samkomer utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i eit leigd lokale. Dersom den private samkomet er utandørs, er grensa 20 personar. Maks ti personar på arrangement innandørs, men det kan vera 200 personar om alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vera opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte. Maks 200 personar på arrangement utandørs, men det kan vera 600 personar om alle i publikum sit i fastmonterte sete. Arrangement må utsetjast dersom dei samlar personar frå fleire kommunar.

Skule og barnehage Barnehagane og skulane er på gult nivå. Høgare utdanning Alle universitet, høgskular og fagskular bør bruka digital undervising der dette er mogleg.

Alle planlagde arrangement bør vera digitale, og ein bør unngå større førelesingar og samkomer.

Studentar i område utan høg smitte bør om mogleg få fysisk undervising minst ein gong i veka når det er mogleg å gjennomføra i mindre grupper og i tråd med smittevernrettleiarar. Arbeidskontor Heimekontor for alle det er mogleg for. Butikkar Alle kjøpesenter og butikkar bør innføra talavgrensingar og tilkomstkontroll slik at det er mogleg å halda avstand. Restaurantar, kafear og barar Servering av alkohol er berre til dei som får servert mat.

Skjenkestopp ved midnatt, og ein kan ikkje sleppa inn gjestar etter kl. 22.00.

Minst ein meter avstand mellom gjestar utanfor same husstand.

Sitjeplassar for alle gjestar, berre bordservering av alkohol.

Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestane som samtykker til det. Idretts- og fritidsaktivitetar Born og unge under 20 år kan trena og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Her gjeld ikkje oppmodinga om ein meter avstand når det er naudsynt for å driva med aktiviteten.

Born og unge kan trena både inne og ute med laget eller klubben sin, men kampar, cupar og stemne må framleis utsetjast.

Vaksne er ikkje oppmoda om å driva organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne trena dersom det er mogleg å halda god avstand.

Toppidretten er oppmoda om å utsetja alt av seriespel. Endra 29. januar. Kjelde: Regjeringa

Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrot

At kommunane på Austlandet går tilbake til eigne lokale, og dei andre nasjonale tiltaka, betyr i praksis at det såkalla «ringsystemet» kan leggjast daudt frå torsdag av.

Regjeringa vil altså ikkje lenger operera med «ring 1» og «ring 2» i samband med smitteverntiltak.

Likevel kan regjeringa bestemma kva for nokre tiltak som skal setjast i verk i ein kommune og omkringliggjande kommunar ved eit smitteutbrot.

Regjeringa opererer då med fire tiltaksnivå, A, B, C, D, som er aktuelle ved utbrot.

Tiltaksnivå A, B, C og D

Tiltaksnivå A er det strengaste tiltaksnivået. Tiltaksnivå A gjeld for Ulvik.

Tiltaksnivå A: Særskilt høgt tiltaksnivå Ekspandér faktaboks Barnehagar, skular, universitet, høgskular og fagskular Skular og barnehagar: Raudt nivå i barnehage, barneskule og ungdomstrinn i tråd med nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndigheit kan bestemma å stenga skulane og barnehagane dersom det er naudsynt for å førebu raudt nivå eller dersom smittesituasjonen tilseier det.

Vidaregåande skular blir stengde, og det er digital undervising.

Universitet, høgskular og fagskular: All undervising og planlagde arrangement skal utsetjast eller gjerast digitale.

Lokala ved universitet, høgskular og fagskular blir stengde for alle studentar. Tilsette følgjer reglane for arbeidslivet elles. Arrangement Alle arrangement utanfor heimen blir forbode, både inne og ute, med unntak av gravferder og bisetjingar.

Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til naudsynt produksjonspersonell, er tillate. Idretts- og fritidsaktivitetar Det er ikkje tillate å organisera idrettsaktivitetar for vaksne eller born. Det same gjeld for fritidsaktivitetar som organiserte øvingar, trening og prøvar for kor, korps og teater. Arbeidsplassar Påbod om heimekontor for alle som kan. Arbeidsgivarar skal sørgja for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal dokumentera at beskjed om korleis dette skal gjennomførast i verksemda er gitt dei tilsette. Reise til arbeid må ein sjå på som strengt naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for. Butikkar Alle butikkar og varehus skal vera stengde, med desse unntaka: Matbutikkar, inkludert kioskar, helsekost og andre som i hovudsak sel matvarer. Utsalsstader som i hovudsak sel dyrefôr og andre naudsynte artiklar for kjæledyr og husdyr. Apotek Bandasjistar Optikarar Vinmonopolet Verksemder som frisør, hudpleie, tatovørar Helsefaglege verksemder, som fysioterapeutar, kiropraktorar, fotterapeutar Bensinstasjonar Salsverksemder til landbruk og dyreproduksjon Lager- og grossistdelen i forretningar som sel til handverkarverksemd og liknande

Butikkar og varehus kan halda ope for henting av førehandsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfagleg forsvarlege løysingar for utlevering av varene. Restaurantar, kafear, barar og hotell Serveringsstader er stengde, men det er tillate med take away.

Skjenkestopp.

Serveringsstader på hotell kan servera mat til overnattande gjestar. Følgjande verksemder og stader skal halda stengt Treningssenter

Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader der det går føre seg underhaldnings- og fritidsaktivitetar.

Museum

Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underhaldningsstader.

Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande.

Bibliotek.

Andre offentlege stadar og verksemder der det føregår kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs. Oppmodingar Alle bør unngå besøk heime og samkomer i eigen heim. Unntak frå oppmodinga er naudsynte heimetenester og besøk hjå personar som er siste fase i livet. Aleinebuande kan ha besøk av eller gå på besøk til ein eller to faste vener eller ein fast husstand. Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reiser til arbeid må ein sjå på som naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for.

Til fritidsbustad bør ein berre reisa saman med medlem frå eigen husstand, og ikkje ta imot besøk. Gjer alle innkjøp i eigen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør berre nyttast om det er strengt naudsynt og ein tar særskilde smittevernomsyn. som til dømes går i butikken utanom dei travle tidene. Ikkje oppsøk butikkar, serveringsstader eller møteplassar med mange menneske i hyttekommunen. Hald god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk kva for nokre råd og reglar som gjeld for hyttekommunen, og følg dei.

Kommunane og fylkeskommunane bør ha forsterka tiltak i kollektivtransporten. Dette kan til dømes vera at det berre blir brukt opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Ein-til-ein-verksemder, som til dømes frisørar, bør ha forsterka tiltak som bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand eller å redusera eller førebels fjerna behandlingstilbod som inneber nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Regjeringa oppmodar at kommunane og befolkninga i dei aktuelle kommunane vurderer testing på dag sju til ti i smittekarantenetida. Det bør vurderast om karantene for husstandsmedlem av nærkontaktar ved mistanke om smitte av mutert smittevariant.

Personar med høg risiko for å bli alvorleg sjuk eller døy dersom dei blir smitta, bør no leva meir skjerma. Plikt til å bruka munnbind Når det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlem, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruka munnbind i taxi. Munnbindet skal ein ta på før passasjeren set seg inn i taxien, og ein skal ikkje ta av munnbindet før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikta til å bruka munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruka munnbind gjeld også for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre smitteverntiltak for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar og liknande i samsvar til FHI sine oppmodingar.

Plikta til å bruka munnbind gjeld ikkje for born under 12 år, eller for dei som av medisinske grunnar eller andre årsaker ikkje kan bruka munnbind. Alle kommunane kan innføra strengare råd og reglar basert på lokale smittesituasjonar. Det er difor viktig å følgja med på kva som gjeld i eigen kommune.

Tiltaksnivå B er eit høgt tiltaksnivå. Tiltaksnivå B gjeld for kommunane Voss og Eidfjord.

Tiltaksnivå B: Høgt tiltaksnivå Ekspandér faktaboks Barnehagar, skular, universitet, høgskular og fagskular Gult nivå i barnehagar, barneskular og ungdomsskular, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Raudt nivå i vidaregåande skular, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Universitet, høgskular og fagskular: All undervising og planlagde arrangement skal utsetjast eller gjerast digitale.

Lokala ved universitet, høgskular og fagskular blir stengde for alle studentar. Tilsette følgjer reglane for arbeidslivet elles. Arrangement Nasjonale reglar og oppmodingar gjeld. Idretts- og fritidsaktivitetar Kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar kan halda ope for born og unge under 20 år. Det er ikkje tillate å organisera idrettsaktivitet for vaksne. Med vaksne meiner ein personar som er 20 år eller eldre. Det same gjeld for fritidsaktivitetar som organiserte øvingar, trening og prøvar for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvarar er likevel tillate.

Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande er ope for skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for dei under 20 år og profesjonelle idrettsutøvarar, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. Arbeidsplassar Påbod om heimekontor for alle som kan. Arbeidsgivarar skal sørgja for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunna dokumentar at beskjed om korleis dette skal gjennomførast i verksemda er gitt dei tilsette. Reise til arbeid må ein sjå på som strengt naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for. Butikkar I varehus og kjøpesenter skal butikkar vera stengde, med desse unntaka: Matbutikkar, inkludert kioskar, helsekost og andre som i hovudsak sel matvarer. Utsalsstader som i hovudsak sel dyrefôr og andre naudsynte artiklar for kjæledyr og husdyr. Apotek Bandasjistar Optikarar Vinmonopolet Serveringsstadar Verksemder som frisør, hudpleie, tatovørar Helsefaglege verksemder, som fysioterapeutar, kiropraktorar, fotterapeutar Bensinstasjonar Salsverksemder til landbruk og dyreproduksjon Lager- og grossistdelen i forretningar som sel til handverkarverksemd og liknande

Butikkar og varehus kan halda ope for henting av førehandsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfagleg forsvarlege løysingar for utlevering av varene. Restaurantar, kafear, barar og hotell Serveringsstader som ikkje er ein del av eit kjøpesenter eller varehus kan halda ope.

Skjenkestopp. Følgjande verksemder og stader skal halda stengt Treningssenter

Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader der det går føre seg underhaldnings- og fritidsaktivitetar.

Museum

Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underhaldningsstader.

Andre offentlege stadar og verksemder der det føregår kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs, men unntak frå stadar der born og unge under 20 år har slike aktivitetar.

Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande er stengde, men det blir halde ope for skulesymjing for dei under 20 år, symjekurs og symjetrening for born i barneskulealder eller yngre og symjing for profesjonelle utøvarar. Rehabilitering og opptrening som blir tilbode individuelt eller i mindre grupper med arrangør, blir også tillate. Det same med annan individuell behandling som det kan bestillast time til, og der bad er ein del av behandlinga. Oppmodingar Alle bør unngå besøk heime og samkomer i eigen heim. Unntak frå oppmodinga er naudsynte heimetenester og besøk hjå personar som er siste fase i livet. Aleinebuande kan ha besøk av eller gå på besøk til ein eller to faste vener eller ein fast husstand. Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reiser til arbeid må ein sjå på som naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for.

Til fritidsbustad bør ein berre reisa saman med medlem frå eigen husstand, og ikkje ta imot besøk. Gjer alle innkjøp i eigen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør berre nyttast om det er strengt naudsynt og ein tar særskilde smittevernomsyn. som til dømes går i butikken utanom dei travle tidene. Ikkje oppsøk butikkar, serveringsstader eller møteplassar med mange menneske i hyttekommunen. Hald god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk kva for nokre råd og reglar som gjeld for hyttekommunen, og følg dei.

Kommunane og fylkeskommunane bør ha forsterka tiltak i kollektivtransporten. Dette kan til dømes vera at det berre blir brukt opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Ein-til-ein-verksemder, som til dømes frisørar, bør ha forsterka tiltak som bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand eller å redusera eller førebels fjerna behandlingstilbod som inneber nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Regjeringa oppmodar at kommunane og befolkninga i dei aktuelle kommunane vurderer testing på dag sju til ti i smittekarantenetida. Det bør vurderast om karantene for husstandsmedlem av nærkontaktar ved mistanke om smitte av mutert smittevariant.

Personar med høg risiko for å bli alvorleg sjuk eller døy dersom dei blir smitta, bør no leva meir skjerma. Plikt til å bruka munnbind Når det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlem, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruka munnbind i taxi. Munnbindet skal ein ta på før passasjeren set seg inn i taxien, og ein skal ikkje ta av munnbindet før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikta til å bruka munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruka munnbind gjeld også for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre smitteverntiltak for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar og liknande i samsvar til FHI sine oppmodingar.

Plikta til å bruka munnbind gjeld ikkje for born under 12 år, eller for dei som av medisinske grunnar eller andre årsaker ikkje kan bruka munnbind. Alle kommunane kan innføra strengare råd og reglar basert på lokale smittesituasjonar. Det er difor viktig å følgja med på kva som gjeld i eigen kommune.

Tiltaksnivå C er eit ganske høgt tiltaksnivå. Tiltaksnivået gjeld Kvam og Bergen.

Tiltaksnivå C har gjeldt kommunane Halden, Oslo og Sarpsborg, men frå torsdag av vil altså ikkje desse kommunane vera omfatta av desse tiltaka lenger.

Tiltaksnivå C: Ganske høgt tiltaksnivå Ekspandér faktaboks Barnehagar, skular, universitet, høgskular og fagskular Gult nivå i tråd med trafikklysmodellen gjeld for alle skular og barnehagar som for resten av landet.

Det må gjerast lokale vurderingar i tråd med smittesituasjonen, det vil seia at kommunen som smittevernmyndigheit kan bestemma at det skal vera raudt nivå det er naudsynt ut frå ei smittevernfagleg vurdering.

Lokala ved universitet, høgskular, fagskular, opplæring for vaksne i grunnskule, vaksne i vidaregåande og vaksne som får opplæring etter introduksjonslova og integreringslova, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss blir stengde for alle elevar og studentar. Tilsette følgjer reglane for arbeidslivet elles. All undervising og planlagde arrangement skal utsetjast eller gjerast digitale.

Lokale ved skular godkjend etter friskulelova kapittel 6A skal ikkje vera stengde for elevane. Skule med internat skal følgja reglar og oppmodingar for folkehøgskular, medan skular utan internat følgjer reglar og oppmodingar for vidaregåande opplæring.

Universitet, høgskular og fagskular kan gjera unntak frå kravet om å halda lokala stengde dersom tilkomst til lokala er avgjerande for studentar som er avhengige av å utføra forsøk eller ferdigheitstrening som ikkje kan gjennomførast digitalt, og det er naudsynt for å sikra progresjonen i studiet. Arrangement Alle arrangement utanfor heimen blir forbode, både inne og ute, med unntak av gravferder og bisetjingar.

Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til naudsynt produksjonspersonell, er tillate. Idretts- og fritidsaktivitetar Det blir opna for at born og unge under 20 år kan driva organisert idretts- og fritidsaktivitetar.

Breiddeidrett og annan organisert idretts- og fritidsaktivitet for vaksne er ikkje tillate, men det er tillate med organisert trening for toppidrettsutøvarar.

Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande opnar for skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for dei under 20 år og profesjonelle idrettsutøvarar, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Offentlege stadar og verksemder der det føregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar, kan halda ope for: Born og unge under 20 år Utandørs aktivitet for vaksne Organisert trening for toppidrettsutøvarar

Arbeidsplassar Påbod om heimekontor for alle som kan. Arbeidsgivarar skal sørgja for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunna dokumentar at beskjed om korleis dette skal gjennomførast i verksemda er gitt dei tilsette. Reise til arbeid må ein sjå på som strengt naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for. Butikkar Enkeltståande butikkar kan opna. Kjøpesenter og varehus skal framleis halda stengd, men med desse unntaka: Matbutikkar, inkludert kioskar, helsekost og andre som i hovudsak sel matvarer. Utsalsstader som i hovudsak sel dyrefôr og andre naudsynte artiklar for kjæledyr og husdyr. Apotek Bandasjistar Optikarar Serveringsstadar Vinmonopolet Verksemder som frisør, hudpleie, tatovørar Helsefaglege verksemder, som fysioterapeutar, kiropraktorar, fotterapeutar Bensinstasjonar Salsverksemder til landbruk og dyreproduksjon Lager- og grossistdelen i forretningar som sel til handverkarverksemd og liknande.

Butikkar og varehus kan halda ope for henting av førehandsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfagleg forsvarlege løysingar for utlevering av varene. Restaurantar, kafear, barar Serveringsstadar kan vera opne.

Skjenkestopp Følgjande verksemder og stader skal halda stengt Treningssenter

Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader der det går føre seg underhaldnings- og fritidsaktivitetar.

Museum

Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underhaldningsstader.

Andre offentlege stadar og verksemder der det føregår kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs. Unntaket er: Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande kan opnast for skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for dei under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. Bibliotek Offentlege stadar og verksemder kan halda ope for utandørs fritidsaktivitetar for vaksne Offentlege stadar og verksemder der det føregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar kan halda ope for born og unge under 20 år, utandørs aktivitet for vaksne og organisert trening for toppidrettsutøvarar, likevel slik at det ikkje skal gå føre seg fritidsaktivitetar for andre på slike stadar.

Oppmodingar Den nasjonale oppmodinga om besøk i heimen gjeld. Det vil seia å avgrensa sosial kontakt og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman. Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk av eigen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reiser til arbeid må ein sjå på som naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for.

Til fritidsbustad bør ein berre reisa saman med medlem frå eigen husstand, og ikkje ta imot besøk. Gjer alle innkjøp i eigen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør berre nyttast om det er strengt naudsynt og ein tar særskilde smittevernomsyn. som til dømes går i butikken utanom dei travle tidene. Ikkje oppsøk butikkar, serveringsstader eller møteplassar med mange menneske i hyttekommunen. Hald god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk kva for nokre råd og reglar som gjeld for hyttekommunen, og følg dei.

Kommunane og fylkeskommunane bør ha forsterka tiltak i kollektivtransporten. Dette kan til dømes vera at det berre blir brukt opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Ein-til-ein-verksemder, som til dømes frisørar, bør ha forsterka tiltak som bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand eller å redusera eller førebels fjerna behandlingstilbod som inneber nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Regjeringa oppmodar at kommunane og befolkninga i dei aktuelle kommunane vurderer testing på dag sju til ti i smittekarantenetida. Det bør vurderast om karantene for husstandsmedlem av nærkontaktar ved mistanke om smitte av mutert smittevariant.

Personar med høg risiko for å bli alvorleg sjuk eller døy dersom dei blir smitta, bør no leva meir skjerma. Plikt til å bruka munnbind Når det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlem, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruka munnbind i taxi. Munnbindet skal ein ta på før passasjeren set seg inn i taxien, og ein skal ikkje ta av munnbindet før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikta til å bruka munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruka munnbind gjeld også for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre smitteverntiltak for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar og liknande i samsvar til FHI sine oppmodingar.

Plikta til å bruka munnbind gjeld ikkje for born under 12 år, eller for dei som av medisinske grunnar eller andre årsaker ikkje kan bruka munnbind. Alle kommunane kan innføra strengare råd og reglar basert på lokale smittesituasjonar. Det er difor viktig å følgja med på kva som gjeld i eigen kommune.

Tiltaksnivå D er eit noko høgt tiltaksnivå.Tiltaksnivået gjeld Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal og Øygarden.

Tiltaksnivå D har gjeldt for kommunane Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås. På torsdag er ikkje kommunane lenger omfatta av desse tiltaka.

Tiltaksnivå D: Noko høgt tiltaksnivå Ekspandér faktaboks Barnehagar, skular, universitet, høgskular og fagskular Gult nivå i tråd med trafikklysmodellen gjeld for alle skular og barnehagar som for resten av landet.

Det må gjerast lokale vurderingar i tråd med smittesituasjonen, det vil seia at kommunen som smittevernmyndigheit kan bestemma at det skal vera raudt nivå det er naudsynt ut frå ei smittevernfagleg vurdering.

Lokala ved universitet, høgskular, fagskular, opplæring for vaksne i grunnskule, vaksne i vidaregåande og vaksne som får opplæring etter introduksjonslova og integreringslova, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss blir stengde for alle elevar og studentar. Tilsette følgjer reglane for arbeidslivet elles. All undervising og planlagde arrangement skal utsetjast eller gjerast digitale.

Lokale ved skular godkjend etter friskulelova kapittel 6A skal ikkje vera stengde for elevane. Skule med internat skal følgja reglar og oppmodingar for folkehøgskular, medan skular utan internat følgjer reglar og oppmodingar for vidaregåande opplæring.

Universitet, høgskular og fagskular kan gjera unntak frå kravet om å halda lokala stengde dersom tilkomst til lokala er avgjerande for studentar som er avhengige av å utføra forsøk eller ferdigheitstrening som ikkje kan gjennomførast digitalt, og det er naudsynt for å sikra progresjonen i studiet. Idretts- og fritidsaktivitetar Det er tillate med organiserte idretts- og fritidsaktivitetar både for born og vaksne.

Treningssenter kan halda ope for dei som er busett i kommunen. Sentera må sjølv vurdera korleid dei kan iverksetja naudsynte system som sikrar etterlevelse.

Skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening er tillate for born og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvarar.

Biblioteka er opne.

Offentlege stadar og verksemder der det føregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar, kan halda ope for: Born og unge under 20 år Utandørs aktivitet for vaksne Organisert trening for toppidrettsutøvarar

Vaksne er ikkje oppmoda om å driva organisert trening innanførs, men å trena utandørs dersom det er mogleg å halda god avstand. Toppidrettsutøvarar kan trena som normalt, også innandørs. Arbeidsplassar Påbod om heimekontor for alle som kan. Arbeidsgivarar skal sørgja for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunna dokumentar at beskjed om korleis dette skal gjennomførast i verksemda er gitt dei tilsette. Reise til arbeid må ein sjå på som strengt naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for. Butikkar Enkeltståande butikkar kan opna. Kjøpesenter og varehus skal framleis halda stengd, men med desse unntaka: Matbutikkar, inkludert kioskar, helsekost og andre som i hovudsak sel matvarer. Utsalsstader som i hovudsak sel dyrefôr og andre naudsynte artiklar for kjæledyr og husdyr. Apotek Bandasjistar Optikarar Serveringsstadar Vinmonopolet Verksemder som frisør, hudpleie, tatovørar Helsefaglege verksemder, som fysioterapeutar, kiropraktorar, fotterapeutar Bensinstasjonar Salsverksemder til landbruk og dyreproduksjon Lager- og grossistdelen i forretningar som sel til handverkarverksemd og liknande.

Butikkar og varehus kan halda ope for henting av førehandsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfagleg forsvarlege løysingar for utlevering av varene. Restaurantar, kafear, barar Skjenkestopp Følgjande verksemder og stader skal halda stengt Fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, leikeland, bowlinghallar og tilsvarande stader der det går føre seg underhaldnings- og fritidsaktivitetar.

Museum

Kino, teater, konsertstader og tilsvarande kultur- og underhaldningsstader.

Andre offentlege stadar og verksemder der det føregår kultur-, underhaldnings- eller fritidsaktivitetar som samlar menneske innandørs.

Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og likande må halda stengt. Unntaket er: Skulesymjing, symjekurs og symjetrening for born og unge under 20 år og symjing for profesjonelle utøvarar. Rehabilitering og opptrening som blir tilbode individuelt eller i mindre grupper med arrangør, blir også tilltate. Det same med annan individuell behandling som det kan bestillast time til, og der bad er ein del av behandlinga.

Oppmodingar Den nasjonale oppmodinga om besøk i heimen gjeld. Det vil seia å avgrensa sosial kontakt og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman. Born i barnehagar og barneskular kan ha besøk av eigen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reiser til arbeid må ein sjå på som naudsynt. Likevel vil krav om heimekontor gjelda for dei som det er mogleg for.

Til fritidsbustad bør ein berre reisa saman med medlem frå eigen husstand, og ikkje ta imot besøk. Gjer alle innkjøp i eigen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør berre nyttast om det er strengt naudsynt og ein tar særskilde smittevernomsyn. som til dømes går i butikken utanom dei travle tidene. Ikkje oppsøk butikkar, serveringsstader eller møteplassar med mange menneske i hyttekommunen. Hald god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk kva for nokre råd og reglar som gjeld for hyttekommunen, og følg dei.

Kommunane og fylkeskommunane bør ha forsterka tiltak i kollektivtransporten. Dette kan til dømes vera at det berre blir brukt opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Ein-til-ein-verksemder, som til dømes frisørar, bør ha forsterka tiltak som bruk av munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand eller å redusera eller førebels fjerna behandlingstilbod som inneber nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Regjeringa oppmodar at kommunane og befolkninga i dei aktuelle kommunane vurderer testing på dag sju til ti i smittekarantenetida. Det bør vurderast om karantene for husstandsmedlem av nærkontaktar ved mistanke om smitte av mutert smittevariant.

Personar med høg risiko for å bli alvorleg sjuk eller døy dersom dei blir smitta, bør no leva meir skjerma. Plikt til å bruka munnbind Når det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlem, skal det brukast munnbind i butikkar, i fellesareala på kjøpesenter, på serveringsstader, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innandørs stasjonsområde, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar.

Passasjerar skal bruka munnbind i taxi. Munnbindet skal ein ta på før passasjeren set seg inn i taxien, og ein skal ikkje ta av munnbindet før reisa er avslutta og passasjeren har gått ut av taxien. Plikta til å bruka munnbind gjeld tilsvarande for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikta til å bruka munnbind gjeld også for tilsette på stader der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand frå besøkande. Dette gjeld ikkje tilsette på stader der det er sett i verk andre smitteverntiltak for dei tilsette som bruk av visir, skiljeveggar og liknande i samsvar til FHI sine oppmodingar.

Plikta til å bruka munnbind gjeld ikkje for born under 12 år, eller for dei som av medisinske grunnar eller andre årsaker ikkje kan bruka munnbind. Alle kommunane kan innføra strengare råd og reglar basert på lokale smittesituasjonar. Det er difor viktig å følgja med på kva som gjeld i eigen kommune.

Hvaler og Fredrikstad ynskjer likevel ein ekstra dag med nasjonale tiltak for å kunna planleggja korleis dei sjølv skal vidareføra tiltak på eiga hand.

Slik ser tiltaka ut

Vi har laga ei sjekkliste kor du kan sjå kva som er endringane i kva du har lov til og ikkje, avhengig av om kommunen din er omfatta av dei nasjonale tiltaksnivåa.

Dei nasjonale reglane finn du på Helsenorge. I tillegg bør du oppdatera deg på kommunane sine heimesider i tilfelle dei vel å leggja seg på ei strengare linje.

Endringar skjer raskt, difor kan informasjonen i denne artikkelen bli utdatert. Difor bør du også undersøkja helsemyndigheitene og din eigen kommune sine nettsider.

Regjeringa sine koronatiltak Kan eg? A B C D Nasjonalt Gå på treningssenter Nei Nei Nei Ja** Ja Få besøk av maks fem gjester Nei Nei Ja Ja Ja Reisa på hytta i ein annan kommune Ja* Ja* Ja* Ja* Ja Delta på idretts- og fritidsaktivitetar (born under 20 år) Nei Ja Ja Ja Ja Delta på idrett- og fritidsaktivitetar for vaksne utandørs Nei Nei Ja Ja Ja Ha private arrangement med 10 deltakarar i låna lokale Nei Nei Nei Nei Ja Delta på arrangement utanfor heimen Nei Nei Nei Nei Ja Gå i gravferder eller bisetjingar Ja Ja Ja Ja Ja Gå på kjøpesenter eller varehus Nei Nei Nei Nei Ja Gå på restaurant eller kafe Nei Ja Ja Ja Ja Gå på bibliotek Nei Ja Ja Ja Ja Ta ei pils eller eit glas vin til maten på restauranten Nei Nei Nei Nei Ja Bestilla take away Ja Ja Ja Ja Ja Få fysisk undervising på høgskule, universitet og fagskule Nei Nei Nei Nei Ja Droppa heimekontor sjølv om det er mogleg at eg har det Nei Nei Nei Nei Nei Handla i butikkar som ikkje er varehus eller del av eit kjøpesenter Nei Ja Ja Ja Ja Raudt nivå i skular og barnehagar Ja Nei Nei Nei Nei Gult nivå i skular og barnehagar Nei Ja Ja Ja Ja Få fysisk undervisning på vidaregåande skule Nei Nei Nei Nei Ja

Blir ikkje nødvendigvis mildare tiltak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åtvarar folk om å ikkje tru at dette no tyder at oppheving at tiltaksnivåa betyr lettar.

– Kommunane vil dei neste dagane sjølv avgjera lokale tiltak. Folk må følgja med. Det er ikkje slik at oppheving av nasjonale tiltak betyr lettar i kommunen du bur i, sa Høie på pressekonferansen.

Han understrekar at erfaringa med nye virusvariantar i andre land tilseier at smittesituasjonen også her til lands kan endra seg raskt.

– Vil følgjer nøye med, og ein må ta høgde for at det kan bli naudsynt å føra inn att tiltak for å redusera mobilitet på tvers av større område, om naudsynt, sa han.